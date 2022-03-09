Victoriaʼs Secret припиняє діяльність у Росії
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Американська компанія з продажу жіночої білизни Victoriaʼs Secret закриває свої магазини в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на російському сайті компанії.
Магазини Victoria’s Secret сьогодні працюють останній день, також буде закрито інтернет-магазин.
"Всі замовлення, оформлені до 9 березня 2022 року (включно) на сайті Victoria's Secret, будуть доставлені. Ми повідомимо вам про відновлення роботи інтернет-магазину та всіх роздрібних магазинів", – йдеться в заяві.
Топ коментарі
+8 SlavaGeroyam
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+6 ий
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+4 Bogdan Resvii
показати весь коментар09.03.2022 15:56
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