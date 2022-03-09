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війна (56290) Ірпінь (319) Київська область (3131) евакуація (1925) Геращенко Антон (925) Буча (498) Гостомель (110) Ворзель (17) Бородянка (71)

КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині

Протягом дня евакуацію населення Київщини будуть проводити кількома зеленими коридорами.

Карти маршрутів опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом на Київщині заплановано 5 маршрутів:

1) Ірпінь - Київ;

2) Ворзель - Київ;

3) Буча - Київ;

4) Гостомель - Київ;

5) Бородянка - Київ.

Нагадаємо, також сьогодні проводитиметься евакуація людей з Енергодара, Сум, Маріуполя, Волновахи та Ізюма.

КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині 01
КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині 02
КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині 03
КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині 04

Автор: Ольга Лузан
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Сначала коридоры для беженцев а после 21.00 организуем коридоры для орков в ад.
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09.03.2022 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UtOQRy-bAKY соловьиный помет в печали.....
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09.03.2022 10:54 Відповісти
дай бог, чтобы все получилось...
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09.03.2022 11:04 Відповісти
"Чудово", блін! Самі небезпечні напрямки і кацапи без обстрілів можуть підтягувати та висувати вперед всі свої сили не зустрічаючи спротиву аж до 21-00 - про це Верещукча не подумала?!?!? Я дуже здивуюсь, якщо буде інакше.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Допоможіть.Немішаєве не потрапило у список евакуації.людей дуже багато залишилось
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09.03.2022 11:23 Відповісти
Геращенко дебил? Киев собираются утюжить, а он со всех окрестностей в него население собирает.
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09.03.2022 11:27 Відповісти
 
 