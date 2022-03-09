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Россию нужно полностью отключить от системы SWIFT, - Трасс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россию нужно полностью отключить от системы SWIFT, - Трасс

Россию следует полностью отключить от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение 9 марта в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.

Трасс сделала заявление на фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

По словам Трасс, западные государства "должны ужесточить санкции, включая полное отключение (России) от SWIFT". Кроме того, глава МИД Великобритании призвала страны Большой семерки (G7) отказаться от использования российской нефти и газа.

Читайте также: Германия блокирует отключение от SWIFT российского Сбербанка, - Bloomberg

Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил отключить семь банков РФ от SWIFT, но крупнейших финансовых учреждений страны, в частности Сбербанка, в списке не было. В Украине критиковали выбор банков, решивших отключить от SWIFT.

Так, на долю Сбербанка приходится около половины депозитов россиян, его исключили из первоначально списка санкций, однако призывы усилить санкции усиливаются по мере эскалации Россией войны, пишет Bloomberg 9 марта.

По информации собеседников агентства по дипломатическим кругам, отключению "Сбербанка" препятствует Германия.

В то же время ряд ведущих правительств стран ЕС, в том числе Италия, готовы поддержать шаг по SWIFT, если в этом вопросе Евросоюз будет иметь единую позицию. Меру также поддерживают чиновники ЕС, сообщают источники Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только после прямых переговоров с Путиным мы сможем завершить эту войну, - Зеленский
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Топ комментарии
+40
Рашка має бути взагалі вимкнена з нашої цивілізації.
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09.03.2022 20:59
+29
Кацапію необхідно відключити від життя на планеті Земля
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09.03.2022 21:02
+17
Жаль, что настолько жёстких политиков очень мало в Европе
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09.03.2022 21:02
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Правила форума Совет форумчан
Рашка має бути взагалі вимкнена з нашої цивілізації.
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09.03.2022 20:59 Ответить
Кацапію необхідно відключити від життя на планеті Земля
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09.03.2022 21:02 Ответить
Жаль, что настолько жёстких политиков очень мало в Европе
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09.03.2022 21:02 Ответить
Такому предложению нужно аплодировать стоя.
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09.03.2022 21:02 Ответить
Технология NFC больше не работает в раша троллейбусах и автобусах.....................................
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09.03.2022 21:02 Ответить
Не пройшло і 8 років, як нарешті розуміння прийшло. Давно це потрібно було зробити, ще в 2014 році, тоді б і сьогоднішньої ситуації не було б. Але краще пізно, ніж ніколи. Дійте тільки скоріше вже.
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09.03.2022 21:04 Ответить
ЧОТИРНАДЦЯТЬ майже. Від 08.08.08
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09.03.2022 21:20 Ответить
Дуже правильно закликає керівник МЗС Великоі Британії , пані Трасс😡
Рашинстан потрібно обволокти колючою проволокою від усього
цивілізованного світу , так як це дикі грабіжники і вбивці !
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09.03.2022 21:06 Ответить
пусть она фашистам скажет, они блокируют отключение новых фашистов
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09.03.2022 21:09 Ответить
Потрібно закрити небо або дати Україні потрібну кількість мобільних систем ППО - третього не дано, тому що Польща не дає літаків.
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09.03.2022 21:14 Ответить
Польща дає, але через США як посередника
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09.03.2022 23:15 Ответить
А що ще не віключили
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09.03.2022 21:15 Ответить
Та вже щось разів зо три "відключали". І все ніяк не можуть. Тьху!
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09.03.2022 21:28 Ответить
Да там половина "простигосподи". Одни самолеты не разрешают, чтоб поляки отдали, другие свифт не хотят отключать. Как будто без рынка рашки они зубы на полку положат, козлы. Спасибо, что хоть гранатометы дают и беженцев принимают
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09.03.2022 21:17 Ответить
яка фігня!!! Цю б трахх та пологовий будинок в Маріуполі.
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09.03.2022 21:26 Ответить
Виникає враження, що Британія і США змагаються в тому, хто жорсткіші санкції введе стосовно московії. Німеччина збоку у дикому шоці...
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09.03.2022 21:27 Ответить
А ще ліпше залишити у цій інфі у її назві лише перші 4 слова.
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09.03.2022 21:43 Ответить
Трас починає мені подобатися)
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09.03.2022 22:36 Ответить
Одобряю. Тут в Балтии местная вата и полезные дураки уже вовсю воет про скачку цен. Пусть воет. Идёт война.
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09.03.2022 22:41 Ответить
Уважаемые ООНы и НАТО! Хватит тянуть кота за яйцы - ему больно, а в Украине каждый час вашей глубокой озабоченности стоит десятки человеческих жизней!
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09.03.2022 22:48 Ответить
Это надо было сделать 1-2года назад
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09.03.2022 23:16 Ответить
 
 