Виробник поїздів Alstom припиняє постачання до Росії
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Французька машинобудівна компанія Alstom, що займається виробництвом залізничних складів та транспортних систем, оголосила про зупинення поставок до Росії.
Про це йдеться у повідомленні концерну, інформує Цензор.НЕТ.
Alstom також припинить усі майбутні інвестиції в Росію. Це рішення ухвалено на тлі вторгнення в Україну.
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Будь ласка, зачекайте...
лошадей....
если мокши их не сожрут в ближайшее время
то это будет их транспортом на годы вперед
А "великая" параша пусть в плацах и общих вагонах ездит там где туалеты с педалькой и с санитарными зонами)