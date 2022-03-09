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Німеччина блокує відключення від SWIFT російського Сбербанку, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німеччина блокує відключення від SWIFT російського Сбербанку, - Bloomberg

Берлін наполягає на тому, щоб російський Сбербанк не потрапив до списку підсанкційних банків, які згодом будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела та отримані агентством документи.

За даними видання, документи показують, що Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, які відбулися останніми днями, в тому числі серед міністрів. Канцлер Олаф Шольц також публічно виступив із закликом до стриманості санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

Читайте також: ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Берлин
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09.03.2022 17:18
+46
... немає слів
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09.03.2022 17:15
+43
немецкие ********** фройлян показали свое настоящее е**ло во всей красе по всем вопросам.
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09.03.2022 17:16
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Німеччина старанно знищує свій авторитет в Європі. Тепер всі розуміють чому Британія вийшла з ЄС. В результаті бюргерського егоїму німці втаратять на-абагато більше ніж зароблять на **********. Я на свій мерс запчастини буду купувати лише вироблені в Британії.
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09.03.2022 18:43 Відповісти
Да они всеми силами будут затягивать время чтобы дождаться когда Украина сдасться.
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09.03.2022 18:45 Відповісти
германці=орки= фашисти.вбивці.
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09.03.2022 18:55 Відповісти
Германия уже две недели показывает себя настоящую. Как и рашке, им уже никогда не отмыться!
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Перефразовуючи: нацист нацисту SWIFT не відключить
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09.03.2022 19:16 Відповісти
Дело меркель продолжается!Щуку съели - зубы остались!
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09.03.2022 19:26 Відповісти
Как они ******* уже!
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09.03.2022 19:35 Відповісти
Недобитки из своего рейха всегда поддержат другой рейх и другого фюрера! После ВМВ надо было вообще ликвидировать государство Германия, разделив немецкие земли между соседними странами.
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09.03.2022 19:41 Відповісти
У меня личных историй про немецкую подлость наберется на три тома.
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09.03.2022 20:17 Відповісти
например? что немцы непорядочные в бизнесе или быту?
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10.03.2022 00:49 Відповісти
завистливые стукачи. если есть возможность нагадить безнаказанно, они это с радостью сделают. за что и пользуются в европе заслуженной нелюбовью
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10.03.2022 05:04 Відповісти
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