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Виробник поїздів Alstom припиняє постачання до Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Виробник поїздів Alstom припиняє постачання до Росії

Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів та транспортних систем, оголосила про зупинення поставок до Росії.

Про це йдеться у повідомленні концерну, інформує Цензор.НЕТ.

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Alstom також припинить усі майбутні інвестиції в Росію. Це рішення ухвалено на тлі вторгнення в Україну.
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перейдуть на дрезини.
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09.03.2022 11:48 Відповісти
Назад у Майбутнє...
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09.03.2022 11:49 Відповісти
Які поїзди? Тєлєга, запряжена двома кацапами.
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09.03.2022 11:49 Відповісти
Зараз в мАцквабаде буде безробіття, то будуть бурлаки по волзі баржі тягяти
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09.03.2022 11:49 Відповісти
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09.03.2022 11:50 Відповісти
у параши есть знаменитые тройки.
лошадей....
если мокши их не сожрут в ближайшее время
то это будет их транспортом на годы вперед
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09.03.2022 11:53 Відповісти
Скоро кросы найк будут роскошью)
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09.03.2022 12:00 Відповісти
Правильно!
А "великая" параша пусть в плацах и общих вагонах ездит там где туалеты с педалькой и с санитарными зонами)
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09.03.2022 11:59 Відповісти
 
 