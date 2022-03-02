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ЕС запретил с 12 марта предоставление услуг SWIFT подсанкционным банкам РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз запретил с 12 марта предоставлять услуги по передаче финансовых сообщений российским банкам, попавшим под санкции.
Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале" ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В список SWIFT вошли ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ. Их отключат от системы.
Топ комментарии
+55 Максім ХОЙ 07fb0949
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+30 Rouhh Elohim
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3 hrs ·
The hero of our time.
She told the British Prime Minister in the face what we are all thinking.
My sincere gratitude to this brave woman
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#nowar
https://www.facebook.com/100011013518180/videos/496176451893620
Герой нашого часу.
Вона сказала прем'єр-міністру Великобританії в обличчя те, про що ми всі думаємо.
Моя щира вдячність цій мужній жінці
Зеленский же косвенно в интервью с СNN это подтвердил
А нас переконували - нічого не буде.
Это просто праздник и веселье
Посылают все кому не лень
"руSSкий *****" всех без исключенья ...
это цирк, а не санкции!
Лавина вже така летить, що економікі раши наступає повний пісєц
***** та Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть фашистських *********
Англійці закрили свої порти для кораблів рашки.
По данным источников СМИ среди военных, начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен украинской армией.
Информация уточняется.
Боюсь спитати:
ЯКОГО РОКУ?!!
12 марта какого года?
Що буде заважати мордору розраховуватись з іншим світом через свої непідсанкційні банки?!!!
Хитрожопі європейці, напоказ - аплодисменти Зеленському, а на справді - Фейкові санкції.
Необхідно замислитись, чи насправді нам потрібно до лав такого лицемірного Євросоюзу.
Позор!
Все россияне пользуются Сбербанком или Тиньковом. Эти банки не заблокировали.
Германия не хотела блокировать свифт, она нашла как это обойти!
"надурили, ки-ну-ли"
Бо візьмемо будувати крилаті ракети "Нептун" з брудним ядерним наповнючем з
націленням на Маскву і тоді вже точно Третьої Світової не уникнеш