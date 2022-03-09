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Російська пропаганда запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська пропаганда запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині, - СБУ

Ворог запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми. Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни", - зауважили в СБУ.

Також додається, що російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив він.

Читайте також: Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Пишу з Бердичева: почти всё правда! Щас доедим мацу с салом и пойдём убивать кацапов! Наш ребе нам патроны продаёт!
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09.03.2022 16:22
+19
Ой, а шо случилось с "притеснениями русских" в Украине? Как жеж так - этот фейк должен был быть не про еврейские, а про "русские погромы". Как жеж так вышло, шо те, которых вы хотели "защищать" в Украине, аж бегом побежали записываться в Тероборону, и сейчас вместе с ЗСУ жарят "защитников русскоязычных" как свиней?
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09.03.2022 16:24
+18
Прості хрестоматійні росіяни.
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09.03.2022 16:17
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09.03.2022 16:15 Відповісти
Прості хрестоматійні росіяни.
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09.03.2022 16:17 Відповісти
Кацап не збреше - не проживе
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09.03.2022 16:15 Відповісти
Бедный Беня, ведь ему тоже погром могут устроить
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09.03.2022 16:16 Відповісти
Касабська брехня для *********** рабів.
Дегенерати сприймають
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 16:17 Відповісти
Та нехай- це зайве підтвердження того, що вони взагалі нічого не розуміють про Україну.
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09.03.2022 16:19 Відповісти
Ідіоти, у нас же кримінальна відповідальність за антисимітизм навіть є наче
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09.03.2022 16:19 Відповісти
Пишу з Бердичева: почти всё правда! Щас доедим мацу с салом и пойдём убивать кацапов! Наш ребе нам патроны продаёт!
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09.03.2022 16:22 Відповісти
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09.03.2022 16:23 Відповісти
зеленський як організатор єврейських погромів???
пропагандонам треба зав"язувати вживати гриби.
і наркоту.
і алкоголь.
і їжу.
і повітря.
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09.03.2022 16:22 Відповісти
Переплутали, в Бердичеві знущалися з євреїв, зловили Бєню і заставили їсти не кошерне сало
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09.03.2022 16:23 Відповісти
Этим тварям только и остается, что брехать. Сломали свои гнилые зубы об Украину. Пошли в ход ядовитые языки.
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09.03.2022 16:24 Відповісти
Ой, а шо случилось с "притеснениями русских" в Украине? Как жеж так - этот фейк должен был быть не про еврейские, а про "русские погромы". Как жеж так вышло, шо те, которых вы хотели "защищать" в Украине, аж бегом побежали записываться в Тероборону, и сейчас вместе с ЗСУ жарят "защитников русскоязычных" как свиней?
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09.03.2022 16:24 Відповісти
бо русскоязычные украинцы метелят их так же, как украиноязычные

пропагандоны просто не обратили внимание на выступление киевского ребе после того, как рашисты Бабий Яр разбомбили

на раше этот продукт могут зохавать

в Украине - никогда)
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09.03.2022 16:30 Відповісти
И посылают по-русски.
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09.03.2022 18:13 Відповісти
Для того, чтобы устроить еврейский погром в Житомирской области, нужно для начала найти там евреев.
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09.03.2022 16:26 Відповісти
що правда, то правда
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09.03.2022 16:32 Відповісти
Кацапы, покажите лучше бойни на входе в Макдональдсы на рабссее. Голодные игры отдыхать будут.
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09.03.2022 16:26 Відповісти
Вы представляете, что нужно сделать, чтобы организовать погромы? Тут ваша "спецоперация" будет выглядеть игрой "Зарница" в сельской школе.
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09.03.2022 16:32 Відповісти
РФ це нацистська країна гопник. І брешуть не моргнувши, шахрайськи міняючи риторику.
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09.03.2022 16:33 Відповісти
Кому ******** кацапня ще не відрізана від зовнішнього світу в інтернеті?
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09.03.2022 16:34 Відповісти
Шо там бандерівці с жидобандерівцями не поділили? Піймали москаля і сперечаються, чи повісити його чи втопити
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09.03.2022 16:36 Відповісти
Це обмовка по Фрейду від "Солов"їного посліду" й Яшеле Кедмі .

Просто ці два нуцик-юдена чудово усвідомлюють , що як після Афгану якись відсоток поверенеться на Московію з цього пекла й ось ці ветерани згадають якої національності той же Солов"йов й Яша и пипустять їм кішки.
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09.03.2022 16:38 Відповісти
Авторитетні ізраїльські історики з Центру Кантора назвали Путіна фашистом, який спотворив пам'ять про Голокост Джерело:
https://censor.net/ua/n3323172
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09.03.2022 16:40 Відповісти
- Ви всі фашисти і бандерівці!
- Так. У нас в синагозі всі такі.
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09.03.2022 16:40 Відповісти
bez raznici - jevreji ne osobaja kasta, budet poderzhivatj rusnju budet otgrebatj vezde po belomu svetu - vedj snachala bjot i na 2-3 km i ne vidno kakoi u kogo tam nos.
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09.03.2022 16:45 Відповісти
ой вэй как же так? везде таки погромы а ми не в кугрсе.
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09.03.2022 16:59 Відповісти
Не бреше тільки дохлий кацап
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09.03.2022 16:59 Відповісти
******* москальські, за часи незалежності євреів майже не залишилось - повиіжджали. Залишились ті хто може заробити більше ніж в Ізраілі, чи ті хто взагалі не хоче працювати, і дуже старенькі
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09.03.2022 17:18 Відповісти
 
 