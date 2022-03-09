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Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв

Президенту РФ Володимиру Путіну оточення не повідомляє повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема йому не розповідають, що 100% українців проти окупантів.

Про це розповів під час телемарафону журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

За його словами, російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально "по нулях" для іноземної аудиторії.

"Порівнюючи з 2014 роком, коли їм вдалося вплинути на частину західної думки, тепер у Європі немає жодної адекватної людини, яка б повірила у ці фейки. На жаль, для російської аудиторії це працює. Для мене було сумним дізнатися, що навіть люди, які два тижні тому використовували інтернет для пошуку правильної інформації, після закриття Twitter, Facebook, YouTube, ТВ Дощ просто перестали шукати. Тому іноді отримуючи інформацію з ТБ, ВКонтакте, у них трохи перевернута картина. Проблема не в тому, що робляться фейки, а в тому, що закрилися джерела інформації", - наголосив журналіст.

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Христо Грозєв наголошує, що у Росії є еліта, яка незадоволена тим, що відбувається. Він вважає, що навіть для багатьох людей з оточення Путіна ця війна була несподіванкою.

"У них, звичайно, буде мотивація щось змінювати, використовуючи невдоволення людей, яке з’явиться, коли матері зрозуміють, що вже тисячі, а не сотні їхніх синів мертві. А ми вже чекатимемо на протести, які будуть спонсоровані олігархами", - зазначив експерт.

Багато хто говорить, що Путін перебуває в інформаційному вакуумі. За словами журналіста, більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво.

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"Я про це довго думав ще з 2017 року, коли ми робили розслідування про обстріл Маріуполя в лютому 2015-го. Ми тоді робили це розслідування на основі сотень годин телефонних розмов, які нам передав ваш уряд, щоб незалежно оцінити, хто саме стріляв. І ось тоді я помітив, що про більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво. Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу. З іншого боку, внутрішні джерела все більше готові розповідати. Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет (із тих, яких уже немає в російському запасі) було вистрілено у Вінницю, то президент РФ сказився. Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні. Тому я думаю, що щось доходить, але більшість ховають від нього. Тому й інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до окупантів, найімовірніше, не доходить до нього. Йому просто бояться про це повідомляти", - зазначив журналіст-розслідувач Bellingcat.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
Сатану треба знищувати. На кожному клаптику землі випалювати_Вогнем і Мечем.
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09.03.2022 05:51
+29
ну якщо він планує війну тому, що повірив власній пропаганді ...

тупа ситуація, коли "обманул себя, да так ловко!" це як раз для вірного стратегічного плануванння
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09.03.2022 05:53
+28
Адик утарок ишо тот, но он воевал за благо своей нации, как это понимал его извращенный мозг. За что воюет *****? Территории - жопой жуй, полезные ископаемые? Не смешно. Просто этот утырок пытается сохранить образование, под названием РФ. У него ведь даже некому нести "узкий мир", одни буряты и кадыркины. Экономику он просрал полностью, пришлось изобретать врагов, и "нациков", иначе стаду не объяснить всю жопу в стране.
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09.03.2022 06:08
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Сатану треба знищувати. На кожному клаптику землі випалювати_Вогнем і Мечем.
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09.03.2022 05:51 Відповісти
Полный бред у Путина нет интернета газет журналов смартфона он сам не обучен буквам и цифрам????? Его лишили доступа к информации....он все знает и подробно но делает вид что ничего не вижу и не слышу и не читаю и не смотрю....
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09.03.2022 06:33 Відповісти
Саме так. Йому інтернет роздруковпний на аркуші приносять.
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09.03.2022 06:42 Відповісти
Армия программеров может сидеть у него на выхода из компьютера и подставлять виртуальную реальность... А утырок и не знает, что весь его интернет обрывается в соседнем компе.
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09.03.2022 07:48 Відповісти
Он вообще не умеет компьютером пользоваться. Вот такой тяжелый случай.
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09.03.2022 08:29 Відповісти
Чисто Пелевин
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09.03.2022 08:50 Відповісти
У Ху*ла вже давно є особистий чебурнет, де йому закачують змонтовані в кацапському ******** відосики в яких армія орків перемагає без бою батальйони ЗСУ, які розбігаються і здаються в полон. Вдячне населення зустрічає орків з квітами і палянІцами. Ну і само собою, батальйон Азов вибачився перед Кадиркою і відразу присягнув на вірність Ху*лу.
Один хрін не перевіриш всю цю інфу, атим більшев в Мордорі кацапи зараз зайняті тим, що скуповують востаннє якісні західні товари і стоять в чергах до банкоматів.
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09.03.2022 10:25 Відповісти
Моє припущення: пуйло не має смартфона, щоб запобігти стеженню і прослуховуванню (що взагалі правильно). Але біда в тому, що завжди залишаєшся не в курсі і змушений покладатися на своє ж брехливе телебачення.
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09.03.2022 12:03 Відповісти
ну якщо він планує війну тому, що повірив власній пропаганді ...

