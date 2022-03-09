Бомба влучила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% Житомира, - мер Сухомлин

У Житомирі повністю зруйновано житловий будинок, бомба влучила до теплокомуненерго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Повністю зруйновано житловий будинок. Одна людина поранена. Бомба потрапила до нашого підприємства "Теплокомуненерго" (Житомиртеплокомуненерго). Поки немає підтвердження щодо постраждалих. Воно фактично забезпечує теплом 30% міста", - сказав він у відеозверненні.

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