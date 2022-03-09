Велика Британія оголосила про намір поставити Україні системи ППО
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Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила у середу, 8 березня, що її країна поставить Україні системи ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Newsru із посиланням на CNN.
Міністр зазначила, що Велика Британія намагається уникнути прямої конфронтації між Росією та NATO, до якої призвело б створення безпілотної зони над Україною. Але, за словами Ліз Трасс, сучасні системи протиповітряної оборони є найкращою альтернативою "закритому небу".
Ліз Трасс також заявила, що Велика Британія виступає за повну заборону платіжної системи SWIFT у Росії.
Топ коментарі
+71 mora-sull Vovanovich
показати весь коментар09.03.2022 22:21
+33 Михаил Сомов e93c7ea8
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+30 Veter Isinski
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Будь ласка, зачекайте...
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступая в Палате общин, уточнил: правительство страны безвозмездно передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak . Они предназначены для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Их дальность поражения невелика: 1,5-5 километров, предельная дальность - 7 километров.
«Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо», - сказал он.
«Все, что мы делаем, откалибровано таким образом, чтобы не доходить до стратегического уровня», - оговорился Уоллес. Речь о том, что Великобритания действует с оглядкой, стараясь не спровоцировать полномасштабный конфликт НАТО с Россией.
Starstreak - будет у нас (как заявлено в количестве 2000 штук) 14 березня И если это произойдёт то 17 березня НЕБО НАД УКРАИНОЙ БУДЕТ ЗАКРЫТО!
Так вооот... Речь в нашем случае идёт о ПЗРК, и только. Далее, попадает благодаря умной системе наведения ракеты. Чем умнее система, тем менее квалифицирован может быть персонал. Так шта НАТО не в шоке, и именно этими комплексами - небо не закрыть. К сожалению.
ну да ладно с названием издания, лишь бі не біло как с истребителями.
https://detaly.co.il/velikobritaniya-postavit-ukraine-sistemy-pvo-kakie-imenno/
Величезна подяка.
а Байден, при оборонном бюджете 750 ярдов, реальное ссыкло.....
UK plans to supply Ukraine with anti-air missiles as Russia changes "tactics," British defense secretary says
From CNN's Sharon Braithwaite in London
The United Kingdom is planning to send anti-air missiles to Ukraine to help Kyiv combat Russia's "indiscriminate and murderous" airstrikes, British Defence Secretary Ben Wallace told the House of Commons on Wednesday.
"The Russians are changing their tactics, so the Ukrainians need to, too," he said, adding that "it is therefore vital that Ukraine maintains its ability to fly and to suppress Russian air attack."
Wallace told lawmakers that Ukraine's defense "capability needs strengthening" and in response to Ukrainian requests, the UK government has "taken the decision to explore the donation of Starstreak high-velocity, man-portable anti-air missiles."
"We believe that this system will remain within the definition of defensive weapons, but will allow the Ukrainian forces to better defend their skies. We shall also be increasing supplies of rations, medical equipment, and other non-lethal military aid," Wallace said.
The defense secretary also said that the UK has increased the supply of anti-tank weapons (NLAWs), small arms and ammunition to Ukraine.
"As of today, we have delivered 3,615 NLAWs and continue to deliver more. We will shortly be starting the delivery of a small consignment of anti-tank Javelin missiles as well. I want to assure the House that everything we do is bound by the decision to supply defensive systems and is calibrated not to escalate to a strategic level," Wallace said
Подивимся по кількості збитих кацапських літунів.
******* західні ПЗРК - це звісно краще, ніж допотопні ігли та стріли, про які кацапам відомо усе, але це не вирішить питання заміни С-300 та Буків, ракети до яких закінчяться
Диаметр корпуса: 0,13 м
Размах крыла: 0,27 м
Масса ракеты: 14 кг[1]
Максимальная скорость: ~3,5 M
Дальность действия: 1500-5500 м[2] (до 6000+ м[1])
Время полёта: 8 сек.[2]
Высота поражаемых целей: 5000 м[3]
Боевая часть: три проникающих вольфрамовых субэлемента (т .н. «дротики») имеющих по осколочной БЧ
Масса субэлемента: ~0,9 кг