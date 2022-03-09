УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 956 0
Венеціанська комісія (213) КС (1153) Росія (47164)

Венеціанська комісія ініціює припинення представництва Росії у своєму складі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Конституційний Суд України повідомляє, що Венеціанська комісія ініціює припинення у своєму складі представництва РФ.

"Члени бюро Венеціанської комісія 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеціанській комісії", - зазначив член Венеціанської комісії, заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що комітет міністрів ЄС ухвалить рішення 10 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після поразки Росія має повернути Україні всі захоплені території та виплатити репарації, - Джонсон

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 