В Мінекономіки РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку

Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресслужбу відомства.

"Проект спрямовано стимулювання організацій під іноземним контролем не кидати діяльність біля РФ. Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, якщо, порушуючи вимоги законодавства Російської Федерації, управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - сказано в заяві відомства.

Раніше партія "Єдина Росія" запропонувала націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.

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Секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".

"Ціна (рішення про закриття виробництв) – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників. Дивитися на це байдуже ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – заявив Турчак.

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