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Велика Британія оголосила про намір поставити Україні системи ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія оголосила про намір поставити Україні системи ППО

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила у середу, 8 березня, що її країна поставить Україні системи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Newsru із посиланням на CNN.

Міністр зазначила, що Велика Британія намагається уникнути прямої конфронтації між Росією та NATO, до якої призвело б створення безпілотної зони над Україною. Але, за словами Ліз Трасс, сучасні системи протиповітряної оборони є найкращою альтернативою "закритому небу".

Ліз Трасс також заявила, що Велика Британія виступає за повну заборону платіжної системи SWIFT у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, - Трасс

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+71
Ну хоч у когось починають яйця відростати
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09.03.2022 22:21
+33
Великобритания наиболее бескомпромиссна в отношении оленеводов.
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09.03.2022 22:24
+30
Британцы - последние рыцари на планете!
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09.03.2022 22:23
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Ну хоч у когось починають яйця відростати
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09.03.2022 22:21 Відповісти
Нет. Могу дать ссылку на "новрсть"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступая в Палате общин, уточнил: правительство страны безвозмездно передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak . Они предназначены для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Их дальность поражения невелика: 1,5-5 километров, предельная дальность - 7 километров.
«Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо», - сказал он.

«Все, что мы делаем, откалибровано таким образом, чтобы не доходить до стратегического уровня», - оговорился Уоллес. Речь о том, что Великобритания действует с оглядкой, стараясь не спровоцировать полномасштабный конфликт НАТО с Россией.
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09.03.2022 22:43 Відповісти
То це краще, ніж без цих ПЗРК, чи ні?
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09.03.2022 22:59 Відповісти
Это отлично! Только никакого отношения к закрытию неба не имеет.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Почеему не имеет, закрытие это авиауия плюс зрк, если даже нато обявять о закрытии, то это не означает что моментально закроется..
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09.03.2022 23:27 Відповісти
Не путайте ЗРК и ПЗРК.
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10.03.2022 00:24 Відповісти
ВСЯ НАТО В ШОКЕ : уже на многих ресурсах- обучение должно длится месяцами, но украинцы попадают точно после 2-3 ДНЕВНОГО обучения.....................
Starstreak - будет у нас (как заявлено в количестве 2000 штук) 14 березня И если это произойдёт то 17 березня НЕБО НАД УКРАИНОЙ БУДЕТ ЗАКРЫТО!
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13.03.2022 01:29 Відповісти
У меня просьба. Зайдите на ресурс производителя, внимательно изучите, уясните что ракета универсальная для целого семейства комплексов, от ПЗРК, до ПТРК, и авиационных (вертолётных), и агрегатированных с рлс комплексами ближнего радиуса действия.
Так вооот... Речь в нашем случае идёт о ПЗРК, и только. Далее, попадает благодаря умной системе наведения ракеты. Чем умнее система, тем менее квалифицирован может быть персонал. Так шта НАТО не в шоке, и именно этими комплексами - небо не закрыть. К сожалению.
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13.03.2022 02:55 Відповісти
Только не надо так громко объявлять ‼️🙏Лучше сделайте , тихо ! Как путлер - мразина , говорил - в шахтах откопали и в военторге купили
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09.03.2022 23:32 Відповісти
tak...zachem boltatj ob etom ? nenado nichevo govoritj - postavljaite i vse !
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09.03.2022 22:21 Відповісти
Иногда угроза санкций , эффективней самих санкций.
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09.03.2022 22:28 Відповісти
Для ***** ніяки угрози вже не діють, тільки кількість трупів для сук матерей його якомь витвережують
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09.03.2022 22:38 Відповісти
А это угроза не сколько для ***** , сколько для его лятунов. Пусть думают башкой прежде чем сесть за штурвал своего гробоплана.
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09.03.2022 22:54 Відповісти
ТА ДОВГО ЩЕ БУДУТЬ МОЛОТИ ЯЗИКАМИ ПРО ТЕ,ЩО ГОТОВІ ТА НА ЦІЛИЙ СВІТ,ЩОБ ВЖЕ ДОБРЕ ПІДГОТУВАЛИСЬ,ПРОВЕЛИ РОБОТУ,москальня срана, А ПОТІМ - ОЙ ВИБАЧТЕ ТРЕБА ПЕРЕГОВОРИТИ, УЗГОДИТИ І т.д . ДІТИ, ЛЮДИ ЦВІЛЬНІ Г И Н У Т Ь КОЖНОЇ ГОДИНИ ???!!!!
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09.03.2022 22:34 Відповісти
И это есть очень хорошо.
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09.03.2022 22:22 Відповісти
прочитал ньюсру, чуть не подофигел.

