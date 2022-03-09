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У поведінці Путіна та Гітлера є певні паралелі, - Квін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У поведінці Путіна та Гітлера є певні паралелі, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про паралель між президентом Російської Федерації та Німецьким диктатором Адольфом Гітлером.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Квін, як Гітлер, так і Путін - обидва розпочали "війну за вибором". Вона зауважила, що наша країна не провокувала агресію з боку Російської Федерації, яку країна постійно пропагандує серед свого населення.

"Я б сказала, що є певні паралелі у поведінці президента Путіна. Він почав війну, яка була повністю "війною за вибором". Україна не зробила нічого, щоб спровокувати агресію, яку Росія зараз нав'язує Україні. Він вбиває людей без розбору, як це робив Адольф Гітлер. Він не думає про свій народ, коли робить це. Він не думає про народ України. Я не буду проводити паралелі, але, скажімо так, я бачу деякі з них", - зазначила вона.

Також читайте: Тільки після прямих переговорів з Путіним ми зможемо завершити цю війну, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Залишилось тільки отруїтися + застрелитися у бункері.
Тоді повні паралелі.
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09.03.2022 21:25
+17
Невзоров: «Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже лучше. В горцах есть театральность. Украинцы просто убивают»
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09.03.2022 21:25
+13
Вони там Гебельса в рази переплюнули.
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09.03.2022 21:23
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та ти шо ми й не знали
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09.03.2022 21:23 Відповісти
Вони там Гебельса в рази переплюнули.
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09.03.2022 21:23 Відповісти
Геббельс вчився у Щербакова. Був такий при Сталіні. І фраза про "Чем больше и откровеннее ложь, тем легче в нее верят люди" належить цьому Щербакову.
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09.03.2022 21:28 Відповісти
"Певні"? Вони - абсолютні!!!!
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09.03.2022 21:23 Відповісти
***** не Гітлер і москалі не нацисти і фашисти. Вони імперці і завжди були такими.
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09.03.2022 21:24 Відповісти
Ну то, что ***** гораздо тупее Гитлера, не отменяет того факта, что он пытается действовать аналогично Германии образца 1938 года. Донбасс практически полный аналог Судет (правда поддержка Гитлера в Судетах была повыше, чем в Лугандоне). Почему-то оно решило, что мир среагирует на захват Украины, как в свое время он отреагировал на захват Чехословакии, т.е. никак. Если честно, то я тоже этого опасался. Но, как видим, мир сделал выводы, а ***** нет. Оно даже не извлекло уроков из прошлых войн - по-прежнему все те же совковые генералы пытаются закидать врага железом и мясом. Наверное потому, что для того, чтобы извлечь опыт, нужно признавать свои ошибки (а в идеале даже учиться на чужих ошибках), но "вяликие победители" на это не способны.
Сейчас главное, чтобы цивилизованный мир не дал слабину и помог Украине додавить рашистов. Здесь уже не должно быть никаких послаблений - нужно давить не до поражения ***** в войне, а до полного падения режима ,а в идеале, до распада паРаши и ее демилитаризации. IMHO.
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09.03.2022 21:45 Відповісти
Залишилось тільки отруїтися + застрелитися у бункері.
Тоді повні паралелі.
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09.03.2022 21:25 Відповісти
Невзоров: «Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже лучше. В горцах есть театральность. Украинцы просто убивают»
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09.03.2022 21:25 Відповісти
А чеченців просто рубали 😊
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09.03.2022 21:50 Відповісти
ФАШИЗМ = РАШИЗМ
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09.03.2022 21:25 Відповісти
Фашизм поруч з рашизмом і поруч не стояв.
На німців випадково навіяло, а от разіяни цього свідомо прагнуть. Вони ******* вбивати.
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09.03.2022 21:30 Відповісти
невипадково, німці зверхньо ставляться до інших, вважають себе за самих кращих, і до нас у них відношення таке, бачать нас тільки як дешеву робочу силу.
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09.03.2022 22:29 Відповісти
Блаблабла. Делать то что? "Мощные американские аналитики" просрали появление нового гитлера.
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09.03.2022 21:27 Відповісти
