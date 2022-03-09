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Росія вже заявляє, що не хотіла повалити владу в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія вже заявляє, що не хотіла повалити владу в Україні

До завдань війни не входило повалення чинної влади в Україні, запевняють у російському МЗС.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В її завдання не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення", - заявила Захарова.

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Нелояльність української влади до російських окупантів та відмова від здачі Донбасу – одна з причин нападу Кремля.

Президент країни-агресора Володимир Путін називає керівництво України "зграєю наркоманів та неонацистів", а війну – "денацифікацією".

Через кілька днів війни Росія почала змінювати і зменшувати свої вимоги.7 березня у Кремлі запевняли, що закінчують демілітаризацію України. Про "денацифікацію" вже не згадували. Того ж дня голова Bellingcat Христо Грозєв повідомляв, що Росія пропонувала президенту Володимиру Зеленському залишитись на посаді.
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Топ коментарі
+7
Росія вже заявляє, що не хотіла повалити владу в Україні
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вбивати кацапів без жалю! До останнього кацапофашиста!
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09.03.2022 15:17
+3
Это как понимать? Значит, их целью было уничтожение мирного населения?
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09.03.2022 16:39
+2
Ооо, яка щедрійсть з їхнього боку, Зеленському дозволяють залишитись на посаді! Треба погоджуватись! Ну дебіли дебілами, деградація повна.
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09.03.2022 15:24
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Росія вже заявляє, що не хотіла повалити владу в Україні
=============

вбивати кацапів без жалю! До останнього кацапофашиста!
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09.03.2022 15:17 Відповісти
Тре поспішати. А то як вийдуть, то де ти тих свинособак настріляєшь.
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09.03.2022 15:19 Відповісти
Ооо, яка щедрійсть з їхнього боку, Зеленському дозволяють залишитись на посаді! Треба погоджуватись! Ну дебіли дебілами, деградація повна.
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09.03.2022 15:24 Відповісти
Ихтамнєт.
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09.03.2022 15:29 Відповісти
Аааа, то так би одразу й говорили, що то вони пригнали в Україну весь свій непотріб, щоб ми по ньому розстріляри свій боєзапас, демілітаризувались, так би мовити... Незрозуміло, чому тоді "закінчують демілітаризацію"... нам ще підвезли запальнички та інші класні речі.... чи непотріб закінчується?
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09.03.2022 15:34 Відповісти
это реально какой то сюр((((
Вы женщин и детей убивали как в тире, вы Харьков с землёй сравнили- мрази, ах нет мы не хотели...
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09.03.2022 15:58 Відповісти
Палимо їх далі, це єдине що вони розуміють.
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09.03.2022 15:59 Відповісти
Это как понимать? Значит, их целью было уничтожение мирного населения?
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09.03.2022 16:39 Відповісти
А як русіш дипломатіш чемоданами возила і возить кокс з Аргентини? То вони тоді хто? Менше би нюхали - не було б війни!!!
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09.03.2022 16:51 Відповісти
що Росія пропонувала президенту Володимиру Зеленському залишитись на посаді. Джерело: https://censor.net/ua/n3323203
Придурки - у нас - не так , як у вас...
У нас народ вирішує - хто буде Президентом України !!!
Два майдани було у нас - не чули ? І оба - результативні
Якщо Зеленський буде слухатися Росію - буде третій
І тоді - ніякого президенства ... , що би там Росія не "пропонувала"
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09.03.2022 19:05 Відповісти
Вони не це хотіли. Вони хотіли і хочуть знищити Україну і Українців.
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25.04.2022 20:39 Відповісти
 
 