На украинско-молдавской границе стартовало масштабное строительство Ямпольского моста, - "Укравтодор". ФОТО

Стартовало масштабное строительство Ямпольского моста на украинско-молдавской границе.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"Подготовительные работы на одном из флагманов программы "Большая стройка" завершены. Подрядная организация начинает возводить мостовой переход через реку Днестр близ Ямполя", - говорится в сообщении.

Мостовой переход через реку Днестр станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", давно не отвечающей требованиям времени и реальным потребностям жителей государств.

"Новый мост через Днестр станет ключевым объектом транспортного коридора Киев - Кишинев и кратчайшим путем из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанной Приднестровской республики", - отметили в ведомстве.

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Длина сооружения достигнет 1409 метров, а максимальная высота опор (их будет 24) – 50 метров, это на десять метров выше стандартного 12-этажного дома. Также здесь предусмотрено строительство современного общего пункта пропуска.

Строительство Ямпольского моста осуществляется по модели "design-build" по самым современным методам и технологиям выполнения работ. Для бурения свай используют новые мощные буровые установки Bauer с глубиной бурения до 50 метров. Уже пробурено и забетонировано 12 свай, которые будут являться фундаментом будущих опор моста (на одну опору требуется 15 свай).

Также на территории строительства завершен монтаж завода бетонных изделий, производственная мощность которого достигает 113 м³ в час. Это будет гарантировать бесперебойную работу на объекте в течение всего года.

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В Укравтодоре отметили, что полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны с наступлением благоприятных погодных условий. Прогнозируют, что в пиковый период на проекте, который реализуется по программе "Большая стройка", будет задействовано около 500 работников и более 100 единиц спецтехники.

"Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны, он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока", - добавили в "Укравтодоре".

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах строительства в рамках программы президента первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ривне.



