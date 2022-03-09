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Mothercare припиняє співпрацю з Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Mothercare припиняє співпрацю з Росією

Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їхніх батьків Mothercare долучився до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність у Росії..

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.

Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включно з Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.

Також читайте: Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Вообще с тем объёмом санкций что сейчас - уже почувствуют и за мкадом.
Ненавижу русских нацистов...
Им нельзя давать гуманитарку если начнутся голодные бунты. Пусть распадаются на 20 с гаком государств, мрази.
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09.03.2022 11:11
+8
Mothercsre ушло пришло Motherfucker
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09.03.2022 11:08
+5
Правильно, пусть ПАРАША сидит и радуется со своими отечественными производителями, рублями и концертами баскова
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09.03.2022 11:09
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Mothercsre ушло пришло Motherfucker
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09.03.2022 11:08 Відповісти
Правильно, пусть ПАРАША сидит и радуется со своими отечественными производителями, рублями и концертами баскова
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09.03.2022 11:09 Відповісти
правильно! нацианализиравать! пєльонкі із лика і мха - ета скрєпна! ко-ко-ко!! - привично залунало у відповідь зі сходу.
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09.03.2022 11:10 Відповісти
Вообще с тем объёмом санкций что сейчас - уже почувствуют и за мкадом.
Ненавижу русских нацистов...
Им нельзя давать гуманитарку если начнутся голодные бунты. Пусть распадаются на 20 с гаком государств, мрази.
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Ну и запись, там же нашли гимнастерок аля-дидываевали, вот и пусть подрастающие нацики носят
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Всі компанії, що не були представлені в Україні та зараз пішли з росії, мають не просто піти, а мають зайти в Україну!!!
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09.03.2022 11:15 Відповісти
Хай згадують "валенки, валенки не подшити, стареньки"
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09.03.2022 11:15 Відповісти
https://www.facebook.com/artemvitko/videos/285922017006337
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09.03.2022 11:18 Відповісти
Власкутымля!
"Америка-в сраке, у нас 43 ядерные бомбы, а у них 36 всего!"
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09.03.2022 11:25 Відповісти
... и бегают скупать доллар по 250 деревяшек - ЭТО все в одной голове.
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09.03.2022 11:27 Відповісти
У нас еще с парашной структурой собственности есть банки - Альфа, Форвард, Проминвест.
Выпью чарку, если их тоже отправят принципиально в болото
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09.03.2022 11:19 Відповісти
Бабы есчо наражайуют!
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09.03.2022 11:21 Відповісти
 
 