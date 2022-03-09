Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, - Трасс

Росію слід повністю відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку 9 березня у Вашингтоні під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном висловила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс, пише Reuters.

Трас зробила заяву на тлі масового військового вторгнення РФ в Україну, яка розпочалася 24 лютого.

За словами Трасс, західні держави "мають посилити санкції, включаючи повне відключення (Росії) від SWIFT". Крім того, глава МЗС Великобританії закликала країни Великої сімки (G7) відмовитися від використання російської нафти та газу.

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Євросоюз після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив відключити сім банків РФ від SWIFT, але найбільших фінансових установ країни, зокрема "Сбербанку", у списку не було. В Україні критикували вибір банків, які вирішили вимкнути від SWIFT.

Так, на частку "Сбербанку" припадає близько половини депозитів росіян, його виключили з спочатку списку санкцій, проте заклики посилити санкції посилюються в міру ескалації Росією війни, пише Bloomberg 9 березня.

За інформацією співрозмовників агентства у дипломатичних колах, відключенню "Сбербанку" перешкоджає Німеччина.

Водночас, низка провідних урядів країн ЄС, у тому числі Італія, готова підтримати крок по SWIFT, якщо в цьому питанні Євросоюз матиме єдину позицію. Міру також підтримують високопосадовці ЄС, кажуть джерела Bloomberg.

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