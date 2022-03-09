В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку
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Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу відомства.
"Проект спрямовано стимулювання організацій під іноземним контролем не кидати діяльність біля РФ. Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, якщо, порушуючи вимоги законодавства Російської Федерації, управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - сказано в заяві відомства.
Раніше партія "Єдина Росія" запропонувала націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.
Секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".
"Ціна (рішення про закриття виробництв) – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – заявив Турчак.
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🇦🇿 По сообщению мин обороны Азербайджана, «миротворцы» рф вышли со своих пунктов (вероятно их перекидывают в Украину).
Вместо них зашли вдруг армяне: скорее всего, ближайшие 24-48 часов Азербайджан продолжит освобождения Карабаха.
Байрактары уже начали наносить удары.
таж у них досить досвіду будівництв біломорканалів і подібних проєктів по всьому сибіру.
про яке масове безробіття може бути мова?
Одной фразой - тупые, безмозглые единокозы, во главе с козлом.
А так они будут его просто тупо рассматривать. Ну как человекообразные приматы.
Они уже давно прицениваются.
Скорее всего так и будет.
Вкрай логічний заклик до співпраці.
Основне, що 100% спрацює і всі хто пішов з рашського ринку повернуться, і вони всі візьмуться за руки і підуть разом на зустріч світанку...
ДЕБІЛИ.
Бізнес так не працює, це вам така крихітна таємниця)
Делай
Стреляй себе в ногу Москвабат!!!!
"Не зможуть без нас. За місяць повернуться!!"
Але зрозуміло, що вже через тиждень повертатися буде просто НІКУДИ!
ВСЕ РОЗГРАБУЮТЬ та РОЗТРОЩАТЬ!
Тепер цим західним компаніям можна не турбуватися за майно, а брати через суди грошима з арештованих кацапських рахунків.
Грабуй експропріуй..
Вся сутність москаля.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям