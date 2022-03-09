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СБУ захватила секретный GPS-навигатор оккупантов, что позволит действовать на опережение

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

СБУ захватила секретный GPS-навигатор оккупантов, что позволит действовать на опережение

Служба безопасности Украины отчиталась о новых трофеях, полученных после уничтожения танковой группы врага и ее воздушного прикрытия, состоявшего из истребителей Су-30.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СБУ в Facebook.

В руки отечественной спецслужбы попал секретный GPS-навигатор оккупантов. На устройстве указаны данные передвижений врага, а также "запланированные точки" наступления захватчиков. Навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев.

"Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага", – отметили в СБУ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
Ну и нафига об этом писать??
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09.03.2022 15:17
+20
а хто сказав що це не фейк?
це гра зветься "я знаю, що ти знаєш, що я знаю про твоє знання"
хай бояться.
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09.03.2022 15:21
+18
Прокуратура Ганновера открыла уголовное дело в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Процесс касается преступлений против человечности.
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09.03.2022 15:28
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Ну и нафига об этом писать??
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09.03.2022 15:17 Ответить
а хто сказав що це не фейк?
це гра зветься "я знаю, що ти знаєш, що я знаю про твоє знання"
хай бояться.
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09.03.2022 15:21 Ответить
Может и так,только московиты точно знают,что у них на приборе...
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09.03.2022 15:45 Ответить
а кто сказал, что их приборы не хакнули анонимусы?
не запихнули в него жучков наши разведчики?
главное - посеять страх
раша хорошо это делает, сеет страх везде, где появляется

вот хай хлебают свое лекарство

а когда они сами убедят себя, что никто ничего не захватил, окажется, что это был не фейк

и наши удивленно пожмут плечами "мы ж вас предупреждали..."
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09.03.2022 16:39 Ответить
А может и не фейк. Вот пусть теперь голову ломают. Варианта всего 2: ПРАВДА / ЛОЖЬ
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09.03.2022 16:33 Ответить
Щоб рашисти обісцялися та обісралися!
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09.03.2022 15:23 Ответить
Дії на випередженнч
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09.03.2022 15:26 Ответить
..можливо, саме так і треба
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09.03.2022 15:30 Ответить
Если пишут , то использование не возможно, но данные скорее всего скачали!)))))))))))))))
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09.03.2022 18:16 Ответить
головне, щоби усі про це відразу дізналися!
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09.03.2022 15:18 Ответить
хорошая дезинформация часто бывает эффективнее правдивой информации.
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09.03.2022 15:47 Ответить
о ***, у них на всю толпу навигатор нашелся. Точно элита.
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09.03.2022 15:18 Ответить
Еееее. А чого про це написали на цензорі?
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09.03.2022 15:18 Ответить
тому що та вже інформація не актуальна.
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09.03.2022 15:53 Ответить
Коменти запрацювали?
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09.03.2022 15:20 Ответить
я вже було думав мене забанили за щось але потiм побачив шо коментiв нуль скрiзь, То кацапи хацкери чи то у нас просто неполадки були ?
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09.03.2022 15:23 Ответить
Також намагався
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09.03.2022 15:38 Ответить
Однією рукою пишуть щоб не розповсюджували інформацію про озброєння що надходить, другою - роблять все навпаки. Те що тріпло знахідка для ворога не чули, не?!
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09.03.2022 15:20 Ответить
Думаю, что это просто информационная операция. Что может быть секретного в том GPS? Трэки предыдущих полетов и задания на следующий раз? Так что одно интересно только для будущих судов, что второе уже никому никогда не понадобится.
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09.03.2022 15:29 Ответить
Й гвардії капітан Лушніков, відповідальний за нього, може вже крутити в погонах місце для чергової зірочки...)))
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09.03.2022 15:35 Ответить
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09.03.2022 15:21 Ответить
бляха..пiсля написаного з цього gps вже напевно толку мало
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09.03.2022 15:21 Ответить
Можливо в цьому і є сенс
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09.03.2022 15:30 Ответить
Вот дурацкая украинская привычка болтать, но при этом умудряться п...здеть. Второе не грех, но с первым надо быть поаккуратней.
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09.03.2022 15:21 Ответить
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09.03.2022 15:22 Ответить
Хе-хе. Выглядит как дешманская китайская реплика гражданского гармина. Из говна и палок.
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09.03.2022 15:31 Ответить
Причому пластик на вигляд такий, з якого в союзі шкільні лінійки робили)
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09.03.2022 15:33 Ответить
Пластик явно ABS, детали делали на 3D принтере. Ну или всё же литье, но самая дешевая форма, самый дешевый пластик.
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09.03.2022 15:37 Ответить
Зато шурупи радянські
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09.03.2022 15:41 Ответить
Не, корпус скручен нескрепным буржуйским TorXом, чтобы местные кулибины там ничего не "исправили". А то, что батарейка прикручивается винтом под шлиц, так это требование военных, у них "все винты должны иметь возможность выкручиваться ножом и прочими подручными материалами". Я когда-то видел ТЗ на разработку военной техники, и точно помню, как меня поразило это требование.

