На украинско-молдавской границе стартовало масштабное строительство Ямпольского моста, - "Укравтодор". ФОТО
Стартовало масштабное строительство Ямпольского моста на украинско-молдавской границе.
Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.
"Подготовительные работы на одном из флагманов программы "Большая стройка" завершены. Подрядная организация начинает возводить мостовой переход через реку Днестр близ Ямполя", - говорится в сообщении.
Мостовой переход через реку Днестр станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", давно не отвечающей требованиям времени и реальным потребностям жителей государств.
"Новый мост через Днестр станет ключевым объектом транспортного коридора Киев - Кишинев и кратчайшим путем из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанной Приднестровской республики", - отметили в ведомстве.
Длина сооружения достигнет 1409 метров, а максимальная высота опор (их будет 24) – 50 метров, это на десять метров выше стандартного 12-этажного дома. Также здесь предусмотрено строительство современного общего пункта пропуска.
Строительство Ямпольского моста осуществляется по модели "design-build" по самым современным методам и технологиям выполнения работ. Для бурения свай используют новые мощные буровые установки Bauer с глубиной бурения до 50 метров. Уже пробурено и забетонировано 12 свай, которые будут являться фундаментом будущих опор моста (на одну опору требуется 15 свай).
Также на территории строительства завершен монтаж завода бетонных изделий, производственная мощность которого достигает 113 м³ в час. Это будет гарантировать бесперебойную работу на объекте в течение всего года.
В Укравтодоре отметили, что полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны с наступлением благоприятных погодных условий. Прогнозируют, что в пиковый период на проекте, который реализуется по программе "Большая стройка", будет задействовано около 500 работников и более 100 единиц спецтехники.
"Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны, он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока", - добавили в "Укравтодоре".
Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах строительства в рамках программы президента первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ривне.
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Вы через Румынию ездили?
Быстрее и дешевле будет и молдаван, и румынов объехать!
Может, где-то там же между строк вам написали, время ли сейчас вбухивать пару сотен миллионов долларов в полутора километровый мост, да еще в Молдову?!
А будувати зараз треба лінію захисту від кацапів, а не міст до молдаван.
Хоча, з Іспаніі видніше...
будуйте швидше
щоб війська рф з придністров,я не на понтонах річку форсували
а по хороших містках.
"Новий міст через Дністер стане ключовим об'єктом транспортного коридору Київ - Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві. Джерело:
А Блазень - тільки відпочиває, та вимагає від союзників України якихось доказів що ***** дійсно - *****...
А я де живу, по твоєму? Івано-Франківськ на правому березі Дністра.
Удачі.
Міст може почекати! Всім притомним це очевидно вже декілька років.