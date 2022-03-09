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Військовополонені РФ розповіли, що вбивати мирне населення наказали ще 24 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовополонені РФ розповіли, що вбивати мирне населення наказали ще 24 лютого

Троє військовополонених РФ, що здалися в полон бійцям формувань територіальної оборони на Миколаївщині, розповіли на брифінгу в Одесі про те, як опинились на території України і про злодіяння загарбників на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я розумію, що ми прийшли сюди (в Україну. - Ред.) як загарбники. Визнаю свою вину повністю", - зазначив взятий у полон Роман Радіонов, що є уродженцем Свердловської області.

За його словами, спочатку перед ним та його співслужбовцями не ставили завдань знищувати інфраструктуру, але з часом убивали і мирне населення, і знищували будівлі. Такий наказ було отримано 24 лютого, коли військова колона прибула до Херсонської області.

Він додав, що "повністю засуджує військові дії Росії в Україні", "не підтримує президента (Путіна. - Ред.), який віддав жахливий наказ армії (про воєнні дії. - Ред.). На цій війні вже полягло багато і російських солдатів, і українських громадян. Сподіваюся, що все це скоро буде припинено".

Як розповів москвич Іван Темний, що служив розвідником-гранатометником у бригаді окремої берегової охорони, його підрозділ перейшов кордон з Україною 24 лютого.

"І нам повідомили, що ми висуваємось в напрямку Нової Каховки. Дехто з нас, в тому числі я, хотіли відмовитись (рухатись далі – ред.). Сестра мого батька живе в Україні… Я знав, яка тут обстановка, знав, що тут люди не потребують нашої допомоги, що ми тут будемо як загарбники, як просто вороги, що прийшли на чужу землю", - повідомив Темний.

Другий військовополонений Іван Головцов - уродженець Архангельської області, що служив начальником автослужби у 34-й гірській бригаді – уточнив, що його підрозділ був направлений з Криму на територію Херсонської області 27 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Списки ваших синів": з'явилася інформація про полонених російських окупантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Финансист и экономист российской политики Михаил Хазин в передаче Сергея Пронько на телеканале «Царьград» заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина обчистила президента России Владимира Путина на 200 млрд долларов США, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщает "Рамблер".
показати весь коментар
09.03.2022 20:28
+17
Быстрее делайте лагерь для всех военнопленных. Свезите туда всех, кроме льотчиков (их в гаагу). Уверен, что ***** шмальнет туда крылатой ракетой. И мы убьем двух зайцев: не прийдется кормить этих пидоров и не прийдется портить карму об эту падаль!!!
показати весь коментар
09.03.2022 20:29
+16
Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
Передавайте тим, хто в дорозі.

ЖИТЛО

Ужгород. (099) 546 32 15 Іван.
30 чоловік житло. Є душ, плита, туалет. Безкоштовно.

ліжкомісця в м.Ужгород 066 19 55 093

Ужгород. Євангельська церква
Жінок та дітей. Мукачівська, 44. Роберт Іванович тел. 0964175051

с. Шаян
вул. Котеджна, 8
Тел.: +38 (067) 312-66-95 (Готель Перлина )

"База відпочинку ""Легенда Шаян"" ул.Яблунева, 27,"
380968035949
380314259354

Поселення в гуртожитки у м. Ужгород
Гуртожиток №1:
380 (66) 031 35 26 Кляп Діана
380 (66) 530 97 16 Газдик Іванна
0951951931 - Борисенко Ольга
0959067164 Конепуд Сергій
Гуртожиток №2:
380 (97) 956 11 10 Настя Дорошенко
380 (68) 968 79 13 - Бестріцька Вікторія
Гуртожиток №3:
Сидорук Дмитро +380 (99) 957 25 18
934966380 Тетяна Олександрівна
38 (050) 279-38-02 Третьякова Таїсія,
38 (050) 279-38-02
Кумар Інеса 0983955144
Гуртожиток №4:
Саган Аня +380 (97) 653 51 38
Попп Ганна 0987669060
0953387417- Бугірь Наталія
0970684023-Мар'яна Ватрала
0675959415 - Мар'яна
965233458 Затилюк Юрій

Свалява 0994012723

м.Берегово
Оксана Василівна 050 81 34 700

Перечин
0950733863
0956045415 Галина

Виноградове
(03143)2-62-38
+380 (66) 629 08 13

с.Великі Береги вул.Раковці Ференца.58 ДНЗ 099 73 77 801
с.Нижні Ремети вул.Центральна,150 ДНЗ 099 26 42 050
с.Берегуйфалу вул.Ференца Раковці107 ДНЗ 063 38 61 207
с.Великі Береги вул.Раковці Ференца161/А ЗЗСО імені Добра Петра
Степан Степанович 099 55 68 840
В'ячеслав Васильович 099 46 80 858
Іван Іванович 050 19 24 271

