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Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ

Враг запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Очередной фейк от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев на Житомирщине. Мол, местное население устраивает погромы. Это – откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей", - отметили в СБУ.

Также добавляется, что российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – заявил он.

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Топ комментарии
+21
Пишу з Бердичева: почти всё правда! Щас доедим мацу с салом и пойдём убивать кацапов! Наш ребе нам патроны продаёт!
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09.03.2022 16:22
+19
Ой, а шо случилось с "притеснениями русских" в Украине? Как жеж так - этот фейк должен был быть не про еврейские, а про "русские погромы". Как жеж так вышло, шо те, которых вы хотели "защищать" в Украине, аж бегом побежали записываться в Тероборону, и сейчас вместе с ЗСУ жарят "защитников русскоязычных" как свиней?
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09.03.2022 16:24
+18
Прості хрестоматійні росіяни.
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09.03.2022 16:17
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09.03.2022 16:15 Ответить
Прості хрестоматійні росіяни.
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09.03.2022 16:17 Ответить
Кацап не збреше - не проживе
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09.03.2022 16:15 Ответить
Бедный Беня, ведь ему тоже погром могут устроить
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09.03.2022 16:16 Ответить
Касабська брехня для *********** рабів.
Дегенерати сприймають
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 16:17 Ответить
Та нехай- це зайве підтвердження того, що вони взагалі нічого не розуміють про Україну.
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09.03.2022 16:19 Ответить
Ідіоти, у нас же кримінальна відповідальність за антисимітизм навіть є наче
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09.03.2022 16:19 Ответить
Пишу з Бердичева: почти всё правда! Щас доедим мацу с салом и пойдём убивать кацапов! Наш ребе нам патроны продаёт!
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09.03.2022 16:22 Ответить
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09.03.2022 16:23 Ответить
зеленський як організатор єврейських погромів???
пропагандонам треба зав"язувати вживати гриби.
і наркоту.
і алкоголь.
і їжу.
і повітря.
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09.03.2022 16:22 Ответить
Переплутали, в Бердичеві знущалися з євреїв, зловили Бєню і заставили їсти не кошерне сало
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09.03.2022 16:23 Ответить
Этим тварям только и остается, что брехать. Сломали свои гнилые зубы об Украину. Пошли в ход ядовитые языки.
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09.03.2022 16:24 Ответить
Ой, а шо случилось с "притеснениями русских" в Украине? Как жеж так - этот фейк должен был быть не про еврейские, а про "русские погромы". Как жеж так вышло, шо те, которых вы хотели "защищать" в Украине, аж бегом побежали записываться в Тероборону, и сейчас вместе с ЗСУ жарят "защитников русскоязычных" как свиней?
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09.03.2022 16:24 Ответить
бо русскоязычные украинцы метелят их так же, как украиноязычные

пропагандоны просто не обратили внимание на выступление киевского ребе после того, как рашисты Бабий Яр разбомбили

на раше этот продукт могут зохавать

в Украине - никогда)
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09.03.2022 16:30 Ответить
И посылают по-русски.
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09.03.2022 18:13 Ответить
Для того, чтобы устроить еврейский погром в Житомирской области, нужно для начала найти там евреев.
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09.03.2022 16:26 Ответить
що правда, то правда
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09.03.2022 16:32 Ответить
Кацапы, покажите лучше бойни на входе в Макдональдсы на рабссее. Голодные игры отдыхать будут.
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09.03.2022 16:26 Ответить
Вы представляете, что нужно сделать, чтобы организовать погромы? Тут ваша "спецоперация" будет выглядеть игрой "Зарница" в сельской школе.
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09.03.2022 16:32 Ответить
РФ це нацистська країна гопник. І брешуть не моргнувши, шахрайськи міняючи риторику.
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09.03.2022 16:33 Ответить
Кому ******** кацапня ще не відрізана від зовнішнього світу в інтернеті?
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09.03.2022 16:34 Ответить
Шо там бандерівці с жидобандерівцями не поділили? Піймали москаля і сперечаються, чи повісити його чи втопити
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09.03.2022 16:36 Ответить
Це обмовка по Фрейду від "Солов"їного посліду" й Яшеле Кедмі .

Просто ці два нуцик-юдена чудово усвідомлюють , що як після Афгану якись відсоток поверенеться на Московію з цього пекла й ось ці ветерани згадають якої національності той же Солов"йов й Яша и пипустять їм кішки.
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09.03.2022 16:38 Ответить
Авторитетні ізраїльські історики з Центру Кантора назвали Путіна фашистом, який спотворив пам'ять про Голокост Джерело:
https://censor.net/ua/n3323172
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09.03.2022 16:40 Ответить
- Ви всі фашисти і бандерівці!
- Так. У нас в синагозі всі такі.
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09.03.2022 16:40 Ответить
bez raznici - jevreji ne osobaja kasta, budet poderzhivatj rusnju budet otgrebatj vezde po belomu svetu - vedj snachala bjot i na 2-3 km i ne vidno kakoi u kogo tam nos.
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09.03.2022 16:45 Ответить
ой вэй как же так? везде таки погромы а ми не в кугрсе.
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09.03.2022 16:59 Ответить
Не бреше тільки дохлий кацап
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09.03.2022 16:59 Ответить
******* москальські, за часи незалежності євреів майже не залишилось - повиіжджали. Залишились ті хто може заробити більше ніж в Ізраілі, чи ті хто взагалі не хоче працювати, і дуже старенькі
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09.03.2022 17:18 Ответить
 
 