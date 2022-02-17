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На україно-молдовському кордоні стартувало будівництво Ямпільського мосту, - "Укравтодор". ФОТО

Стартувало масштабне будівництво Ямпільського мосту на україно-молдовському кордоні.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"Підготовчі роботи на одному із флагманів програми Велике будівництво завершені. Підрядна організація починає зводити мостовий перехід через ріку Дністер поблизу Ямполя", - йдеться у повідомленні.

Мостовий перехід через ріку Дністер стане довгоочікуваною альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", котра давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав.

"Новий міст через Дністер стане ключовим об’єктом транспортного коридору Київ – Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві.

Довжина споруди сягне 1409 метрів, а максимальна висота опор (їх буде 24) – 50 метрів, це на десять метрів вище стандартного 12-поверхового будинку. Також тут передбачено спорудження сучасного спільного пункту пропуску.

Будівництво Ямпільського мосту здійснюється за моделлю "design-build" за найсучаснішими методами та технологіями виконання робіт. Для буріння паль використовують новітні потужні бурові установки Bauer із глибиною буріння до 50 метрів. Вже пробурено та забетоновано 12 паль, які будуть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті планують завершити ремонт понад 200 км траси Н-09, яка проходить через Яблунецький перевал. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також на території будівництва завершено монтаж заводу бетонних виробів, виробнича потужність якого сягає 113 м³ на годину. Це гарантуватиме безперебійну роботу на об’єкті упродовж всього року.

В "Укравтодорі" зазначили, що повномасштабний комплекс будівельних робіт на об’єкті стартуватиме вже на початку весни із настанням сприятливих погодних умов. Прогнозують, що у піковий період на проєкті, який реалізується за програмою "Велике будівництво", буде задіяно близько 500 працівників та більше ніж 100 одиниць спецтехніки.

"Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншої сторони він примкне до молдовської траси М2 Кишинів – Сорока", - додали в "Укравтодорі".

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани щодо будівництва у межах програми президента першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.

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На україно-молдовському кордоні стартувало будівництво Ямпільського мосту, - Укравтодор 01
На україно-молдовському кордоні стартувало будівництво Ямпільського мосту, - Укравтодор 02

Автор: 

