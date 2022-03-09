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В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку

Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу відомства.

"Проект спрямовано стимулювання організацій під іноземним контролем не кидати діяльність біля РФ. Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, якщо, порушуючи вимоги законодавства Російської Федерації, управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - сказано в заяві відомства.

Раніше партія "Єдина Росія" запропонувала націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.

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Секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".

"Ціна (рішення про закриття виробництв) – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – заявив Турчак.

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Топ коментарі
+37
Легендарный Диван@d1one_one·9 ч

🇦🇿 По сообщению мин обороны Азербайджана, «миротворцы» рф вышли со своих пунктов (вероятно их перекидывают в Украину).
Вместо них зашли вдруг армяне: скорее всего, ближайшие 24-48 часов Азербайджан продолжит освобождения Карабаха.
Байрактары уже начали наносить удары.
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09.03.2022 22:39
+30
Хороший документ! Повышает инвестиционную привлекательность
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09.03.2022 22:38
+30
Они реально дебилы. Дальше ж конфискация забитых нефтью танкеров по искам против правительства РФ за изъятие активов. Премию Дарвина можно присудить целой стране?
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09.03.2022 22:43
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бовдури
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09.03.2022 22:37 Відповісти
Не те слово...І компаніям легше, і репараціі будуть платити.
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09.03.2022 22:44 Відповісти
Так не можна)). Це геніальне рішення.
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09.03.2022 23:00 Відповісти
Думають, що товари після цього повалять своїм ходом в парашу, обминаючи контейнеровози
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10.03.2022 04:48 Відповісти
Хороший документ! Повышает инвестиционную привлекательность
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09.03.2022 22:38 Відповісти
Якого, якого часу? Спецопераційного ?
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09.03.2022 22:38 Відповісти
Хм, так у вас же москалики не "війсковий час" а якась "спецоперация". Щось пішло не так?
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Легендарный Диван@d1one_one·9 ч

🇦🇿 По сообщению мин обороны Азербайджана, «миротворцы» рф вышли со своих пунктов (вероятно их перекидывают в Украину).
Вместо них зашли вдруг армяне: скорее всего, ближайшие 24-48 часов Азербайджан продолжит освобождения Карабаха.
Байрактары уже начали наносить удары.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Суперсий план! Окончательно обнулит охоту западных компаний открывать бизнес в парашке.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
aha ha nashli shto razderebanitj - v pered pridurki.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Пытаются разграбить хоть что-то. Иканомике хрюсии ВСЁ!
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09.03.2022 22:40 Відповісти
Там Путиномика😂😂😂
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09.03.2022 22:46 Відповісти
стелажі хіба і касові апарати з столами і кріслами
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10.03.2022 04:49 Відповісти
Они реально дебилы. Дальше ж конфискация забитых нефтью танкеров по искам против правительства РФ за изъятие активов. Премию Дарвина можно присудить целой стране?
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09.03.2022 22:43 Відповісти
Можна !!!
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09.03.2022 22:45 Відповісти
Нужно! Они всех номинантов на неё обойдут. ))
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09.03.2022 22:48 Відповісти
казкові долбойоби просто.
таж у них досить досвіду будівництв біломорканалів і подібних проєктів по всьому сибіру.
про яке масове безробіття може бути мова?
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09.03.2022 22:45 Відповісти
ну, национализируете... а кто пахать будет за уехавших специалистов... очередного левшу научите? максимум, что получится - как всегда растащить по болтику по домам...
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09.03.2022 22:45 Відповісти
США национализирует ЗВР и СПП расийской пенетрации. Походу ягель это уже не шутки.
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09.03.2022 22:48 Відповісти
Суцільне безуміє.
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09.03.2022 22:46 Відповісти
Ну и придурки... А профит от этого какой?
Одной фразой - тупые, безмозглые единокозы, во главе с козлом.
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09.03.2022 22:46 Відповісти
daite im iphone - oni budut im gvozdi zabivatj
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09.03.2022 22:55 Відповісти
Ну это если к нему ручку приделать. ))
А так они будут его просто тупо рассматривать. Ну как человекообразные приматы.
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09.03.2022 22:58 Відповісти
китайці скуплять дешево
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09.03.2022 22:46 Відповісти
За три юаня.
Они уже давно прицениваются.
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09.03.2022 22:49 Відповісти
Не Китайцы просто смогут с дисконтом продавать свое говн* в расийскую пенетрацию с наценкой в 3-4 раза. При том что в Китае делается и нормальное, но в РФ оно уже не пойдет.
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09.03.2022 22:53 Відповісти

Скорее всего так и будет.
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09.03.2022 22:55 Відповісти
Флаг в руки и барабан на шею. Интересно, что "нацаонализируют" у кацапов в ответ
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09.03.2022 22:49 Відповісти
йеслі ни будиш са мной сатрудничать я тибя аграблю!

Вкрай логічний заклик до співпраці.
Основне, що 100% спрацює і всі хто пішов з рашського ринку повернуться, і вони всі візьмуться за руки і підуть разом на зустріч світанку...

ДЕБІЛИ.
Бізнес так не працює, це вам така крихітна таємниця)
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09.03.2022 22:50 Відповісти
Кацапы пытаются сохранить у себя хоть какое-то производственное оборудование западных компаний, чтобы после изоляции совсем не превратиться в Северную Корею. Но с кацапским тупым, совковым и вороватым менеджментом все национализированные западные производства станут убыточными и попросту разворуются этим самым топ-менеджментом.
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09.03.2022 22:51 Відповісти
Толку, выработают на износ, а дальше что? Реально производят только нефть, газ и уголь, и то с применением импортного оборудования. Это полная жопа.
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09.03.2022 22:55 Відповісти
s ihnimi rukazopami vse ravno rezultata nebude
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09.03.2022 22:57 Відповісти
мда... Не лечится это.
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09.03.2022 22:52 Відповісти
если ті сьела бобра, єто не значит, шо ті научилась строить плотині.
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09.03.2022 22:54 Відповісти
Давай

Делай

Стреляй себе в ногу Москвабат!!!!
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09.03.2022 22:54 Відповісти
Кацапи у сеті кричать:
"Не зможуть без нас. За місяць повернуться!!"
Але зрозуміло, що вже через тиждень повертатися буде просто НІКУДИ!
ВСЕ РОЗГРАБУЮТЬ та РОЗТРОЩАТЬ!
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09.03.2022 22:59 Відповісти
Скільки там мільярдів заморожено на рахунках? 650 здається. Думаю вистачить і процедури як це швидко зробити вже давно прописані. Ті кого кацапи грабануть насправді отримають компенсацію з цих заморожених коштів, тобто нічого не втратять, але більше ніколи не повернуться в *********.
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09.03.2022 23:13 Відповісти
Кацапи - невиліковні дебіли.

Тепер цим західним компаніям можна не турбуватися за майно, а брати через суди грошима з арештованих кацапських рахунків.
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09.03.2022 23:19 Відповісти
ну це піпец. У них дійсно мізків немає. і в такому випадку фірми пійшли з росії не на рік-два або 3 а на 300!!!!
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09.03.2022 23:34 Відповісти
Если ты съешь бобра, это не значит, что ты сможешь строить плотины (с)
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09.03.2022 23:35 Відповісти
Браво касаби ..браво дебіли.
Грабуй експропріуй..
Вся сутність москаля.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.03.2022 00:32 Відповісти
 
 