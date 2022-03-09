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КАРТИ коридорів для евакуації на Київщині
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Протягом дня евакуацію населення Київщини будуть проводити кількома зеленими коридорами.
Карти маршрутів опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом на Київщині заплановано 5 маршрутів:
1) Ірпінь - Київ;
2) Ворзель - Київ;
3) Буча - Київ;
4) Гостомель - Київ;
5) Бородянка - Київ.
Нагадаємо, також сьогодні проводитиметься евакуація людей з Енергодара, Сум, Маріуполя, Волновахи та Ізюма.
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