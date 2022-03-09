Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв
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Президенту РФ Володимиру Путіну оточення не повідомляє повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема йому не розповідають, що 100% українців проти окупантів.
Про це розповів під час телемарафону журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
За його словами, російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально "по нулях" для іноземної аудиторії.
"Порівнюючи з 2014 роком, коли їм вдалося вплинути на частину західної думки, тепер у Європі немає жодної адекватної людини, яка б повірила у ці фейки. На жаль, для російської аудиторії це працює. Для мене було сумним дізнатися, що навіть люди, які два тижні тому використовували інтернет для пошуку правильної інформації, після закриття Twitter, Facebook, YouTube, ТВ Дощ просто перестали шукати. Тому іноді отримуючи інформацію з ТБ, ВКонтакте, у них трохи перевернута картина. Проблема не в тому, що робляться фейки, а в тому, що закрилися джерела інформації", - наголосив журналіст.
Христо Грозєв наголошує, що у Росії є еліта, яка незадоволена тим, що відбувається. Він вважає, що навіть для багатьох людей з оточення Путіна ця війна була несподіванкою.
"У них, звичайно, буде мотивація щось змінювати, використовуючи невдоволення людей, яке з’явиться, коли матері зрозуміють, що вже тисячі, а не сотні їхніх синів мертві. А ми вже чекатимемо на протести, які будуть спонсоровані олігархами", - зазначив експерт.
Багато хто говорить, що Путін перебуває в інформаційному вакуумі. За словами журналіста, більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво.
"Я про це довго думав ще з 2017 року, коли ми робили розслідування про обстріл Маріуполя в лютому 2015-го. Ми тоді робили це розслідування на основі сотень годин телефонних розмов, які нам передав ваш уряд, щоб незалежно оцінити, хто саме стріляв. І ось тоді я помітив, що про більшість поразок і провалів не доповідається на гору правдиво. Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу. З іншого боку, внутрішні джерела все більше готові розповідати. Зокрема, вони вчора поділилися тим, коли Путіна поінформували, що вісім ракет (із тих, яких уже немає в російському запасі) було вистрілено у Вінницю, то президент РФ сказився. Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні. Тому я думаю, що щось доходить, але більшість ховають від нього. Тому й інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до окупантів, найімовірніше, не доходить до нього. Йому просто бояться про це повідомляти", - зазначив журналіст-розслідувач Bellingcat.
Будь ласка, зачекайте...
Один хрін не перевіриш всю цю інфу, атим більшев в Мордорі кацапи зараз зайняті тим, що скуповують востаннє якісні західні товари і стоять в чергах до банкоматів.
тупа ситуація, коли "обманул себя, да так ловко!" це як раз для вірного стратегічного плануванння
Была трагедией, он бы Горбача давно убил бы. Или хотяб посадил
- Сестра! А може в реанімацію?
- Ні. Доктор сказав в морг, значить в морг
Не варто на це надто сподіватись, але управлінське рукожоппя росіян грає на нас.
Недаремно кажуть що війна - це чемпіонат з факапів.
У кого їх менше або вони менш критичні - той і виграє.
https://site.ua/yuriy.gudimenko/cempionat-proyobov-2-turciya-vs-greciya-i0grqoy
Придворні блюдолизи своїм раболєпієм старанно затягують зашморг на шиї у свого *****. Найсмішніше, що того самі не тямлять.
Воістину: кацапи - генетичне сміття.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
https://www.youtube.com/watch?v=qYA0kSzRjBQ Джохар Дудаев 1995 год, видение сущности русского фашизма
Це фіаско , братан . ! Ганьба ,, ганьбище на увесь світ .. І не треба бути генієм щоб це зрозуміти . І ***** це чудово розуміє , але чому тягне гуму з покаранням винних у провалі , не зрозуміло .
Війна йде, щоб світ забув про ковід, і триватиме не менше двох місяців. Москалі утилізують на наших полях не менше сотні тисяч своїх їбанутих рабів. Половина України лежатиме в руїнах. Московію чекає занепад, деградація і багаторічні муки. Розпадатися вона тіпа не буде. Гаввах будуть жерти з них, причому довго, бо він буде дуже новий і смачний.
АЛЕ Ж ХТОСЬ виконує цю роль...
І,здається, він, "відбився від рук"
неправда..
Є ШУфрич..
Є особливо упороті "прихожани РПЦв У"