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Victoriaʼs Secret припиняє діяльність у Росії

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Victoriaʼs Secret припиняє діяльність у Росії

Американська компанія з продажу жіночої білизни Victoriaʼs Secret закриває свої магазини в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на російському сайті компанії.

Магазини Victoria’s Secret сьогодні працюють останній день, також буде закрито інтернет-магазин.

"Всі замовлення, оформлені до 9 березня 2022 року (включно) на сайті Victoria's Secret, будуть доставлені. Ми повідомимо вам про відновлення роботи інтернет-магазину та всіх роздрібних магазинів", – йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Mothercare припиняє співпрацю з Росією

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
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09.03.2022 15:57
+6
Помню,у моей бабушки были трусы и лифчик из такой голубой байковой ткани,а на трусах еще была резинка чуть повыше колен....блин,забыл,к чему это я
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09.03.2022 16:01
+4
им и валянков с хб-шными растянутыми труселями хватит.
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09.03.2022 15:56
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им и валянков с хб-шными растянутыми труселями хватит.
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09.03.2022 15:56 Відповісти
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09.03.2022 15:57 Відповісти
"Ми вам повідомимо про відновлення..."
Ага! Через років тридцять
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09.03.2022 15:58 Відповісти
Помню,у моей бабушки были трусы и лифчик из такой голубой байковой ткани,а на трусах еще была резинка чуть повыше колен....блин,забыл,к чему это я
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09.03.2022 16:01 Відповісти
Дьявол не носит Прада, дьявол теперь носит белорузьке трикотаж!(с)
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09.03.2022 16:14 Відповісти
Уявляю, даруєш своїй коханій білоруський трикотаж, вона в ньому просто богиня .
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09.03.2022 16:20 Відповісти
та най тепер панталони з начьосом носять
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09.03.2022 16:28 Відповісти
это все хорошо, но основной массе "глубинного народа" виктория сикрет была не по карману ... по моему многие не понимают, что такое истинное удовольствие кацапа - это когда плохо не только ему, но и его лучше живущему соседу и всем вокруг, у кого есть машины или кто может покупать труселя в виктория сикрет. Их глубинное быдло будет радоваться, что закрыли это или то, и теперь у всех будет одно и тоже говно ...

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09.03.2022 16:43 Відповісти
Кружевные трусы - это злое зло бесовское. Манька должна ходить в ватных рейтузах с начесом
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09.03.2022 16:47 Відповісти
Киркоров путина прокляне.
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09.03.2022 16:49 Відповісти
Ещё завоют бездействующие мрази, или те кто вообще радуется нашим потерям. Будут драться за продукты между собой. Они до сих пор думают что санкции это шуточки, и они выживут.))) Вернутся в совок.https://mirovich.media/486631.html
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09.03.2022 19:29 Відповісти
 
 