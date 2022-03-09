У Тернопільській області розглядають відновлення навчання

Рішення буде прийняте за умови безпечної ситуації на території Тернопільської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Управління освіти і науки Тернопільської ОДА.

Усі заклади освіти на території Тернопільської області перебувають на канікулах. Це стосується усіх типів закладів освіти. Розповідає начальниця управління освіти і науки Ольга Хома.

Канікули тривають до 11 березня. Після чого, буде прийняте рішення про відновлення освітнього процесу чи продовження канікулярного періоду.

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"Декілька днів тому надійшов лист від Міністерства освіти і науки України щодо відновлення навчання у різних формах. Станом на сьогодні Тернопільська область розглядає відновлення навчання у дистанційному форматі. Однак, місцеві органи влади на місцях не можуть самостійно приймати рішення. Таке рішення буде прийняте військовою облдержадміністрацією. Так, буде видане розпорядження голови військової облдержадміністрації, і, відповідно до виданого розпорядження, розпочнеться освітній процес. Рішення буде прийняте за умови безпечної ситуації на території Тернопільської області. Це стосується закладів загальносередньої освіти, професійної освіти, передфахової вищої. А вищі навчальні заклади працюють за наказом Міністерства освіти і науки України, відповідно до підпорядкування", - каже Ольга Хома.

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Діти, які прибули до області з міст, де ведуться активні бойові дії, також будуть залучені до освітнього процесу.

Також, як додає Ольга Хома, було прийняте рішення цьогоріч не проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Разом з тим, таке рішення має бути затверджене Верховною Радою України.