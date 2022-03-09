Германия блокирует отключение от SWIFT российского Сбербанка, - Bloomberg
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Берлин настаивает на том, чтобы российский Сбербанк не попал в список подсанкционных банков, которые будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полученные агентством документы.
По данным издания, документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности касательного этого шага во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч, в том числе среди министров. Канцлер Олаф Шольц также публично выступил с призывом к воздержанию от санкций, которые могут повлиять на энергетику.
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