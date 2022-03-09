Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
"Очередной фейк от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев на Житомирщине. Мол, местное население устраивает погромы. Это – откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей", - отметили в СБУ.
Также добавляется, что российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.
"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – заявил он.
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Дегенерати сприймають
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Слава нації
Смерть москалям
пропагандонам треба зав"язувати вживати гриби.
і наркоту.
і алкоголь.
і їжу.
і повітря.
пропагандоны просто не обратили внимание на выступление киевского ребе после того, как рашисты Бабий Яр разбомбили
на раше этот продукт могут зохавать
в Украине - никогда)
Просто ці два нуцик-юдена чудово усвідомлюють , що як після Афгану якись відсоток поверенеться на Московію з цього пекла й ось ці ветерани згадають якої національності той же Солов"йов й Яша и пипустять їм кішки.
https://censor.net/ua/n3323172
- Так. У нас в синагозі всі такі.