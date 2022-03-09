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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за держзраду та диверсію

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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за держзраду та диверсію

Засуджені за ці злочини не підпадатимуть під амністію.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" №7116, яким збільшено покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Відповідно до ухваленого парламентом 3 березня закону, за держзраду та диверсію передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’ятнадцяти років до довічного позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна. При цьому законом заборонено будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду чи диверсію.

"Закон передбачає максимальне та справедливе покарання тих громадян, які в умовах воєнного стану вчинять дії, направлені на послаблення обороноздатності нашої країни, посягають на суверенітет, або спричиняють будь-яку шкоду цивільному населенню України", - йдеться в пояснювальній записці до закону.

Також читайте: Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Опзшники напряглись))
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09.03.2022 16:13
+13
Ти навіть не зрозумів, що світ поважає не Зелю, а український народ, який тримає російський удар, незважаючи на те, Зе нічого не робив для підготовки до війни.
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09.03.2022 16:26
+11
Я не до чого не провокую. Я попереджаю. А то Зе почав вже публічно заявляти про охолодження до НАТО. То його слід просто трохи підігріти.
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09.03.2022 16:21
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Опзшники напряглись))
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09.03.2022 16:13 Відповісти
Да хрен там они напряглись
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09.03.2022 16:38 Відповісти
Значит напряжём. Как Струка.
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09.03.2022 16:48 Відповісти
Усі бувші риги та бувші чиновники прокремлівського покидька Януковича повинні напружитись
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09.03.2022 16:40 Відповісти
15 років максимум , та ще без смертної кари - це не ті покарання , що можуть заставити замислитись , чи варто поруувати закон ?
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09.03.2022 16:14 Відповісти
Пожиттєве ув*язнення - змусить замислитися...
Смертної кари в нас немає, й 100% вона вводитися не буде...
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09.03.2022 16:18 Відповісти
Та ніби від 15 до довічного, нє?
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09.03.2022 16:20 Відповісти
Сподіваюсь, що цей Закон на Президента також розповсюджується (це просто про всяк випадок)!
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09.03.2022 16:14 Відповісти
Ага- лайна на президента воюючи країни линув- ти і підлягаєш дії цього закону як провокатор.
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09.03.2022 16:16 Відповісти
Я не до чого не провокую. Я попереджаю. А то Зе почав вже публічно заявляти про охолодження до НАТО. То його слід просто трохи підігріти.
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09.03.2022 16:21 Відповісти
В спам за зневажливе ставлення до президента України, якого поважає весь цивілізованих світ. Ще й під час війни.
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09.03.2022 16:23 Відповісти
Ти навіть не зрозумів, що світ поважає не Зелю, а український народ, який тримає російський удар, незважаючи на те, Зе нічого не робив для підготовки до війни.
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09.03.2022 16:26 Відповісти
Та зрозуміло, хто ти і що ти, наволоч москальська.
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09.03.2022 16:29 Відповісти
а как ты считаешь,охлаждение к НАТО-это еще диверсия или уже зрада?бо ж "дії, направлені на послаблення обороноздатності нашої країни"
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09.03.2022 16:27 Відповісти
Там йде процес перемовин, і ніхто не відмовляється від НАТО, норма в Конституції залишиться, просто НАТО не готове прийняти Україну ЗАРАЗ. Вчора Кулеба вже пояснив...
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09.03.2022 16:25 Відповісти
Ага, Кулеба просто вимушений виправляти дибільні висловлювання Зе про охолодження до НАТО.
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09.03.2022 16:28 Відповісти
Правильно каже.
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09.03.2022 16:26 Відповісти
да, но "увеличенная ответственность" применяется на правонарушения совершенные после подписания этого документа. Т.е. все прошлые диверсии и держзрады будут расцениваться по старым меркам.
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09.03.2022 16:27 Відповісти
Я б для цього повернув смертну кару.
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09.03.2022 16:14 Відповісти
ага...а также привлекать тех,кто публично поддерживает предателей
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09.03.2022 16:25 Відповісти
Ну зкинь свої координати в Службу Божу України.
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09.03.2022 16:30 Відповісти
а на питаннячко 09.03.2022 16:27 відповісти можеш?бо я конкретне спитав...
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09.03.2022 16:35 Відповісти
Порушувати .
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09.03.2022 16:15 Відповісти
и сам же подписант четко попадает под действие этого закона. или он надеется вовремя смыться?
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09.03.2022 16:17 Відповісти
Звідки ж ви сюди лізете, москалі прокляті!
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09.03.2022 16:21 Відповісти
Шуфрича, цікаво, по цьому Закону та Указу будуть судить?
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09.03.2022 16:23 Відповісти
У нього недоторканічть по всім законам.... крім кулака по морді.
Шуфрич - єдине виключення.
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09.03.2022 16:49 Відповісти
Шуфрича бакановське сбу вже відпустило, ще вчора
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09.03.2022 16:49 Відповісти
сейчас ситуация разрешает!
заменить пожизненное на фактический расстрел!
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09.03.2022 16:28 Відповісти
Когда будут первые фамилии официально?
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09.03.2022 16:32 Відповісти
Кравчук, кучма, онуфрій, комуняки і всяки анали плюс тимошенко , повинні бути арештовані ще вчора за Держзраду.Це пята колона кремля, яка привела війну в Україну, це ті скоти які 30 років грабували та наживались на гречкосіях та прислужували ***** за срібняки іуди.
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09.03.2022 16:33 Відповісти
он послиха в США озвалася, які ми працьовиті, які ми українці. А 12 днів мовчала, як в рот води набрала. Але таки вимучено сказала, що америкоси створили орган по розшуку майна рузге. Вона в курсі,сама ж була банківським топихою в Андрія Клюєва, банк схлопнули (першим) створили новий.там топом її чоловік. Вона в курсі де гроші,і хто сховав з запроданців. А може її Єрмак спецом відправив до ньюйорка, щоб блокувала інтереси України а зараз отримала нову "ввідну" врощуватись в ряди українців. '
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09.03.2022 16:34 Відповісти
В спам за флуд та провокацію.
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09.03.2022 16:46 Відповісти
Шо там з держзрадниками в ОПЗЄ?

Вже покарали? Чи їм можна?
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09.03.2022 16:42 Відповісти
Цікаво, а саботування фінансування армії 2,5 роки , і ігнорування попередження про вторгнення можна розглядати як диверсію?
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09.03.2022 16:48 Відповісти
А шо там наше бубочко?! Чи не хоче воно за держзраду зі своїм д*єрмаком відповісти?! Герой,мля - дупа з дирой! Ти , падлюко закатав в асфальт гроші на армію, яким зараз пересуваються *уйловські танки ! І нєфіх тут хєроя з себе видавати. Згодом, падла, за все відповіси!
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09.03.2022 16:52 Відповісти
Де закон про коллаборантов?
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09.03.2022 17:02 Відповісти
 
 