тупа ситуація, коли "обманул себя, да так ловко!" це як раз для вірного стратегічного плануванння
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09.03.2022 05:53 Відповісти
Собсно как и Адик.
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09.03.2022 05:55 Відповісти
Кажуть, що Гітлер плакав, коли йому доповідали про смерті німецьких юнкерів. Цей не плаче
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09.03.2022 05:57 Відповісти
Адик утарок ишо тот, но он воевал за благо своей нации, как это понимал его извращенный мозг. За что воюет *****? Территории - жопой жуй, полезные ископаемые? Не смешно. Просто этот утырок пытается сохранить образование, под названием РФ. У него ведь даже некому нести "узкий мир", одни буряты и кадыркины. Экономику он просрал полностью, пришлось изобретать врагов, и "нациков", иначе стаду не объяснить всю жопу в стране.
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09.03.2022 06:08 Відповісти
Ска, а мог же создать демократическую богатую страну, к которой мнгие тянулись бьі без всякого принуждения по причине ее превлекательности для соседей. Хотя мог бьі - категория суто теоретическая. Ведь если нечем - то значит и не можешь
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09.03.2022 06:21 Відповісти
путин и лукашенко - простуженые совком на всю голову. ***** сам заявлял, что развал ссср - самая большая трагедия в его жизни.
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09.03.2022 06:54 Відповісти
Какая трагедия?
Была трагедией, он бы Горбача давно убил бы. Или хотяб посадил

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09.03.2022 07:28 Відповісти
По его мнению совок развалило НАТО, а Горбачев тоже жертва.
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09.03.2022 08:30 Відповісти
Гітлер був одержимим чистотою раси. Він дуже любив і поважав свій народ. А кого любить цей покидьок бункерний?
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09.03.2022 06:09 Відповісти
В них різний діагноз. Манія величі одна, сприйняття світу і своєї міссії в цьому світі однакові.
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09.03.2022 06:10 Відповісти
Московія зараз як той пацієнт:
- Сестра! А може в реанімацію?
- Ні. Доктор сказав в морг, значить в морг
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09.03.2022 05:56 Відповісти
Прихована інформація - помілкові або неефективні рішення - послаблення ворога.
Не варто на це надто сподіватись, але управлінське рукожоппя росіян грає на нас.
Недаремно кажуть що війна - це чемпіонат з факапів.
У кого їх менше або вони менш критичні - той і виграє.

https://site.ua/yuriy.gudimenko/cempionat-proyobov-2-turciya-vs-greciya-i0grqoy
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09.03.2022 05:58 Відповісти
А на кого грає наше рукожоп'я? На кого грають оті дурнуваті заяви про розчарування НАТО, захмарні вимоги до партнерів? Може треба трохи поколупати асфальт і пошукати закатані туди засоби ППО, і "Нептуни", "Стугни", "Вільхи" і багато чого ще? Може треба згадати поїздки на шашлики, у Буковель та Оман замість турне по столицях світу задля перемовин про всіляку підтримку України.
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09.03.2022 06:27 Відповісти
То ж головна надія на те що ми не будемо примножувати наші факапи - якнайменше.
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09.03.2022 06:32 Відповісти
Хтось зашиє рота нашим "керманичам"? Хто?
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09.03.2022 06:37 Відповісти
Так давайте я его проинформирую, что в гробу мы его видали с его русским миром . Какой у него ник в инстаграмме?
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09.03.2022 06:02 Відповісти
Нє, йому нє к ліцу зависати в усяких інстаграмах-одноглазіках. То Мєдвєд ********.
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09.03.2022 06:14 Відповісти
@*****
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09.03.2022 06:25 Відповісти
а какой смысл зомбаку с мозгом как у моли или таракана чего-то рассказывать ...
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09.03.2022 06:03 Відповісти
Я думаю никакого путена уже нет. Это по телеку говорящая голова без собственных мыслей, марионетка под управлением кгб.
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09.03.2022 06:08 Відповісти
Про щось таке писав В. Войнович ще 40 років тому. Роман "Москва 2042". Як не читали, дуже рекомендую.
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09.03.2022 06:10 Відповісти
Там вроде еще была бурято-монгольская война.
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09.03.2022 07:15 Відповісти
Там був совєцький письменник, котрому пощастило з Німеччини 1982-го року потрапити до Москви 204го року. Ну і побачити комунізм, побудований в окремо взятому місті. Сказати, що то лютий треш, - не сказати нічого .
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09.03.2022 07:41 Відповісти
Ой, я лусну! (с)
Придворні блюдолизи своїм раболєпієм старанно затягують зашморг на шиї у свого *****. Найсмішніше, що того самі не тямлять.
Воістину: кацапи - генетичне сміття.
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09.03.2022 06:08 Відповісти
Доброго ранку українці.

