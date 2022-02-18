В Киевской области построят и отремонтируют 5 школ, - ОГА

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Киевщине в этом году планируется построить и отремонтировать 5 школ, благодаря чему будет создано дополнительно 2303 учебных места.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках программы президента планируем построить школы в с. Гора и пгт Чабаны, достроить новый корпус лицея в Гостомеле, реконструировать школы в с. Святопетровское и с. Процив. Благодаря проведенным работам в этих учебных заведениях появится 2303 учебных места и 261 – рабочее", – отметил заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовик.

Кроме того, в программу "Большая стройка" на этот год включены пять детских садов на Киевщине: садик для детей с ограниченными возможностями в г. Вишневое, садики в с. Михайловка-Рубежовка, с. Святопетровское, с. Гатное и садик – школа первой степени в с. Бобрица.

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"В этих дошкольных учебных заведениях будет создано 705 мест для воспитанников и 189 новых рабочих мест", - отметили в Киевской ОГА.

Напомним, что планы программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на 2022 год, которые недавно анонсировал заместитель руководителя Офиса президента, координатор этой программы Кирилл Тимошенко, предусматривают обновление и строительство 133 детских садов по всей стране. При этом Тимошенко подчеркнул, что с 2022 года по президентской программе в Украине будут строиться только новые, инновационные образовательные учреждения, потому что "дети должны учиться именно в новых заведениях".