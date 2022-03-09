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Російські окупанти намагаються просунутися у чотирьох напрямках - ЗСУ дають відсіч, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти намагаються просунутися у чотирьох напрямках - ЗСУ дають відсіч, - Арестович

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович назвав чотири напрямки, якими намагаються просунутися російські окупанти. Зокрема, це Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв.

Про це він розповів у середу, 9 березня, у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За словами Арестовича, агресор упродовж сьогоднішньої ночі активних дій не проводив.

"Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені у них як головні – Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це не вдається", - зазначив він.

Читайте також: Росія показує "знищену українську техніку", але насправді це їхні ж втрати, – Арестович

Радник глави ОПУ наголосив, що Збройні сили України та інші сили завдають потужні артилерійські, авіаційні удари, не даючи ворогові просуватися далі. Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України, командування ЗСУ та інших сил оборони.
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Топ коментарі
+9
а ты чего не в окопе???
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09.03.2022 15:38
+8
Два из них:
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09.03.2022 15:42
+5
надо раздолбать крымский мост !!!
прекратить сообщение с крымом
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09.03.2022 15:49
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а ты чего не в окопе???
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09.03.2022 15:38 Відповісти
Два из них:
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09.03.2022 15:42 Відповісти
надо раздолбать крымский мост !!!
прекратить сообщение с крымом
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09.03.2022 15:49 Відповісти
На юге они шастают как у себя дома.Там вообще непонятна ситуация
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Что непонятно? ВСУ с боями отступили до: Николаева,Запорожья,Кривой рог(не оч далеко),Мариуполь.Инфа не секретна,все есть в сводках ГШ и Арестовича .
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09.03.2022 16:37 Відповісти
1) чому Кримський міст ще працює хоча б та частина, що на території України ?*?*
2) робіть їм котли - захист це добре, але захист-напад + партизанка краще.

«Я вважаю українців найкращими воїнами. Український воїн вірний до смерті», - Вільгельм Габсбург, 1918 рік.
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09.03.2022 16:29 Відповісти
Чтобы делать котлы.необходимо держать максимально-полный контроль неба
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09.03.2022 16:51 Відповісти
Пока у нас проблема с небом.крупное контрнаступление невозможно
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09.03.2022 16:52 Відповісти
А тим часом на Херсонщині фсб почало терор і зачистки патріотів...
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09.03.2022 16:32 Відповісти
це той радник який 15 лютого знущався ,блюзнірсвивав і сміявся над попередженнями розвідок, що він робить в ОП, огидно дивитися https://www.youtube.com/watch?v=j2vrwdz0hic&t=243s
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09.03.2022 16:41 Відповісти
 
 