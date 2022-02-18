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На Київщині цьогоріч побудують та відремонтують 5 шкіл, - ОДА

На Київщині цьогоріч побудують та відремонтують 5 шкіл, - ОДА

В рамках програми "Велике будівництво" на Київщині цього року планується побудувати та відремонтувати 5 шкіл, завдяки чому буде створено додатково 2303 учбових місця.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках програми плануємо побудувати школи в с. Гора і смт Чабани, добудувати новий корпус ліцею у Гостомелі, реконструювати школи в с. Святопетрівське та с. Проців. Завдяки проведеним роботам у цих навчальних закладах з‘явиться 2303 учбових місця и 261 – робоче", - зазначив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

Крім того, до програми "Велике будівництво" на цей рік включено п‘ять дитячих садків на Київщині: садок для дітей з обмеженими можливостями в м. Вишневе, садки в с. Михайлівка-Рубежівка, с. Святопетрівське, с. Гатне та садок – школа першого ступеня у с. Бобриця.

"В цих дошкільних навчальних закладах буде створено 705 місць для вихованців та 189 нових робочих місць", - зазначили в Київській ОДА.

Нагадаємо, що плани програми "Велике будівництво" на 2022 рік, які нещодавно анонсував заступник керівника Офісу президента, координатор цієї програми Кирило Тимошенко, передбачають оновлення та будівництво 133 дитячих садочків по всій країні. При цьому Тимошенко наголосив, що з 2022 року за президентською програмою в Україні будуватимуть тільки нові, інноваційні освітні заклади, тому що "діти повинні навчатися саме в нових закладах".

Також читайте: На україно-молдовському кордоні стартувало будівництво Ямпільського мосту, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

Київська область (4011) школа (2206) Велике будівництво (741)


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може все таки дістанційно?
кацапня пиндячить точечно саме по дітсадках і школах.
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18.02.2022 09:46 Відповісти
Надеюсь именно те дороги, которые ведут от беларусской границы на Киев?
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18.02.2022 09:48 Відповісти
Це хороша новина, а то київські школи вже не витримують меганавантаження від цих "новокиян" із Чабанів, Гатного, Бучі, Ірпеня
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18.02.2022 10:03 Відповісти
В Киевской области построят и отремонтируют 5 школ, До того как или до того как после? может правильно было написать к примеру 2 построят ,а три отремонтируют
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18.02.2022 10:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SzO-8J3nAJA https://www.youtube.com/watch?v=SzO-8J3nAJA

ТВАРЬ
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18.02.2022 11:48 Відповісти
 
 