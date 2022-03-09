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Депутат Генического горсовета склонял жителей покориться оккупантам, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Депутат Генического горсовета склонял жителей покориться оккупантам, - прокуратура

Депутат Генического горсовета оказался сторонником российской "гуманитарки" – прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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"Пока мирное население оккупированного региона выходит на митинги в поддержку Украины и бойкотирует ввезенную российскую "гуманитарку", депутат публично подыгрывает вражеской пропаганде. Он через сеть Facebook склоняет жителей Херсонской области к повиновению и содействию войскам РФ".

Херсонская областная прокуратура приступила к уголовному производству в отношении депутата Генического городского совета по факту публичного призыва к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

Имя депутата правоохранители не называют.

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Прокуроры Херсонщины продолжают фиксировать преступления с целью привлечения виновных к ответственности.
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Топ комментарии
+12
Олександр Пінаєв
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09.03.2022 18:37
+9
Його ім'я- Іуда.
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09.03.2022 18:37
+5
Ну можна мовчати, а не агітувати.
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09.03.2022 18:42
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Олександр Пінаєв
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09.03.2022 18:37 Ответить
Яка партія?
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09.03.2022 18:39 Ответить
Єдина росія.
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09.03.2022 18:41 Ответить
"Левая оппозиция
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09.03.2022 18:45 Ответить
ОПЗЖ, к мертветчуку не ходи.
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09.03.2022 18:46 Ответить
Все, не жилец...
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09.03.2022 18:48 Ответить
А мухин?
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10.03.2022 07:51 Ответить
Його ім'я- Іуда.
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09.03.2022 18:37 Ответить
урод....
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09.03.2022 18:37 Ответить
Я б не "спішив" когось звинувачувати...особливо з відносно безпечних помешкань....особливо прокурорським....от готовий побитись об заклад,що прокуратура порушила цю справу з "Києва", а не на робочому місці....
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09.03.2022 18:38 Ответить
Ну можна мовчати, а не агітувати.
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09.03.2022 18:42 Ответить
Вот, что писал этот черт 2 иарта 2022

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!

ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!

(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!

Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...

Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...

ДУМАЙ-ТЕ!
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09.03.2022 18:47 Ответить
Я не претендую на "істину".... Можливо це й скотина прокацапська...точніше 100% ********,якщо таке писав

Просто такого урода могли "в авангард".... А далі можливе й занепадання духу...треба триматись...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
PS- вчора була нагода почитати мера Чернігова....людина просто у відчаї...його можна зрозуміти( хоча слова писав образливі,з певною нотою докору)....
Я маю наувазі- поспішних висновків не треба робити....як би не було важко...
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09.03.2022 18:53 Ответить
Он еще в 14-м оправдывал *****...
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10.03.2022 07:54 Ответить
Слова "куратор", "нацик" и "война со своим народом" однозначно выдают россиянские методички.
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09.03.2022 20:14 Ответить
обманул, значит, своих избирателей. Видно хотел с оккупантами "посередине" договориться.
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09.03.2022 18:38 Ответить
Так в Генічеську сам мер сидить під портретом ***** і агітує за нього...
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09.03.2022 18:38 Ответить
Не нашел подтверждения насчет мера. А этот бывший мер.
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10.03.2022 07:57 Ответить
Не знаю чи то бувший колись і "активований" чи вже діючий при "зе", але роспропаганда показала кабінет вже наступного дня з портретом ***** і "курками гріль" на стіні.
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10.03.2022 08:42 Ответить
Эти гумусы откуда вообще берутся? Что должно поламаться, чтобы человек без малейшего давления стал предателем? Да, я читал, как становились предателями разведчики. Начиная от собственной нереализованности, до конфликтов в семье. Но ты мэр, самостоятельная единица, чего тебе, старуха, еще захотелось от корыта?
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09.03.2022 18:47 Ответить
тиж пам'ятаєш класику- хочу буть столбовою дворянкою!
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09.03.2022 20:13 Ответить
До стінки сразу.
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09.03.2022 18:49 Ответить
Олександр Пінаєв
2 марта 2022

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!

ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!

(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!

Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...

Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...

ДУМАЙ-ТЕ!
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09.03.2022 18:49 Ответить
ти що тут забув гнида?
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09.03.2022 19:00 Ответить
Назва міста Генічеськ підказує, що зрадникові треба спочатку відрізати геніталії.
А потім - до стінки!
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09.03.2022 18:51 Ответить
Там "дєд-мопєд" - йому вже потрібен лише теплий сортір і совєцький кєфір.
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10.03.2022 08:44 Ответить
Какой дед? Ему лет 45.
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10.03.2022 14:25 Ответить
Вдути піни до дупи і відпустити на окопи орків.
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 18:58 Ответить
https://www.facebook.com/aleksandr.pinaiev



Ссылка на его ФБ. Комменты гнида закрыла, но общую картину дизлайками подпортить можно. ​
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09.03.2022 19:06 Ответить
трибунал
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09.03.2022 19:44 Ответить
говорят там военкоматы были закрыты перед войной и провалили создание ТО. Саботаж на лицо.
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10.03.2022 00:27 Ответить
 
 