PS Для тех, кому эти милые технические подробности непонятны, объясняю: плоский шлиц - это самое неудобное и самое ненадежное, что только придумало человечество. Свернуть верхнюю грань винта с плоским шлицом отверткой, это первое, что ты делаешь в жизни.
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09.03.2022 15:48 Ответить
Руский зольдатен увидев торкс или е-серию может впасть в коллапс мозговой деятельности и стать легкой добьічей националистов
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09.03.2022 15:57 Ответить
я свого часу сидів на фермер ру і подібних ресурсах. То були різні люди, технічно грамотні в тім числі. але ті на війну з Україною точно не попадуть. У них - робота у полі та біля тварин.
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10.03.2022 10:46 Ответить
Так, кацапи хоч дизайн змінили.
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09.03.2022 15:51 Ответить
Его нельзя заблокировать. Он только принимает сигнал из космоса, с навигационных спутников, он ничего не умеет передавать. Да там и не может быть ничего "секретного", кроме разве что полетных заданий. Но если кацапы их не сменят сразу после того, как сбили их самолет, они дебилы даже бОльшие, чем я себе могу представить.
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09.03.2022 15:34 Ответить
СБУ , розберіться , хто наказав злити цю інформацію ...
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09.03.2022 15:24 Ответить
а шож аналоговнєтний глонас?
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09.03.2022 15:26 Ответить
Прокуратура Ганновера открыла уголовное дело в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Процесс касается преступлений против человечности.
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09.03.2022 15:28 Ответить
Ах петух кацапский!! Доскакался, Шредер-шмедер!! надеюсь потянет всю цепочку и бабки вернуться куда им положено.))
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09.03.2022 15:40 Ответить
Тепер черга маркель)
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09.03.2022 16:59 Ответить
Так, це вже починає зайобувать!

навіщо писати оперативно-тактичну інформацію ?

Режим повного мовчання журналісти !!

після війни буде видно хто герой
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09.03.2022 15:56 Ответить
Ой ржу не могу.... А че не Глонасс? Как это вражеский GPS в войсках использовать?
А секретное оборудование это не Xiaomi redmi с гугл картами в красивой упаковке? Видя послед ноу хау рашки - не удивлюсь...
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09.03.2022 16:00 Ответить
это ватная версия американского land warrior?
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09.03.2022 16:07 Ответить
Таку інф. не можно давати в пресу!!!!
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09.03.2022 16:10 Ответить
дело в том что монголоидные свинособаки собираются уже тикать с Гопр (Голой Пристани) под Херсоном. мордва надеется еще сбежать на крым. Но вот вопрос как она из крыма собирается свалить на удмуртию? Очень скоро крым превратится для русни в черную дыру. в нее можно попасть а из нее уже никак. И прщения ведь азиатам уже не будет.
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09.03.2022 16:11 Ответить
Кого это **...ет?
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09.03.2022 18:32 Ответить
Их побег еще вилами писан, ибо окурок может соих свинособак начинать разстреливать!
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09.03.2022 18:41 Ответить
Системы "Клубок-колобок".
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09.03.2022 16:11 Ответить
Компас пионэрский, штоле, нашли?
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09.03.2022 16:21 Ответить
Британці попереджали німців що у них "Енігма"
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09.03.2022 17:15 Ответить
Можно подумать что у Энигмы было подключение к интернету!
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09.03.2022 18:31 Ответить
Украинцы, победа будет за Вами, но не расслабляитесь, ещо много крови проллется.!!!!!!!!!
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09.03.2022 18:45 Ответить
... ага, если бы не слили это в инет. Эта инфа на лоха!
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09.03.2022 18:50 Ответить
 
 