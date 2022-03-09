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Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, - Трасс

Росію слід повністю відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

 Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку 9 березня у Вашингтоні під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном висловила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс, пише Reuters.

Трас зробила заяву на тлі масового військового вторгнення РФ в Україну, яка розпочалася 24 лютого.

За словами Трасс, західні держави "мають посилити санкції, включаючи повне відключення (Росії) від SWIFT". Крім того, глава МЗС Великобританії закликала країни Великої сімки (G7) відмовитися від використання російської нафти та газу.

Також читайте: ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

Євросоюз після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив відключити сім банків РФ від SWIFT, але найбільших фінансових установ країни, зокрема "Сбербанку", у списку не було. В Україні критикували вибір банків, які вирішили вимкнути від SWIFT.

Так, на частку "Сбербанку" припадає близько половини депозитів росіян, його виключили з спочатку списку санкцій, проте заклики посилити санкції посилюються в міру ескалації Росією війни, пише Bloomberg 9 березня.

За інформацією співрозмовників агентства у дипломатичних колах, відключенню "Сбербанку" перешкоджає Німеччина.

Водночас, низка провідних урядів країн ЄС, у тому числі Італія, готова підтримати крок по SWIFT, якщо в цьому питанні Євросоюз матиме єдину позицію. Міру також підтримують високопосадовці ЄС, кажуть джерела Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія відкриває тимчасовий візовий центр для українських біженців у французькому Ліллі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Рашка має бути взагалі вимкнена з нашої цивілізації.
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09.03.2022 20:59
+29
Кацапію необхідно відключити від життя на планеті Земля
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09.03.2022 21:02
+17
Жаль, что настолько жёстких политиков очень мало в Европе
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09.03.2022 21:02
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Рашка має бути взагалі вимкнена з нашої цивілізації.
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09.03.2022 20:59 Відповісти
Кацапію необхідно відключити від життя на планеті Земля
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09.03.2022 21:02 Відповісти
Жаль, что настолько жёстких политиков очень мало в Европе
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09.03.2022 21:02 Відповісти
Такому предложению нужно аплодировать стоя.
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09.03.2022 21:02 Відповісти
Технология NFC больше не работает в раша троллейбусах и автобусах.....................................
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09.03.2022 21:02 Відповісти
Не пройшло і 8 років, як нарешті розуміння прийшло. Давно це потрібно було зробити, ще в 2014 році, тоді б і сьогоднішньої ситуації не було б. Але краще пізно, ніж ніколи. Дійте тільки скоріше вже.
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09.03.2022 21:04 Відповісти
ЧОТИРНАДЦЯТЬ майже. Від 08.08.08
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09.03.2022 21:20 Відповісти
Дуже правильно закликає керівник МЗС Великоі Британії , пані Трасс😡
Рашинстан потрібно обволокти колючою проволокою від усього
цивілізованного світу , так як це дикі грабіжники і вбивці !
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09.03.2022 21:06 Відповісти
пусть она фашистам скажет, они блокируют отключение новых фашистов
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09.03.2022 21:09 Відповісти
Потрібно закрити небо або дати Україні потрібну кількість мобільних систем ППО - третього не дано, тому що Польща не дає літаків.
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09.03.2022 21:14 Відповісти
Польща дає, але через США як посередника
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09.03.2022 23:15 Відповісти
А що ще не віключили
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09.03.2022 21:15 Відповісти
Та вже щось разів зо три "відключали". І все ніяк не можуть. Тьху!
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09.03.2022 21:28 Відповісти
Да там половина "простигосподи". Одни самолеты не разрешают, чтоб поляки отдали, другие свифт не хотят отключать. Как будто без рынка рашки они зубы на полку положат, козлы. Спасибо, что хоть гранатометы дают и беженцев принимают
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09.03.2022 21:17 Відповісти
яка фігня!!! Цю б трахх та пологовий будинок в Маріуполі.
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09.03.2022 21:26 Відповісти
Виникає враження, що Британія і США змагаються в тому, хто жорсткіші санкції введе стосовно московії. Німеччина збоку у дикому шоці...
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09.03.2022 21:27 Відповісти
А ще ліпше залишити у цій інфі у її назві лише перші 4 слова.
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09.03.2022 21:43 Відповісти
Трас починає мені подобатися)
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09.03.2022 22:36 Відповісти
Одобряю. Тут в Балтии местная вата и полезные дураки уже вовсю воет про скачку цен. Пусть воет. Идёт война.
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09.03.2022 22:41 Відповісти
Уважаемые ООНы и НАТО! Хватит тянуть кота за яйцы - ему больно, а в Украине каждый час вашей глубокой озабоченности стоит десятки человеческих жизней!
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09.03.2022 22:48 Відповісти
Это надо было сделать 1-2года назад
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09.03.2022 23:16 Відповісти
 
 