У поведінці Путіна та Гітлера є певні паралелі, - Квін
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Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про паралель між президентом Російської Федерації та Німецьким диктатором Адольфом Гітлером.
Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Квін, як Гітлер, так і Путін - обидва розпочали "війну за вибором". Вона зауважила, що наша країна не провокувала агресію з боку Російської Федерації, яку країна постійно пропагандує серед свого населення.
"Я б сказала, що є певні паралелі у поведінці президента Путіна. Він почав війну, яка була повністю "війною за вибором". Україна не зробила нічого, щоб спровокувати агресію, яку Росія зараз нав'язує Україні. Він вбиває людей без розбору, як це робив Адольф Гітлер. Він не думає про свій народ, коли робить це. Він не думає про народ України. Я не буду проводити паралелі, але, скажімо так, я бачу деякі з них", - зазначила вона.
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Сейчас главное, чтобы цивилизованный мир не дал слабину и помог Украине додавить рашистов. Здесь уже не должно быть никаких послаблений - нужно давить не до поражения ***** в войне, а до полного падения режима ,а в идеале, до распада паРаши и ее демилитаризации. IMHO.
Тоді повні паралелі.
На німців випадково навіяло, а от разіяни цього свідомо прагнуть. Вони ******* вбивати.
По-друге, Райх був бастіоном Білої Раси. Кацапщина - недоорда біологічних унтерменшів, найнижчої і найбруднішої псевдораси. Найпримітивніші негроїди, які ближче до бібізян - незрівняно вищі за кацапів.
По-третє, Гітлер вважав русню звірячою расою і планував скоротити популяцію до мінімуму. Дуже правильна ідея, треба відзначити.
Алоизыч в гробу нервно курит и вращается со скоростью вентилятора, от зависти.
Это грёбаное недоразумение могло бы дать адику десятикратную фору.