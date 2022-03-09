Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ

Враг запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Очередной фейк от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев на Житомирщине. Мол, местное население устраивает погромы. Это – откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей", - отметили в СБУ.

Также добавляется, что российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – заявил он.

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