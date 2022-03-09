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война (46661) Ирпень (359) Киевская область (3537) эвакуация (1751) Геращенко Антон (1438) Буча (429) Гостомель (90) Ворзель (14) Бородянка (63)

КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области

В течение дня эвакуацию населения Киевщины будут проводить несколькими зелеными коридорами.

Карты маршрутов опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего в Киевской области запланировано 5 маршрутов:

1) Ирпень – Киев;

2) Ворзель – Киев;

3) Буча – Киев;

4) Гостомель – Киев;

5) Бородянка – Киев.

Напомним, также сегодня будет проводиться эвакуация людей из Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи и Изюма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ согласовали прекращение огня с 9 до 21 часов. В это время мирных жителей будут эвакуировать по 6 коридорам, - Верещук. ВИДЕО

КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области 01
КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области 02
КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области 03
КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области 04

Автор: Анастасія Потіха
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Сначала коридоры для беженцев а после 21.00 организуем коридоры для орков в ад.
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09.03.2022 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UtOQRy-bAKY соловьиный помет в печали.....
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09.03.2022 10:54 Ответить
дай бог, чтобы все получилось...
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09.03.2022 11:04 Ответить
"Чудово", блін! Самі небезпечні напрямки і кацапи без обстрілів можуть підтягувати та висувати вперед всі свої сили не зустрічаючи спротиву аж до 21-00 - про це Верещукча не подумала?!?!? Я дуже здивуюсь, якщо буде інакше.
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09.03.2022 11:11 Ответить
Допоможіть.Немішаєве не потрапило у список евакуації.людей дуже багато залишилось
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09.03.2022 11:23 Ответить
Геращенко дебил? Киев собираются утюжить, а он со всех окрестностей в него население собирает.
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09.03.2022 11:27 Ответить
 
 