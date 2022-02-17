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На украинско-молдавской границе стартовало масштабное строительство Ямпольского моста, - "Укравтодор". ФОТО

Стартовало масштабное строительство Ямпольского моста на украинско-молдавской границе.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"Подготовительные работы на одном из флагманов программы "Большая стройка" завершены. Подрядная организация начинает возводить мостовой переход через реку Днестр близ Ямполя", - говорится в сообщении.

Мостовой переход через реку Днестр станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", давно не отвечающей требованиям времени и реальным потребностям жителей государств.

"Новый мост через Днестр станет ключевым объектом транспортного коридора Киев - Кишинев и кратчайшим путем из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанной Приднестровской республики", - отметили в ведомстве.

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Длина сооружения достигнет 1409 метров, а максимальная высота опор (их будет 24) – 50 метров, это на десять метров выше стандартного 12-этажного дома. Также здесь предусмотрено строительство современного общего пункта пропуска.

Строительство Ямпольского моста осуществляется по модели "design-build" по самым современным методам и технологиям выполнения работ. Для бурения свай используют новые мощные буровые установки Bauer с глубиной бурения до 50 метров. Уже пробурено и забетонировано 12 свай, которые будут являться фундаментом будущих опор моста (на одну опору требуется 15 свай).

Также на территории строительства завершен монтаж завода бетонных изделий, производственная мощность которого достигает 113 м³ в час. Это будет гарантировать бесперебойную работу на объекте в течение всего года.

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В Укравтодоре отметили, что полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны с наступлением благоприятных погодных условий. Прогнозируют, что в пиковый период на проекте, который реализуется по программе "Большая стройка", будет задействовано около 500 работников и более 100 единиц спецтехники.

"Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны, он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока", - добавили в "Укравтодоре".

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах строительства в рамках программы президента первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ривне.

На украинско-молдавской границе стартовало масштабное строительство Ямпольского моста, - Укравтодор 01
На украинско-молдавской границе стартовало масштабное строительство Ямпольского моста, - Укравтодор 02

Автор: 

