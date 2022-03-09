Депутат Генічеської міськради схиляв жителів скоритися окупантам, - прокуратура
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Депутат Генічеської міськради виявився прихильником російської "гуманітарки" - прокуратура відкрила провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
"Поки мирне населення окупованого регіону виходить на мітинги на підтримку України та бойкотує ввезену російську "гуманітарку", депутат публічно підігрує ворожій пропаганді. Він через мережу Facebook схиляє мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ".
Херсонська обласна прокуратура почала кримінальне провадження стосовно депутата Генічеської міської ради за фактом публічного заклику до агресивної війни (ст. 436 КК України).
Імені депутата правоохоронці не називають.
Прокурори Херсонщини продовжують фіксувати злочини з метою притягнення винних до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!
ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!
(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!
Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...
Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...
ДУМАЙ-ТЕ!
Просто такого урода могли "в авангард".... А далі можливе й занепадання духу...треба триматись...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
PS- вчора була нагода почитати мера Чернігова....людина просто у відчаї...його можна зрозуміти( хоча слова писав образливі,з певною нотою докору)....
Я маю наувазі- поспішних висновків не треба робити....як би не було важко...
2 марта 2022
УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!
ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!
(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!
Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...
Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...
ДУМАЙ-ТЕ!
А потім - до стінки!
...
Слава нації
Смерть москалям
Ссылка на его ФБ. Комменты гнида закрыла, но общую картину дизлайками подпортить можно.