КАРТЫ коридоров для эвакуации в Киевской области

В течение дня эвакуацию населения Киевщины будут проводить несколькими зелеными коридорами.

Карты маршрутов опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего в Киевской области запланировано 5 маршрутов:

1) Ирпень – Киев;

2) Ворзель – Киев;

3) Буча – Киев;

4) Гостомель – Киев;

5) Бородянка – Киев.

Напомним, также сегодня будет проводиться эвакуация людей из Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи и Изюма.

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