см. "трудно быть богом".
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09.03.2022 21:37 Відповісти
Не будет этого. Гитлер - вояка. Психически больной, но воин. У бункерного деда от Гитлера только амбиции - оно своей тени боится.
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09.03.2022 21:48 Відповісти
Так Гітлер воював ж в першій світовій, і був поранений. А ***** носило чемодан свого шефа, і "докладувало" мов пацюк.
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09.03.2022 21:52 Відповісти
Об этом и речь.
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09.03.2022 21:57 Відповісти
Гитлер дитя сопливе на фоні вурдалака
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09.03.2022 21:33 Відповісти
"є певні паралелі у поведінці президента Путіна" ... "Я не буду проводити паралелі, але, скажімо так, я бачу деякі з них"... Бюрократический язык в силе ни о чём!
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09.03.2022 21:37 Відповісти
Как и гитлер, оно построило бункер, как и гитлер оно создало путин-югенд, как и у гитлера, оно создало своих гебельсов, нападение на Украину оно начало ровно в 4 часа ночи, во время Олимпиады. Оно копирует гитлера 1 в 1
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09.03.2022 21:40 Відповісти
тільки гітлерівські холуї не сп#здили мільярди рейхсмарок на підривну діяльність та вербування агентів
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09.03.2022 21:46 Відповісти
Ми, українці, які думати не розучились, це давно зрозуміли. І тільки "наші" припізденти ще з часів Чучми не хотіли цього розуміти. А один з Домбасюрії відверто був підероросіським генерал-губернатором Малоросії.
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09.03.2022 21:42 Відповісти
Насправді Гітлер дуже добре дбав про німців , на відміну від ***** ,який поклав на росіян уже давно ... Алоїзичу мало що можна дорікнути стосовно ставлення до самих німців , крім останніх місяців війни ,коли вже почали підлітків ,тобто генофонд нації набирати в Гітлерюгенд, де багато з них і полягло ...
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09.03.2022 21:43 Відповісти
Таке саме чмо і так само здохне!!
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09.03.2022 21:45 Відповісти
Останній штрих це куля в лоба. І буде вилітий гітлер
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09.03.2022 21:49 Відповісти
Та припиніть. Гітлер такої зуйні не робив, як роблять свинособаки. Це по-перше.
По-друге, Райх був бастіоном Білої Раси. Кацапщина - недоорда біологічних унтерменшів, найнижчої і найбруднішої псевдораси. Найпримітивніші негроїди, які ближче до бібізян - незрівняно вищі за кацапів.
По-третє, Гітлер вважав русню звірячою расою і планував скоротити популяцію до мінімуму. Дуже правильна ідея, треба відзначити.
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09.03.2022 21:52 Відповісти
Підправлю, Кацапщина - орда.
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09.03.2022 21:55 Відповісти
Солдаты Вермахта были адекватными воинами и бесчинства не чинили. Там токо СС были отморозки. А у кацапов отморозки тупо все... как и ихнии диды, что на територии Украины, что на територии Германии творили бесчинства: украсть и когонибудь отпердолить. По этому так символично когда дидов носят на палках, были б живые присели б на бутылки
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09.03.2022 21:57 Відповісти
Та й СС теж - наприклад, танкові дивізії були елітними військовими.
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09.03.2022 22:08 Відповісти
Какие параллели?
Алоизыч в гробу нервно курит и вращается со скоростью вентилятора, от зависти.
Это грёбаное недоразумение могло бы дать адику десятикратную фору.
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09.03.2022 21:56 Відповісти
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09.03.2022 22:02 Відповісти
Якщо хтось пам'ятає. Прямо перед самою війною плюгавий заявив, що в московії розроблена чудо-зброя. Нічого не нагадує?
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09.03.2022 22:05 Відповісти
Вот это новость )!! Мы уже 20 лет об этом знаем!"а вы его вскормили!!!"не которых политиками в ЕС тоже привлечем к ответственности ,криминальной!
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09.03.2022 22:10 Відповісти
Яка різниця на що схож цей вилупок? Він має сконати.
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09.03.2022 22:15 Відповісти
Гітлер прагнув завоювати і підкорити. ***** намагається знищити. Навіщо ******* територія України без Українців, без міст і сіл. Його алкозаври й так ні де не працюють, вони в запої. тож від голої землі немає зиску.
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09.03.2022 22:22 Відповісти
 
 