Хуст:
0986039355 Анатолій Ільніцький

Середня ТГ (250 місць)
067 631 91 09
095 878 17 50

Баранинська ОТГ
0668222066 Костик Юрій

Холмківська ОТГ
050 5653261 Тетяна Юріївна

Сюртівська Отг
067 55 57 364

Рахівська ТГ
1. Олександр Орльонок - 0930338098

Великобичківська ТГ
1. Віталіна Гуцул - 0960270959
2. Віола Телегазій - 0960270959

Богданська ТГ
1. Іван Цубера - 0678826828
2. Оксана Томашук - 0678826822

Ясінянська ТГ
1. Вікторія Сов'як - 0971844147
2. Анна Грегірчак - 0980572083

Бакошський ліцей .
Забезпечуємо трьохразове харчування.
+380 95 523 18 10, Анжеліка
показати весь коментар
09.03.2022 20:31
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Правила форума Рада форумчан
Финансист и экономист российской политики Михаил Хазин в передаче Сергея Пронько на телеканале «Царьград» заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина обчистила президента России Владимира Путина на 200 млрд долларов США, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщает "Рамблер".
показати весь коментар
09.03.2022 20:28 Відповісти
Быстрее делайте лагерь для всех военнопленных. Свезите туда всех, кроме льотчиков (их в гаагу). Уверен, что ***** шмальнет туда крылатой ракетой. И мы убьем двух зайцев: не прийдется кормить этих пидоров и не прийдется портить карму об эту падаль!!!
показати весь коментар
09.03.2022 20:29 Відповісти
А охороняти їх хто буде? Кого не шкода під ракету поставити, ОПЗЖ?
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09.03.2022 20:31 Відповісти
А я тут при чем? Было ж заявлено из ОП, что будет такой лагерь. Это факт. Кто его будет охранять дело другое.
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09.03.2022 20:35 Відповісти
Я думаю, что война закончится быстрее, чем построят эти лагеря, ну а уж если построят, то я не сомневаюсь, туда прилетит.
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09.03.2022 20:38 Відповісти
"Правый сектор" согласиться охранять.
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09.03.2022 21:45 Відповісти
samy pustj ohoronjajut - eto zhe tak privichno dlja nih
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09.03.2022 20:35 Відповісти
ОПЗЖ ще ті "охоронці", разом з полоненими при першій нагоді "когти рвать" на схід будуть.
Хоча є один варіант - їх поставити в охорону, а навколо все замінувати. Але їм про це не повідомляти. ))
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09.03.2022 20:41 Відповісти
а чего. бойка неплохо бы смотрелся вертухаем или лагерным капо.
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09.03.2022 20:50 Відповісти
Нет. Их нужно возить с собой через гуманитарные коридоры, а также убивать по 2 штуки за каждого убитого украинского ребенка.
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09.03.2022 20:34 Відповісти
по 20 штук....
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09.03.2022 20:54 Відповісти
А чи не простіше - просто пам'ятати про розбомблену дитячу лікарню та про те, що до передачі захопленого рашистського орка представнику держави, той орк не є полоненим та не підпадає під захист женевської конвенції як полонений?...
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09.03.2022 22:02 Відповісти
а раньше пели про учения мля
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09.03.2022 20:31 Відповісти
Я так зрозумів, що вони самі здалися. Так що їм непотрібно байки розказувати.
показати весь коментар
09.03.2022 20:48 Відповісти
Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
Передавайте тим, хто в дорозі.

ЖИТЛО

Ужгород. (099) 546 32 15 Іван.
30 чоловік житло. Є душ, плита, туалет. Безкоштовно.

ліжкомісця в м.Ужгород 066 19 55 093

Ужгород. Євангельська церква
Жінок та дітей. Мукачівська, 44. Роберт Іванович тел. 0964175051

с. Шаян
вул. Котеджна, 8
Тел.: +38 (067) 312-66-95 (Готель Перлина )

"База відпочинку ""Легенда Шаян"" ул.Яблунева, 27,"
380968035949
380314259354

Поселення в гуртожитки у м. Ужгород
Гуртожиток №1:
380 (66) 031 35 26 Кляп Діана
380 (66) 530 97 16 Газдик Іванна
0951951931 - Борисенко Ольга
0959067164 Конепуд Сергій
Гуртожиток №2:
380 (97) 956 11 10 Настя Дорошенко
380 (68) 968 79 13 - Бестріцька Вікторія
Гуртожиток №3:
Сидорук Дмитро +380 (99) 957 25 18
934966380 Тетяна Олександрівна
38 (050) 279-38-02 Третьякова Таїсія,
38 (050) 279-38-02
Кумар Інеса 0983955144
Гуртожиток №4:
Саган Аня +380 (97) 653 51 38
Попп Ганна 0987669060
0953387417- Бугірь Наталія
0970684023-Мар'яна Ватрала
0675959415 - Мар'яна
965233458 Затилюк Юрій

