Россию нужно полностью отключить от системы SWIFT, - Трасс

Россию следует полностью отключить от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение 9 марта в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.

Трасс сделала заявление на фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

По словам Трасс, западные государства "должны ужесточить санкции, включая полное отключение (России) от SWIFT". Кроме того, глава МИД Великобритании призвала страны Большой семерки (G7) отказаться от использования российской нефти и газа.

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Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил отключить семь банков РФ от SWIFT, но крупнейших финансовых учреждений страны, в частности Сбербанка, в списке не было. В Украине критиковали выбор банков, решивших отключить от SWIFT.

Так, на долю Сбербанка приходится около половины депозитов россиян, его исключили из первоначально списка санкций, однако призывы усилить санкции усиливаются по мере эскалации Россией войны, пишет Bloomberg 9 марта.

По информации собеседников агентства по дипломатическим кругам, отключению "Сбербанка" препятствует Германия.

В то же время ряд ведущих правительств стран ЕС, в том числе Италия, готовы поддержать шаг по SWIFT, если в этом вопросе Евросоюз будет иметь единую позицию. Меру также поддерживают чиновники ЕС, сообщают источники Bloomberg.

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