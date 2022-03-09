В Тернопольской области рассматривают возобновление обучения

Решение будет принято при условии безопасной ситуации на территории Тернопольской области.

Решение будет принято при условии безопасной ситуации на территории Тернопольской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке Управления образования и науки Тернопольской ОГА.

Все учебные заведения на территории Тернопольской области находятся на каникулах. Это касается всех типов учебных заведений. Рассказывает начальник управления образования и науки Ольга Хома.

Каникулы продолжаются до 11 марта. После чего будет принято решение о возобновлении образовательного процесса или продлении каникулярного периода.

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"Несколько дней назад поступило письмо от Министерства образования и науки Украины о возобновлении обучения в разных формах. По состоянию на сегодняшний день Тернопольская область рассматривает возобновление обучения в дистанционном формате. Однако, местные органы власти на местах не могут самостоятельно принимать решения. Такое решение будет принято военной облгосадминистрацией Так, будет издано распоряжение председателя военной облгосадминистрации, и, в соответствии с выданным распоряжением, начнется образовательный процесс. Решение будет принято при условии безопасной ситуации на территории Тернопольской области. по приказу Министерства образования и науки Украины, согласно подчинению", - говорит Ольга Хома.

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Дети, прибывшие в область из городов, где ведутся активные боевые действия, также будут вовлечены в образовательный процесс.

Также, как добавляет Ольга Хома, было принято решение не проводить внешнее независимое оценивание. Вместе с тем такое решение должно быть утверждено Верховной Радой Украины.