Свалява 0994012723

м.Берегово
Оксана Василівна 050 81 34 700

Перечин
0950733863
0956045415 Галина

Виноградове
(03143)2-62-38
+380 (66) 629 08 13

с.Великі Береги вул.Раковці Ференца.58 ДНЗ 099 73 77 801
с.Нижні Ремети вул.Центральна,150 ДНЗ 099 26 42 050
с.Берегуйфалу вул.Ференца Раковці107 ДНЗ 063 38 61 207
с.Великі Береги вул.Раковці Ференца161/А ЗЗСО імені Добра Петра
Степан Степанович 099 55 68 840
В'ячеслав Васильович 099 46 80 858
Іван Іванович 050 19 24 271

Хуст:
0986039355 Анатолій Ільніцький

Середня ТГ (250 місць)
067 631 91 09
095 878 17 50

Баранинська ОТГ
0668222066 Костик Юрій

Холмківська ОТГ
050 5653261 Тетяна Юріївна

Сюртівська Отг
067 55 57 364

Рахівська ТГ
1. Олександр Орльонок - 0930338098

Великобичківська ТГ
1. Віталіна Гуцул - 0960270959
2. Віола Телегазій - 0960270959

Богданська ТГ
1. Іван Цубера - 0678826828
2. Оксана Томашук - 0678826822

Ясінянська ТГ
1. Вікторія Сов'як - 0971844147
2. Анна Грегірчак - 0980572083

Бакошський ліцей .
Забезпечуємо трьохразове харчування.
+380 95 523 18 10, Анжеліка
показати весь коментар
09.03.2022 20:31 Відповісти
Кожному полоненому орку відрубати вказівний палець. Щоб, якщо навіть залишиться живим, до кінця життя було видно де була і чим займалася мерзота ..
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09.03.2022 20:37 Відповісти
Они скажут, что знают болгарку как свои 3 пальца
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09.03.2022 20:39 Відповісти
солдаты 18 - 19 лет это конечно ***** запи#делось про величие непобедимой
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09.03.2022 20:38 Відповісти
Україна знищила лише 10% кацапської техніки та вбила, взяла в полон або відправила до лікарень до 15% кацапів.
Це за півмісяця.
Зараз в Україні катається 20 тис одиниць раштстської техніки та до 130 тис кацапів.
Нам треба бити свинорилих ще три місяці мінімум щоб їх здихатись якщо поповнення від Росії не буде.
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09.03.2022 20:38 Відповісти
Нужно уничтожить ещё столько же, этого будет достаточно. Из 200 тыс. Очень много обслуживающего персонала, водил, и тд
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09.03.2022 20:41 Відповісти
Опасно всех военнопленных держать в одном месте, потому что зная русню, они своих же разбомбят, чтобы они не дали показания в Гааге
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09.03.2022 20:39 Відповісти
Фагот Коровьев


@Lucius_J_Brutus

·
8 мар.



всего за 13 дней российская армия в хлам разгромила российскую экономику, промышленность, внешнюю политику, науку и образование. Колоссальный успех.
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09.03.2022 20:47 Відповісти
Нужно сохранять холодную голову. Они заслуживают смерть. Но, нужно как можно больше брать ватанов в плен. Во-первых - они все будут допрошены и их показания должны быть доказательством в международном суде, от солдата до высших недо-офицеров. Украина должна выиграть суд, чтобы РоZZия выплачивала до последней копейки все разрушения и деньги родственникам погибших до конца жизни. Во-вторых, пленные должны после войны за миску супа в тюремной робе строить дороги. В третьих и сейчас это важно, чем больше пленных, тем сильнее психологическая атака на роzzиян. Всё они прекрасно видят и знают в интернете, заходят с VPN, шо там у хохлов и т.д. Чем больше пленных ватанов, тем больше позора для РоZZии.
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09.03.2022 20:54 Відповісти
Гей, кацабо, кацабо. Узєли тебе в Україні, гей вола-багрія на заріз. Чімхаєш тепер анцвай під кольбами та й ніц знаєш, ци до арбайцлагеру, ци паде бефель зситити та й авус. Гіркий твій світ! Але-с нагараздувавси, але-с набувси! Єк друк фацарний по Сирії брикав-єс, країни порунтав та й обрабував. Та й на Україну розмогилив-єс-си. Прийшов-єс такий кланцатий, ци йкий нетрудний, нарід убивати, челідині цицки рубати. Ає, була тобі баталія із Байрактарами, що-с кервою дебри мулить, панцерами мече, смалених ворогів у шухи складає. Пек єму, осина - ци нам цего треба було? Але єк ти України споганив, то не жєль, не баную, що-с ті гей шибеника скували, пику товкли, гаптах тримали. Кажу: гаптах, псякрев, кацабо, най ті смага втєла!
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09.03.2022 20:56 Відповісти
А сериалы про них когда снимать начнут??
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09.03.2022 21:20 Відповісти
 
 