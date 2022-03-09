Російські окупанти намагаються просунутися у чотирьох напрямках - ЗСУ дають відсіч, - Арестович
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Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович назвав чотири напрямки, якими намагаються просунутися російські окупанти. Зокрема, це Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв.
Про це він розповів у середу, 9 березня, у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, агресор упродовж сьогоднішньої ночі активних дій не проводив.
"Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені у них як головні – Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це не вдається", - зазначив він.
Радник глави ОПУ наголосив, що Збройні сили України та інші сили завдають потужні артилерійські, авіаційні удари, не даючи ворогові просуватися далі. Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України, командування ЗСУ та інших сил оборони.
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2) робіть їм котли - захист це добре, але захист-напад + партизанка краще.
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