ну да ладно с названием издания, лишь бі не біло как с истребителями.
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09.03.2022 22:22 Відповісти
Угу.
https://detaly.co.il/velikobritaniya-postavit-ukraine-sistemy-pvo-kakie-imenno/
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09.03.2022 22:44 Відповісти
Friend
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09.03.2022 22:22 Відповісти
Британцы - последние рыцари на планете!
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Пфффф. А хто довіряє США? Штати теж тільки за себе, просто їх зовнішньополітичні інтереси в певний момент історії співпали з українськими.
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09.03.2022 22:30 Відповісти
Правильно делают. Свои люди важнее. Нам нужно только оружие и ПВО
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09.03.2022 22:53 Відповісти
на твоє питання відповім- Я
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Та ладно, пару штук осталось...алкаши он в основном
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09.03.2022 23:25 Відповісти
Та давайте вже скоріше! Орки зовсім з катушок позлітали.
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Лиза,когда?
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09.03.2022 22:24 Відповісти
Британці кажуть і роблять, а кажуть, то для того, щоб лаптєрусофашисти загодя памперси поміняли, та не смерділи на увесь світ.
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09.03.2022 22:32 Відповісти
Можна було б тихенько, без оголошення. Щастя любить тишу.
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09.03.2022 22:24 Відповісти
Українці! Памятайте хто "закриває наше небо" і хто повідкривав офшори на "великому крадійництві". І не забудьте сказати "дякую" кожному по заслугам.
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09.03.2022 22:24 Відповісти
ВУкраїни є- Народ, Армія, Флот. все іньше- зрадить
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09.03.2022 22:29 Відповісти
Офшори були ще задовго до великого крадівництва і розграбованого "ковідного" фонду, коли бабушка Бєня вивів мільйони українців із "Приватбанку" у кіпрські офшори. Частину тих грошей отримав і наш квартальний поц. Але 73%-і за те навіть не парились - їм в цей час Порошенко в штани срав.
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09.03.2022 22:44 Відповісти
Британці найбільше нам співчувають.
Величезна подяка.
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09.03.2022 22:24 Відповісти
Великобритания наиболее бескомпромиссна в отношении оленеводов.
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09.03.2022 22:24 Відповісти
stop talking, where are it?
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09.03.2022 22:24 Відповісти
Обожнюю Великобританію! Обожнюю пані Ліз Трасс! Найкращі та найдієвіші наші союзники!
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09.03.2022 22:25 Відповісти
GOOD bless the queen
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09.03.2022 22:29 Відповісти
God Bless! а не хороший благослови
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09.03.2022 22:39 Відповісти
наміри це добре...цікаво чи впровадять їх в життя.
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09.03.2022 22:26 Відповісти
англосаксы дорожат своей репутацией, если сказали - значит выполнят
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09.03.2022 22:54 Відповісти
хорошая новость!
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09.03.2022 22:27 Відповісти
Великобритании пофигу на рашку - для них рашка это недострана. Поэтому ПВО поставят без каких либо препятствий. Кроме этого Великобритания это страна агрессор, они будут искать любого повода чтобы с рашкой повоевать.
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09.03.2022 22:27 Відповісти
А ще немає повода? треба шукать? Я б за Маріуполь півмосковії стерла.....тварі! Лупити по лікарнях,по пологових будинках- це звірство,це нелюди!
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09.03.2022 22:31 Відповісти
Скорее бы
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09.03.2022 22:29 Відповісти
Дякуємо, Великобританii! Дякуємо, Сполученим Штатам! Дякуємо країнам ЕС! Друзi в важку хвалину, друзi назавжди! Дякуємо! Разом до перемоги!)
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09.03.2022 22:29 Відповісти
Ну дай-то бог. Пусть рашка теперь на Британию наезжает, открывает второй фронт.
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09.03.2022 22:33 Відповісти
Да, прошло 13 дней, джентельмены не торопятся. Может успеют под шапочный разбор
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09.03.2022 22:33 Відповісти
Зачем это озвучивать. Просто сделайте это в срочном порядке!
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09.03.2022 22:34 Відповісти
после победы, Украина будет готова положительно ответить на просьбу британии о присоединении к Украине ))
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09.03.2022 22:35 Відповісти
Скоріш за все техніка вже в Україні . Скоро рускіє стєрвятніки полетять на парашу в цинкових ящиках
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09.03.2022 22:35 Відповісти
Великая Британия могла бы нам так же поставить противокорабельные ракеты чтобы мы раз и навсегда покончили с ЧФ РФ и ближайшие 10-20 лет мир забыл бы о такой проблеме
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09.03.2022 22:37 Відповісти
тільки швидше, бюрократію нах!!!
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09.03.2022 22:38 Відповісти
"объявила о намерении поставить"..обещать не значит жениться.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Так ПОСТАВИТ или обьявила О НАМЕРЕНИИ?
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09.03.2022 22:42 Відповісти
ПВО у нас отличная... Сегодня над Киевом хороший наверное урожай собрали ... Ипашили целый день..
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09.03.2022 22:42 Відповісти
Боже,храни Королеву!!
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09.03.2022 22:42 Відповісти
Думаю без согласования с США не обошлось...так что ждёмс
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09.03.2022 22:47 Відповісти
Бриты самые классные!. Они всегда и во все века были смелыми....
а Байден, при оборонном бюджете 750 ярдов, реальное ссыкло.....
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Поставка вместе с ихтамнетами. Подготовка персонала минимум пол года, если это конечно не ПЗРК которые увы ничем не помогут.
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Боже бережи Королеву!!!
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09.03.2022 22:55 Відповісти
Что собой представляет ПЗРК, который бриты планируют поставлять ЗСУ - https://missilery.info/missile/starstreak
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09.03.2022 23:03 Відповісти
Опять не проверенная информация. Ссылка идет еа руснявый израильский сайт, который ссылается на сnn. На самом сnn этой новости нет. Кто-то может дать ссылку на оригинал, или опять фейк?
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09.03.2022 23:08 Відповісти
А нет. Нашел на снн. Не фейк. Дай-то Бог!!!

