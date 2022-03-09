СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів, що дозволить діяти на випередження
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Служба безпеки України відзвітувала про нові трофеї, отримані після знищення танкової групи ворога та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.
До рук вітчизняної спецслужби потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої вказані всі дані пересувань ворога, а також "заплановані точки" наступу загарбників. Навігатор належав "елітному"108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв.
"Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога", – зазначили в СБУ.
Топ коментарі
+59 ий
показати весь коментар09.03.2022 15:17
+20 Тетяна Тать
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+18 Стороннімв Богдан
показати весь коментар09.03.2022 15:28
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Будь ласка, зачекайте...
це гра зветься "я знаю, що ти знаєш, що я знаю про твоє знання"
хай бояться.
не запихнули в него жучков наши разведчики?
главное - посеять страх
раша хорошо это делает, сеет страх везде, где появляется
вот хай хлебают свое лекарство
а когда они сами убедят себя, что никто ничего не захватил, окажется, что это был не фейк
и наши удивленно пожмут плечами "мы ж вас предупреждали..."
PS Для тех, кому эти милые технические подробности непонятны, объясняю: плоский шлиц - это самое неудобное и самое ненадежное, что только придумало человечество. Свернуть верхнюю грань винта с плоским шлицом отверткой, это первое, что ты делаешь в жизни.
навіщо писати оперативно-тактичну інформацію ?
Режим повного мовчання журналісти !!
після війни буде видно хто герой
А секретное оборудование это не Xiaomi redmi с гугл картами в красивой упаковке? Видя послед ноу хау рашки - не удивлюсь...