Victoriaʼs Secret припиняє діяльність у Росії

Американська компанія з продажу жіночої білизни Victoriaʼs Secret закриває свої магазини в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на російському сайті компанії.

Магазини Victoria’s Secret сьогодні працюють останній день, також буде закрито інтернет-магазин.

"Всі замовлення, оформлені до 9 березня 2022 року (включно) на сайті Victoria's Secret, будуть доставлені. Ми повідомимо вам про відновлення роботи інтернет-магазину та всіх роздрібних магазинів", – йдеться в заяві.

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