UK plans to supply Ukraine with anti-air missiles as Russia changes "tactics," British defense secretary says
From CNN's Sharon Braithwaite in London

The United Kingdom is planning to send anti-air missiles to Ukraine to help Kyiv combat Russia's "indiscriminate and murderous" airstrikes, British Defence Secretary Ben Wallace told the House of Commons on Wednesday.
"The Russians are changing their tactics, so the Ukrainians need to, too," he said, adding that "it is therefore vital that Ukraine maintains its ability to fly and to suppress Russian air attack."
Wallace told lawmakers that Ukraine's defense "capability needs strengthening" and in response to Ukrainian requests, the UK government has "taken the decision to explore the donation of Starstreak high-velocity, man-portable anti-air missiles."

"We believe that this system will remain within the definition of defensive weapons, but will allow the Ukrainian forces to better defend their skies. We shall also be increasing supplies of rations, medical equipment, and other non-lethal military aid," Wallace said.

The defense secretary also said that the UK has increased the supply of anti-tank weapons (NLAWs), small arms and ammunition to Ukraine.
"As of today, we have delivered 3,615 NLAWs and continue to deliver more. We will shortly be starting the delivery of a small consignment of anti-tank Javelin missiles as well. I want to assure the House that everything we do is bound by the decision to supply defensive systems and is calibrated not to escalate to a strategic level," Wallace said
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09.03.2022 23:18 Відповісти
Дай Боже. І щоб мова йшла про щось потужніше - аніж Стінгер.
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09.03.2022 23:29 Відповісти
Нажаль - це дещо менш потужне, ніж Стінгери...
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09.03.2022 23:34 Відповісти
Не системы ПВО, к сожалению, а только ПЗРК. Этим небо не закрыть и этим крылатые ракеты и бомбардировщики не сбить. Но и на том спасибо...
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09.03.2022 23:33 Відповісти
Як що це засекречені поставки, то можуть бути і повноцінні ППО.
Подивимся по кількості збитих кацапських літунів.
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10.03.2022 00:01 Відповісти
Дай Бог щоб ці ППО з Британії потрапили в Україну і захищали наше небо від кацапських літаків і ракет.
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09.03.2022 23:56 Відповісти
Это точно ПВО? и когда поступит в Украину?
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10.03.2022 00:01 Відповісти
Дружба с Великобританией очень важна со всех сторон и не только в плане военном?
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10.03.2022 01:46 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! АНГЛИЧАНЕ МОЛОДЦЫ. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.03.2022 05:59 Відповісти
Британці це молодці!!!!
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10.03.2022 07:15 Відповісти
КОГДА !!!???
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10.03.2022 07:37 Відповісти
******* системи протиповітряної оборони є найкращою альтернативою "закритому небу"

******* західні ПЗРК - це звісно краще, ніж допотопні ігли та стріли, про які кацапам відомо усе, але це не вирішить питання заміни С-300 та Буків, ракети до яких закінчяться
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10.03.2022 09:42 Відповісти
Скоріш, будь ласка, скоріш!!! Нам потрібно йще з 2014 р
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10.03.2022 10:00 Відповісти
Длина ракеты: 1,39 м
Диаметр корпуса: 0,13 м
Размах крыла: 0,27 м
Масса ракеты: 14 кг[1]
Максимальная скорость: ~3,5 M
Дальность действия: 1500-5500 м[2] (до 6000+ м[1])
Время полёта: 8 сек.[2]
Высота поражаемых целей: 5000 м[3]
Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (т .н. «дротики») имеющих по осколочной БЧ

Масса субэлемента: ~0,9 кг
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10.03.2022 10:46 Відповісти
 
 