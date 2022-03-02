ЕС запретил с 12 марта предоставление услуг SWIFT подсанкционным банкам РФ

Евросоюз запретил с 12 марта предоставлять услуги по передаче финансовых сообщений российским банкам, попавшим под санкции.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале" ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В список SWIFT вошли ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ. Их отключат от системы.

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