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Концерт класики із закликом закрити небо проведуть в центрі Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Концерт класики із закликом закрити небо проведуть в центрі Києва

На Майдані Незалежності у Києві відбудеться мистецька акція "Вільне небо/Free Sky" на підтримку заклику українського народу закрити небо над Україною.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик", які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент "Оди до радості" Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів", - йдеться у повідомленні.

Також у у виконанні оркестру пролунають: фрагмент балету "Лілея" українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка; "Козачок" із першої опери на лібрето українською мовою "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського; українська народна пісня "Ніч яка місячна"; фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

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"Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо", – наголосив диригент Макаренко.

Акцію наживо транслюватимуть в ефірі "Суспільного".

Автор: Ольга Лузан
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показати весь коментар
09.03.2022 10:45 Відповісти
Найкращий спосіб закрити небо - провести необхідні реформи і вступити до НАТО. По прикладу Прибалтики. Першочергово реформа держслужби і реформа суду. А то 30 років соплі жували, шось для себе рішали реформи робили із під палиці а тепер до істерики доходить. Де логіка?
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09.03.2022 11:36 Відповісти
 
 