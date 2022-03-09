СБУ захватила секретный GPS-навигатор оккупантов, что позволит действовать на опережение
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Служба безопасности Украины отчиталась о новых трофеях, полученных после уничтожения танковой группы врага и ее воздушного прикрытия, состоявшего из истребителей Су-30.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СБУ в Facebook.
В руки отечественной спецслужбы попал секретный GPS-навигатор оккупантов. На устройстве указаны данные передвижений врага, а также "запланированные точки" наступления захватчиков. Навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев.
"Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага", – отметили в СБУ.
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це гра зветься "я знаю, що ти знаєш, що я знаю про твоє знання"
хай бояться.
не запихнули в него жучков наши разведчики?
главное - посеять страх
раша хорошо это делает, сеет страх везде, где появляется
вот хай хлебают свое лекарство
а когда они сами убедят себя, что никто ничего не захватил, окажется, что это был не фейк
и наши удивленно пожмут плечами "мы ж вас предупреждали..."
PS Для тех, кому эти милые технические подробности непонятны, объясняю: плоский шлиц - это самое неудобное и самое ненадежное, что только придумало человечество. Свернуть верхнюю грань винта с плоским шлицом отверткой, это первое, что ты делаешь в жизни.
навіщо писати оперативно-тактичну інформацію ?
Режим повного мовчання журналісти !!
після війни буде видно хто герой
А секретное оборудование это не Xiaomi redmi с гугл картами в красивой упаковке? Видя послед ноу хау рашки - не удивлюсь...