Вінницька область (1016) міст (1231) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
Це, щоб кацапам придністров'я легше на Україну було наступати?
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17.02.2022 16:09
+7
линии противотанковых укреплений нужно строить, а не дороги ЗЕбилы конченные!!!!
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17.02.2022 16:45
+5
Прочитати новину не вийшло?
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17.02.2022 16:16
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Це, щоб кацапам придністров'я легше на Україну було наступати?
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17.02.2022 16:09 Відповісти
Прочитати новину не вийшло?
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17.02.2022 16:16 Відповісти
а що ви там такого між рядками побачили?
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17.02.2022 16:27 Відповісти
"Новий міст через Дністер стане ключовим об'єктом транспортного коридору Київ - Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві.
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17.02.2022 16:30 Відповісти
ага, жизнь покажет, чем он "станет", долгостроем и площадкой для распила бабла, скорее всего.
Вы через Румынию ездили?
Быстрее и дешевле будет и молдаван, и румынов объехать!
Может, где-то там же между строк вам написали, время ли сейчас вбухивать пару сотен миллионов долларов в полутора километровый мост, да еще в Молдову?!
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17.02.2022 16:41 Відповісти
А чому більше українскою не осилив? Це зараз уже 8 років, і буде ще довго, то що - нічого не будувати?
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17.02.2022 16:46 Відповісти
УКРЕПЛЕНИЯ будоваты!!! Надолба!!!
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17.02.2022 17:30 Відповісти
А ти собі нік українською придумав, розумнику?
А будувати зараз треба лінію захисту від кацапів, а не міст до молдаван.
Хоча, з Іспаніі видніше...
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17.02.2022 17:33 Відповісти
может Чауса возить туда-сюда если наркоклоун распорядиться?
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17.02.2022 16:44 Відповісти
От Ви злий, кролику. Тоді "чаусів" можна буде контейнерами возити.
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17.02.2022 19:20 Відповісти
Мій юний зільоний пуцвірок, зараз у нас намічається загострення ВІЙСЬКОВОЇ ФАЗИ БОЄЗІТКНЕННЯ З цапами. Я розумію, тобі за розпилом бабосиків з вєлікага кра..., чи то пак будівництва, немає часу подивитись новини, а тим більше, глобус придністров'я, але у тих, хто може ЦЕ зробити, складається враження, що зільоні поци готують Україну до здачі, готуючи , в тому числі і дороги для полегшення проходження. Ні?
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17.02.2022 17:19 Відповісти
линии противотанковых укреплений нужно строить, а не дороги ЗЕбилы конченные!!!!
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17.02.2022 16:45 Відповісти
А Джавелины и британские пуски тогда зачем?Байрактары и другое? Я военным не указ! Они сами знают ,как встретить врага. А Опоры моста ,подземную часть можно бетонировать сейчас круглосуточно. Низкие температуры и осадки не мешают. Мосты и в Киеве ,Запорожье,Днепре можно резвее возводить,а то у Кличка уже язык заплетается. Паркинсона ,наверное.
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17.02.2022 17:59 Відповісти
зебилам война-не война, они продолжают пилить деньги..
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17.02.2022 17:13 Відповісти
саме на разі.
будуйте швидше
щоб війська рф з придністров,я не на понтонах річку форсували
а по хороших містках.
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17.02.2022 16:09 Відповісти
Повністю прочитати новину не вийшло?
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17.02.2022 16:16 Відповісти
а тем временем Польша сстроит на границе с рашкой и бульбенрейхом:
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17.02.2022 16:47 Відповісти
Чітателі:
"Новий міст через Дністер стане ключовим об'єктом транспортного коридору Київ - Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві. Джерело:
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17.02.2022 16:47 Відповісти
Ну, це МИ - в об'їзд, а вони - навпростець.
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17.02.2022 17:24 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3316850/019213e4-e15f-7387-ba48-6b226cb629f0. А могли б зайвий дивізіон Нептунів, чи Громів випустить.
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17.02.2022 17:27 Відповісти
Падгатавітєльная работу, так би мовити.
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17.02.2022 16:11 Відповісти
Це просто сюреалізм якийсь, який народ така і влада.
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Цікаво, яка кошторисна вартість і хто за все платить?!
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17.02.2022 16:20 Відповісти
Хто платить,сказано ж ,що по програмі президента,він і платить, от вам і офшори!
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17.02.2022 16:36 Відповісти
Сімьон Сімьооонич!
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17.02.2022 16:45 Відповісти
Ото Шмигаль молодець! Видно роботу прем'єра!
А Блазень - тільки відпочиває, та вимагає від союзників України якихось доказів що ***** дійсно - *****...
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17.02.2022 16:24 Відповісти
Придністров,я розташоване на лівому березі Дністра, як і Україна. Щоб потрапити з Придністров'я в Україну Дністер перетинати не треба. Дністер розділяє Республіку Молдова і т.зв. ПМР. Розробка проектної документації по будівництву моста почалось у 2018 році. Зеля і Шмигаль тут не до чого. Фінансування робіт за рахунок Євросоюзу і Європейського банку реконструкцій і розвитку. Які ще питання?
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17.02.2022 16:32 Відповісти
Що значить "як і Україна"???
А я де живу, по твоєму? Івано-Франківськ на правому березі Дністра.
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17.02.2022 17:24 Відповісти
Блін, карту відкрий і подивись. Мова йде про Чернівецьку, Вінницьку і Одеську області, які мають кордон з Республікою Молдова та її сепарською частиною - т.зв.ПМР. До чого тут Івано-Франківськ? Ви маєте кордон з Молдовою чи ПМР?
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17.02.2022 17:36 Відповісти
Чернівецька теж на правому березі Дністра
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17.02.2022 17:45 Відповісти
🙂
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17.02.2022 19:09 Відповісти
Пояснюю. Я цілком підтримую твій коментар. Але зробив уточнення/зауваження по першому реченню. З нього слідує, що вся територія України знаходиться по лівобережну сторону Дністра, а це ж не так . Просто в твоєму коментарі я би прибрав ", як Україна" з першого реченння.
Удачі.
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17.02.2022 20:42 Відповісти
Ну, чи не кончіти? Ворог вже почав обстріли, а вони замість фінансування армії фінансують "Велике крадівництво". Складається таке враження, що Володя діє разом з ворогом, а не захищає Україну. Це щоб кацапські танки і "Гради" могли перебратися без проблем?
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17.02.2022 16:37 Відповісти
хватит уже заниматься пиаром
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17.02.2022 16:45 Відповісти
Ще раз. Т.зв. ПМР, як і Україна, розташовані на лівому березі Дністра. Між ПМР і Україною немає Дністра. Є поля, сади і т.п. Дністра немає. Фінансування моста за рахунок ЄС і ****. Ще питання?
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17.02.2022 16:45 Відповісти
Ти розмовляешь із сліпими, їм правда непотрібна
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17.02.2022 16:47 Відповісти
Та бачу... На жаль...
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17.02.2022 16:53 Відповісти
і це добре. Там місцями до Дністра з нашого кордону по 1 км. Якщо кацапи почнуть наступ відкрито, можна буде легко ту кишку розкатати нашими танками і нарешті прибрати ту занозу між Молдовою і Україною.
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17.02.2022 16:51 Відповісти
Как бывший уроженец Ямполя,где будет строится мост,скажу всем экспертам на сайте.Этого ждут жители региона ещё с Советских времён,он давно уже актуален.
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17.02.2022 16:55 Відповісти
Українську Придністрянщину треба не оминати, а інтегрувати і готувати до повернення до складу України. Ямпільський міст тут як корові сідло (крім, звісно мотивації розпилу бабла та відкатів під "велике крадівництво"), коли є готовий через Тирасполь і Дністер до Бендер і далі до Кишинева.
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17.02.2022 17:21 Відповісти
даёш Приднестровье!!! ура товарищи......!!!!
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17.02.2022 17:28 Відповісти
На часі держзамовлення на оборонних заводах по виготовленню озброєння та ***********.
Міст може почекати! Всім притомним це очевидно вже декілька років.
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17.02.2022 17:36 Відповісти
ТАМ МІСТ ДІЙСНО ПОТРІБЕН(ХОЧА МОЖЕ І ТРІШКИ НЕ НА ЧАСІ) !! ДЕПРЕСИВНІ СЕЛА(ДВІ-ТРИ ХАТИ ВІКНА ЗАБИТІ,А В ЧЕТВЕРТІЙ ЖИВЕ БАБУСЯ) ЯМПОЛЬЩИНИ І САМ ЯМПІЛЬ ХОТЬ ТРОШКИ ОЖИВЕ!
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17.02.2022 20:03 Відповісти
вовремя грандиозные мосты строить. для ВСУ не хватает средств, топлива, ПРО, ракет и тп. но для дерибана на стройке мостов и дорог без тендеров это завсегда. предатели Украины это оп, слуги урода, зажопинцы жулькина камарилья.
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17.02.2022 21:42 Відповісти
 
 