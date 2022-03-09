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Британія вже видала 760 віз українським біженцям

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Британський міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що на розгляді перебувають ще 22 тисячі заяв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Financial Times.

Так, Грант Шаппс зазначив: "Географічно ми, звичайно, віддалені на Захід, і президент Зеленський сказав мені, що не хоче, аби українці виїжджали так далеко від країни. І ми поважаємо це бажання українського уряду."

Окрім цього міністр підкреслив, що жодна країна не надала Україні більше гуманітарної допомоги, ніж Велика Британія. На це було виділено понад  400 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Видно, что Британию московия бесит страшно)
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09.03.2022 11:10 Відповісти
элитные беженцы, видать....
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09.03.2022 11:13 Відповісти
дєтки прокурвів і суддів непогано прилаштувалися
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09.03.2022 11:28 Відповісти
 
 