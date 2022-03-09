Депутат Генического горсовета склонял жителей покориться оккупантам, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутат Генического горсовета оказался сторонником российской "гуманитарки" – прокуратура открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"Пока мирное население оккупированного региона выходит на митинги в поддержку Украины и бойкотирует ввезенную российскую "гуманитарку", депутат публично подыгрывает вражеской пропаганде. Он через сеть Facebook склоняет жителей Херсонской области к повиновению и содействию войскам РФ".
Херсонская областная прокуратура приступила к уголовному производству в отношении депутата Генического городского совета по факту публичного призыва к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).
Имя депутата правоохранители не называют.
Прокуроры Херсонщины продолжают фиксировать преступления с целью привлечения виновных к ответственности.
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УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!
ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!
(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!
Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...
Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...
ДУМАЙ-ТЕ!
Просто такого урода могли "в авангард".... А далі можливе й занепадання духу...треба триматись...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
PS- вчора була нагода почитати мера Чернігова....людина просто у відчаї...його можна зрозуміти( хоча слова писав образливі,з певною нотою докору)....
Я маю наувазі- поспішних висновків не треба робити....як би не було важко...
2 марта 2022
УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ - СОХРАНИТЕ УКРАИНСКИХ ПАЦАНОВ ДЛЯ ИХ МАТЕРЕЙ И БУДУЩЕЙ МИРНОЙ УКРАИНЫ, ОНИ ЕЙ ПРИГОДЯТСЯ!
ДЛЯ БЕСПОЛЕЗНЫХ ЖЕРТВ - отправляйте туда УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ, НАЦИКОВ и ПОЛИТИКОВ, которые в 2014 г. развязали войну со своим народом (Донбас, Луганск) и довели до этой войны!
(заметьте, на фоне тысячных жертв простых украинцев, - в этой войне ЕЩЁ НЕ ПОГИБ за Украину НЕ ОДИН олигарх, руководитель партии, работник администрации Президента Зеленского, депутат Верховной Рады, прокурор, генерал армии, куратор (так называемых) национальных батальонов и подобные "патриоты"...! Именно ТЕ, кто довели до этой войны!
Зато мы видим их ярый "супротив ворогу" в их мобилках и соцсетях...! Где эти актеры хорошо играют на западные камеры и отрабатывают свои серебрянники...
Но это уже не 95-квартал...! Уже не смешно...
ДУМАЙ-ТЕ!
А потім - до стінки!
...
Слава нації
Смерть москалям
Ссылка на его ФБ. Комменты гнида закрыла, но общую картину дизлайками подпортить можно.