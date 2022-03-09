Mothercare припиняє співпрацю з Росією

Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їхніх батьків Mothercare долучився до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність у Росії..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.

Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включно з Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.

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