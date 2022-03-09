Концерт класики із закликом закрити небо проведуть в центрі Києва
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На Майдані Незалежності у Києві відбудеться мистецька акція "Вільне небо/Free Sky" на підтримку заклику українського народу закрити небо над Україною.
Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик", які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент "Оди до радості" Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів", - йдеться у повідомленні.
Також у у виконанні оркестру пролунають: фрагмент балету "Лілея" українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка; "Козачок" із першої опери на лібрето українською мовою "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського; українська народна пісня "Ніч яка місячна"; фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.
"Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя у нашому виконанні дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо", – наголосив диригент Макаренко.
Акцію наживо транслюватимуть в ефірі "Суспільного".
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