.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 06:11 Відповісти
Хто до царя з поганою новиною, тому відрубати голову, тому і не докладують усе
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09.03.2022 06:12 Відповісти
царь то голый
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09.03.2022 07:00 Відповісти
Деду Кабаеву скажут что Виагры нет и под санкциями, но вот есть русский Новичок
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09.03.2022 06:21 Відповісти
путин - лох. он не умеет пользоваться мобильным и интернетом.
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09.03.2022 06:30 Відповісти
все ***** знает, он это и задумал. но образ неведующего царя очень комфортен. но Украина сделает его комфорт могилой. 1995 год Джахар Дудаев, чеченец, честный человек
https://www.youtube.com/watch?v=qYA0kSzRjBQ Джохар Дудаев 1995 год, видение сущности русского фашизма
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09.03.2022 06:55 Відповісти
уявляю, шо буде, коли він взнає що ракети вже скінчились, а до параду на Хрещатику як до Київа рачки
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09.03.2022 06:56 Відповісти
так пошлем парадный танк ему в дупу.
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09.03.2022 06:58 Відповісти
А кто же на самом деле руководит РФ?
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09.03.2022 07:08 Відповісти
Можливо й не кажуть , але йому самому , хіба це не зрозуміло .?? Два тижні війни ,, а жодних цілей і поставлених задач не досягнуто .!! Жодних Карл !! Цілей , які мали бути досягнуті ще в перші 2 два дня війни !!
Це фіаско , братан . ! Ганьба ,, ганьбище на увесь світ .. І не треба бути генієм щоб це зрозуміти . І ***** це чудово розуміє , але чому тягне гуму з покаранням винних у провалі , не зрозуміло .
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09.03.2022 07:09 Відповісти
Нема давно ніякого хутіна, він тепер намальований, а раніше ролі грали двійники.
Війна йде, щоб світ забув про ковід, і триватиме не менше двох місяців. Москалі утилізують на наших полях не менше сотні тисяч своїх їбанутих рабів. Половина України лежатиме в руїнах. Московію чекає занепад, деградація і багаторічні муки. Розпадатися вона тіпа не буде. Гаввах будуть жерти з них, причому довго, бо він буде дуже новий і смачний.
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09.03.2022 07:50 Відповісти
ТЕ,що справжній Хутін ліквідований ,правда..

АЛЕ Ж ХТОСЬ виконує цю роль...

І,здається, він, "відбився від рук"
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09.03.2022 08:29 Відповісти
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09.03.2022 08:30 Відповісти
та нам не все равно,сколько их там? то пусть кацапня думает,настоящий царь или нет...а у нас вся кацапня на одно лицо и с одной судьбой в Украине
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09.03.2022 12:10 Відповісти
Горбатий у Форосі тіпа в арешті сидів , а це путо буде казати що в бункері замкнули і ключі забрали
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09.03.2022 08:15 Відповісти
йому не розповідають, що 100% українців проти окупантів.

неправда..

Є ШУфрич..

Є особливо упороті "прихожани РПЦв У"
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09.03.2022 08:24 Відповісти
да ладно а сам он типа не догадывается что парада в киеве не произошло с янусом
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09.03.2022 08:50 Відповісти
Так все и выглядит..Его боятся .,хотя возможно найдётся один человек ,который покажет ему реальный мир,его реальные действия убийцы ..Правда обязательно его настигнет…и она будет для него убийственная.
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09.03.2022 09:51 Відповісти
 
 