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Германия блокирует отключение от SWIFT российского Сбербанка, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия блокирует отключение от SWIFT российского Сбербанка, - Bloomberg

Берлин настаивает на том, чтобы российский Сбербанк не попал в список подсанкционных банков, которые будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы.

По данным издания, документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности касательного этого шага во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч, в том числе среди министров. Канцлер Олаф Шольц также публично выступил с призывом к воздержанию от санкций, которые могут повлиять на энергетику.

Также читайте: ЕС запретил с 12 марта предоставление услуг SWIFT подсанкционным банкам РФ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Берлин
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09.03.2022 17:18
+46
... немає слів
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09.03.2022 17:15
+43
немецкие ********** фройлян показали свое настоящее е**ло во всей красе по всем вопросам.
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09.03.2022 17:16
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Німеччина старанно знищує свій авторитет в Європі. Тепер всі розуміють чому Британія вийшла з ЄС. В результаті бюргерського егоїму німці втаратять на-абагато більше ніж зароблять на **********. Я на свій мерс запчастини буду купувати лише вироблені в Британії.
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09.03.2022 18:43 Ответить
Да они всеми силами будут затягивать время чтобы дождаться когда Украина сдасться.
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09.03.2022 18:45 Ответить
германці=орки= фашисти.вбивці.
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09.03.2022 18:55 Ответить
Германия уже две недели показывает себя настоящую. Как и рашке, им уже никогда не отмыться!
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09.03.2022 19:13 Ответить
Перефразовуючи: нацист нацисту SWIFT не відключить
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09.03.2022 19:16 Ответить
Дело меркель продолжается!Щуку съели - зубы остались!
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09.03.2022 19:26 Ответить
Как они ******* уже!
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09.03.2022 19:35 Ответить
Недобитки из своего рейха всегда поддержат другой рейх и другого фюрера! После ВМВ надо было вообще ликвидировать государство Германия, разделив немецкие земли между соседними странами.
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09.03.2022 19:41 Ответить
У меня личных историй про немецкую подлость наберется на три тома.
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09.03.2022 20:17 Ответить
например? что немцы непорядочные в бизнесе или быту?
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10.03.2022 00:49 Ответить
завистливые стукачи. если есть возможность нагадить безнаказанно, они это с радостью сделают. за что и пользуются в европе заслуженной нелюбовью
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10.03.2022 05:04 Ответить
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