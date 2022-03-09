Жодних перемовин з озброєними окупантами не вели, - влада Каховки

Каховська міська влада не вступала перемовини з озброєними окупантами, які сьогодні прибули у міськвиконком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Каховської міської ради.

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"Сьогодні зранку 9 березня в приміщення міськвиконкому зайшла група озброєних російських військових. Пробули близько 20 хвилин. Це не були перемовини. Прийнято рішення: життєдіяльність міста не повинна зупинятися. Безпека громадян - це наш головний пріоритет. Каховка - це Україна! ", - йдеться у повідомленні.

Міськрада наголошує, що в місті майорять державні прапори. Комунальні підприємства всі працюють. Підприємці можуть продовжувати свою діяльність.

"Ми продовжуємо працювати заради міста, заради громади та її мешканців. Нагадуємо, що в місті діє комендантська година з 22.00 до 06.00. Не наражайтесь на небезпеку, не виходьте із дому, бережіть себе!", - наголосили в міськраді.

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