Російська пропаганда запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині, - СБУ
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Ворог запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
"Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми. Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни", - зауважили в СБУ.
Також додається, що російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.
"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив він.
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Дегенерати сприймають
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Слава нації
Смерть москалям
пропагандонам треба зав"язувати вживати гриби.
і наркоту.
і алкоголь.
і їжу.
і повітря.
пропагандоны просто не обратили внимание на выступление киевского ребе после того, как рашисты Бабий Яр разбомбили
на раше этот продукт могут зохавать
в Украине - никогда)
Просто ці два нуцик-юдена чудово усвідомлюють , що як після Афгану якись відсоток поверенеться на Московію з цього пекла й ось ці ветерани згадають якої національності той же Солов"йов й Яша и пипустять їм кішки.
https://censor.net/ua/n3323172
- Так. У нас в синагозі всі такі.