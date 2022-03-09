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Депутат Генічеської міськради схиляв жителів скоритися окупантам, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутат Генічеської міськради схиляв жителів скоритися окупантам, - прокуратура

Депутат Генічеської міськради виявився прихильником російської "гуманітарки" - прокуратура відкрила провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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"Поки мирне населення окупованого регіону виходить на мітинги на підтримку України та бойкотує ввезену російську "гуманітарку", депутат публічно підігрує ворожій пропаганді. Він через мережу Facebook схиляє мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ".

Херсонська обласна прокуратура почала кримінальне провадження стосовно депутата Генічеської міської ради за фактом публічного заклику до агресивної війни (ст. 436 КК України).

Імені депутата правоохоронці не називають.

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Прокурори Херсонщини продовжують фіксувати злочини з метою притягнення винних до відповідальності.
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Топ коментарі
+12
Олександр Пінаєв
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09.03.2022 18:37
+9
Його ім'я- Іуда.
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09.03.2022 18:37
+5
Ну можна мовчати, а не агітувати.
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09.03.2022 18:42
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Олександр Пінаєв
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09.03.2022 18:37 Відповісти
Яка партія?
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09.03.2022 18:39 Відповісти
Єдина росія.
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09.03.2022 18:41 Відповісти
"Левая оппозиция
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09.03.2022 18:45 Відповісти
ОПЗЖ, к мертветчуку не ходи.
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09.03.2022 18:46 Відповісти
Все, не жилец...
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09.03.2022 18:48 Відповісти
А мухин?
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10.03.2022 07:51 Відповісти
Його ім'я- Іуда.
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09.03.2022 18:37 Відповісти
урод....
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09.03.2022 18:37 Відповісти
Я б не "спішив" когось звинувачувати...особливо з відносно безпечних помешкань....особливо прокурорським....от готовий побитись об заклад,що прокуратура порушила цю справу з "Києва", а не на робочому місці....
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09.03.2022 18:38 Відповісти
Ну можна мовчати, а не агітувати.
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09.03.2022 18:42 Відповісти
Вот, что писал этот черт 2 иарта 2022

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!

ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!

(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!

Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...

Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...

ДУМАЙ-ТЕ!
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09.03.2022 18:47 Відповісти
Я не претендую на "істину".... Можливо це й скотина прокацапська...точніше 100% ********,якщо таке писав

Просто такого урода могли "в авангард".... А далі можливе й занепадання духу...треба триматись...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
PS- вчора була нагода почитати мера Чернігова....людина просто у відчаї...його можна зрозуміти( хоча слова писав образливі,з певною нотою докору)....
Я маю наувазі- поспішних висновків не треба робити....як би не було важко...
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09.03.2022 18:53 Відповісти
Он еще в 14-м оправдывал *****...
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10.03.2022 07:54 Відповісти
Слова "куратор", "нацик" и "война со своим народом" однозначно выдают россиянские методички.
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09.03.2022 20:14 Відповісти
обманул, значит, своих избирателей. Видно хотел с оккупантами "посередине" договориться.
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09.03.2022 18:38 Відповісти
Так в Генічеську сам мер сидить під портретом ***** і агітує за нього...
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09.03.2022 18:38 Відповісти
Не нашел подтверждения насчет мера. А этот бывший мер.
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10.03.2022 07:57 Відповісти
Не знаю чи то бувший колись і "активований" чи вже діючий при "зе", але роспропаганда показала кабінет вже наступного дня з портретом ***** і "курками гріль" на стіні.
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10.03.2022 08:42 Відповісти
Эти гумусы откуда вообще берутся? Что должно поламаться, чтобы человек без малейшего давления стал предателем? Да, я читал, как становились предателями разведчики. Начиная от собственной нереализованности, до конфликтов в семье. Но ты мэр, самостоятельная единица, чего тебе, старуха, еще захотелось от корыта?
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09.03.2022 18:47 Відповісти
тиж пам'ятаєш класику- хочу буть столбовою дворянкою!
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09.03.2022 20:13 Відповісти
До стінки сразу.
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09.03.2022 18:49 Відповісти
Олександр Пінаєв
2 марта 2022

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!

ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!

(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!

Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...

Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...

ДУМАЙ-ТЕ!
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09.03.2022 18:49 Відповісти
ти що тут забув гнида?
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09.03.2022 19:00 Відповісти
Назва міста Генічеськ підказує, що зрадникові треба спочатку відрізати геніталії.
А потім - до стінки!
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09.03.2022 18:51 Відповісти
Там "дєд-мопєд" - йому вже потрібен лише теплий сортір і совєцький кєфір.
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10.03.2022 08:44 Відповісти
Какой дед? Ему лет 45.
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10.03.2022 14:25 Відповісти
Вдути піни до дупи і відпустити на окопи орків.
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 18:58 Відповісти
https://www.facebook.com/aleksandr.pinaiev



Ссылка на его ФБ. Комменты гнида закрыла, но общую картину дизлайками подпортить можно. ​
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09.03.2022 19:06 Відповісти
трибунал
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09.03.2022 19:44 Відповісти
говорят там военкоматы были закрыты перед войной и провалили создание ТО. Саботаж на лицо.
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10.03.2022 00:27 Відповісти
 
 