Винницкая область (1035) мост (1027) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
Це, щоб кацапам придністров'я легше на Україну було наступати?
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17.02.2022 16:09
+7
линии противотанковых укреплений нужно строить, а не дороги ЗЕбилы конченные!!!!
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17.02.2022 16:45
+5
Прочитати новину не вийшло?
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17.02.2022 16:16
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Це, щоб кацапам придністров'я легше на Україну було наступати?
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17.02.2022 16:09 Ответить
Прочитати новину не вийшло?
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17.02.2022 16:16 Ответить
а що ви там такого між рядками побачили?
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17.02.2022 16:27 Ответить
"Новий міст через Дністер стане ключовим об'єктом транспортного коридору Київ - Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві.
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17.02.2022 16:30 Ответить
ага, жизнь покажет, чем он "станет", долгостроем и площадкой для распила бабла, скорее всего.
Вы через Румынию ездили?
Быстрее и дешевле будет и молдаван, и румынов объехать!
Может, где-то там же между строк вам написали, время ли сейчас вбухивать пару сотен миллионов долларов в полутора километровый мост, да еще в Молдову?!
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17.02.2022 16:41 Ответить
А чому більше українскою не осилив? Це зараз уже 8 років, і буде ще довго, то що - нічого не будувати?
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17.02.2022 16:46 Ответить
УКРЕПЛЕНИЯ будоваты!!! Надолба!!!
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17.02.2022 17:30 Ответить
А ти собі нік українською придумав, розумнику?
А будувати зараз треба лінію захисту від кацапів, а не міст до молдаван.
Хоча, з Іспаніі видніше...
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17.02.2022 17:33 Ответить
может Чауса возить туда-сюда если наркоклоун распорядиться?
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17.02.2022 16:44 Ответить
От Ви злий, кролику. Тоді "чаусів" можна буде контейнерами возити.
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17.02.2022 19:20 Ответить
Мій юний зільоний пуцвірок, зараз у нас намічається загострення ВІЙСЬКОВОЇ ФАЗИ БОЄЗІТКНЕННЯ З цапами. Я розумію, тобі за розпилом бабосиків з вєлікага кра..., чи то пак будівництва, немає часу подивитись новини, а тим більше, глобус придністров'я, але у тих, хто може ЦЕ зробити, складається враження, що зільоні поци готують Україну до здачі, готуючи , в тому числі і дороги для полегшення проходження. Ні?
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17.02.2022 17:19 Ответить
линии противотанковых укреплений нужно строить, а не дороги ЗЕбилы конченные!!!!
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17.02.2022 16:45 Ответить
А Джавелины и британские пуски тогда зачем?Байрактары и другое? Я военным не указ! Они сами знают ,как встретить врага. А Опоры моста ,подземную часть можно бетонировать сейчас круглосуточно. Низкие температуры и осадки не мешают. Мосты и в Киеве ,Запорожье,Днепре можно резвее возводить,а то у Кличка уже язык заплетается. Паркинсона ,наверное.
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17.02.2022 17:59 Ответить
зебилам война-не война, они продолжают пилить деньги..
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17.02.2022 17:13 Ответить
саме на разі.
будуйте швидше
щоб війська рф з придністров,я не на понтонах річку форсували
а по хороших містках.
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17.02.2022 16:09 Ответить
Повністю прочитати новину не вийшло?
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17.02.2022 16:16 Ответить
а тем временем Польша сстроит на границе с рашкой и бульбенрейхом:
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17.02.2022 16:47 Ответить
Чітателі:
"Новий міст через Дністер стане ключовим об'єктом транспортного коридору Київ - Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві. Джерело:
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17.02.2022 16:47 Ответить
Ну, це МИ - в об'їзд, а вони - навпростець.
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17.02.2022 17:24 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3316850/019213e4-e15f-7387-ba48-6b226cb629f0. А могли б зайвий дивізіон Нептунів, чи Громів випустить.
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17.02.2022 17:27 Ответить
Падгатавітєльная работу, так би мовити.
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17.02.2022 16:11 Ответить
Це просто сюреалізм якийсь, який народ така і влада.
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17.02.2022 16:12 Ответить
Цікаво, яка кошторисна вартість і хто за все платить?!
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17.02.2022 16:20 Ответить
Хто платить,сказано ж ,що по програмі президента,він і платить, от вам і офшори!
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17.02.2022 16:36 Ответить
Сімьон Сімьооонич!
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17.02.2022 16:45 Ответить
Ото Шмигаль молодець! Видно роботу прем'єра!
А Блазень - тільки відпочиває, та вимагає від союзників України якихось доказів що ***** дійсно - *****...
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17.02.2022 16:24 Ответить
Придністров,я розташоване на лівому березі Дністра, як і Україна. Щоб потрапити з Придністров'я в Україну Дністер перетинати не треба. Дністер розділяє Республіку Молдова і т.зв. ПМР. Розробка проектної документації по будівництву моста почалось у 2018 році. Зеля і Шмигаль тут не до чого. Фінансування робіт за рахунок Євросоюзу і Європейського банку реконструкцій і розвитку. Які ще питання?
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17.02.2022 16:32 Ответить
Що значить "як і Україна"???
А я де живу, по твоєму? Івано-Франківськ на правому березі Дністра.
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17.02.2022 17:24 Ответить
Блін, карту відкрий і подивись. Мова йде про Чернівецьку, Вінницьку і Одеську області, які мають кордон з Республікою Молдова та її сепарською частиною - т.зв.ПМР. До чого тут Івано-Франківськ? Ви маєте кордон з Молдовою чи ПМР?
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17.02.2022 17:36 Ответить
Чернівецька теж на правому березі Дністра
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17.02.2022 17:45 Ответить
🙂
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17.02.2022 19:09 Ответить
Пояснюю. Я цілком підтримую твій коментар. Але зробив уточнення/зауваження по першому реченню. З нього слідує, що вся територія України знаходиться по лівобережну сторону Дністра, а це ж не так . Просто в твоєму коментарі я би прибрав ", як Україна" з першого реченння.
Удачі.
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17.02.2022 20:42 Ответить
Ну, чи не кончіти? Ворог вже почав обстріли, а вони замість фінансування армії фінансують "Велике крадівництво". Складається таке враження, що Володя діє разом з ворогом, а не захищає Україну. Це щоб кацапські танки і "Гради" могли перебратися без проблем?
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17.02.2022 16:37 Ответить
хватит уже заниматься пиаром
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17.02.2022 16:45 Ответить
Ще раз. Т.зв. ПМР, як і Україна, розташовані на лівому березі Дністра. Між ПМР і Україною немає Дністра. Є поля, сади і т.п. Дністра немає. Фінансування моста за рахунок ЄС і ****. Ще питання?
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17.02.2022 16:45 Ответить
Ти розмовляешь із сліпими, їм правда непотрібна
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17.02.2022 16:47 Ответить
Та бачу... На жаль...
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17.02.2022 16:53 Ответить
і це добре. Там місцями до Дністра з нашого кордону по 1 км. Якщо кацапи почнуть наступ відкрито, можна буде легко ту кишку розкатати нашими танками і нарешті прибрати ту занозу між Молдовою і Україною.
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17.02.2022 16:51 Ответить
Как бывший уроженец Ямполя,где будет строится мост,скажу всем экспертам на сайте.Этого ждут жители региона ещё с Советских времён,он давно уже актуален.
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17.02.2022 16:55 Ответить
Українську Придністрянщину треба не оминати, а інтегрувати і готувати до повернення до складу України. Ямпільський міст тут як корові сідло (крім, звісно мотивації розпилу бабла та відкатів під "велике крадівництво"), коли є готовий через Тирасполь і Дністер до Бендер і далі до Кишинева.
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17.02.2022 17:21 Ответить
даёш Приднестровье!!! ура товарищи......!!!!
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17.02.2022 17:28 Ответить
На часі держзамовлення на оборонних заводах по виготовленню озброєння та ***********.
Міст може почекати! Всім притомним це очевидно вже декілька років.
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17.02.2022 17:36 Ответить
ТАМ МІСТ ДІЙСНО ПОТРІБЕН(ХОЧА МОЖЕ І ТРІШКИ НЕ НА ЧАСІ) !! ДЕПРЕСИВНІ СЕЛА(ДВІ-ТРИ ХАТИ ВІКНА ЗАБИТІ,А В ЧЕТВЕРТІЙ ЖИВЕ БАБУСЯ) ЯМПОЛЬЩИНИ І САМ ЯМПІЛЬ ХОТЬ ТРОШКИ ОЖИВЕ!
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17.02.2022 20:03 Ответить
вовремя грандиозные мосты строить. для ВСУ не хватает средств, топлива, ПРО, ракет и тп. но для дерибана на стройке мостов и дорог без тендеров это завсегда. предатели Украины это оп, слуги урода, зажопинцы жулькина камарилья.
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17.02.2022 21:42 Ответить
 
 