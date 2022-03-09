Mothercare припиняє співпрацю з Росією
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Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їхніх батьків Mothercare долучився до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність у Росії..
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.
Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.
Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включно з Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+11 Diogen Gdl
показати весь коментар09.03.2022 11:11
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+5 Никита 1fb2dec3
показати весь коментар09.03.2022 11:09
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Ненавижу русских нацистов...
Им нельзя давать гуманитарку если начнутся голодные бунты. Пусть распадаются на 20 с гаком государств, мрази.
"Америка-в сраке, у нас 43 ядерные бомбы, а у них 36 всего!"
Выпью чарку, если их тоже отправят принципиально в болото