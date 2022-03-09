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Російські окупанти захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися російські військові.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні.

"У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян", - зауважила омбудсмен.

Російські окупанти захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, - Денісова 01

Денісова нагадує, що злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

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"Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ", - резюмувала вона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
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09.03.2022 16:06
+15
У когось зараз є сумніви у побудові росіянами концтаборів на нашій території та організації нового голодомору у разі захоплення України?
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09.03.2022 16:10
+11
Нехай там і залишаються до суда.
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09.03.2022 16:06
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Нехай там і залишаються до суда.
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Лучше я примерю полосатую робу, чем деревянный макинтош(с)
Привыкают)
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09.03.2022 16:08 Відповісти
Підходяще місце для цих варварів.
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09.03.2022 16:08 Відповісти
і забарикадувалися знутрі
слідчих не пускають
просять дзвінка до адвоката.
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09.03.2022 16:09 Відповісти
Це лайно може захоплювати лише порожні будівлі.
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09.03.2022 16:09 Відповісти
после того как они от туда вышли, руки им ни кто не подал )))
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09.03.2022 16:09 Відповісти
реальные идиоты. Уже за места в украинских камерах наперегонки сражаются. Ну пусть обустраиваются и назначают себе пахана и петухов...
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09.03.2022 16:10 Відповісти
У когось зараз є сумніви у побудові росіянами концтаборів на нашій території та організації нового голодомору у разі захоплення України?
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09.03.2022 16:10 Відповісти
Звикають до умов утримання
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09.03.2022 16:10 Відповісти
Жахлива, але необхідна прививка від "русскаго міра" для людей, які судять про кацапстан тільки за їхніми новинами, фільмами та серіалами...
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09.03.2022 16:10 Відповісти
Во-во. Если в маю на Интере будут показывать дидов в пилотках, то закрыть его нахер навсегда!!!
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09.03.2022 16:14 Відповісти
І одностайно, в знак доброї волі, півниками зайшли в СІЗО.
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09.03.2022 16:15 Відповісти
Кацапи ви всі будете безславно вбиті не мьогодні то завтра, за те , що ви наробили прислужники сатани вже немає строку давності
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09.03.2022 16:11 Відповісти
саме те що ім потрібно, знайоме побачили...
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09.03.2022 16:12 Відповісти
Такі милі їхньому серцю шконки...
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09.03.2022 16:16 Відповісти
Дуже надіюсь на скоріше звільнення Херсона!
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09.03.2022 16:13 Відповісти
ТА шось наше міноборони навіть не збирається його визволяти. Навіть балакати про нього перестали. Сумно це все.
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09.03.2022 16:19 Відповісти
Та може і гарно шо не балакае тишком воно верніше. Ждемо бо ці гобліни вже *******
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09.03.2022 18:46 Відповісти
У турме ім самае месца!
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09.03.2022 16:17 Відповісти
Чому наша влада мовчить про Херсон?????? І не приймає ніяких дій
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09.03.2022 16:45 Відповісти
Херсонці! Дочекайтесь моменту і спаліть їх там ха#уй!
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09.03.2022 16:47 Відповісти
Вони за домом скучили, знайшли собі в'язницю.Це напевне єдине місце на Землі, де москалі почуваються комфортно. Свободп в них викликає відразу
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09.03.2022 17:06 Відповісти
 
 