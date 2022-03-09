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Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним особам нищити російських окупантів із власної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері Верховна Рада. 

"Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії рф, використовуючи будь-яку зброю Документ діє на період військового часу", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні дозволили видавати цивільним вогнепальну зброю для боротьби з окупантами

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Лицензия на санитарный отстрел кацапских свиней.
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09.03.2022 23:17
+21
А сокирою мона?
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09.03.2022 23:20
+16
Нуна.
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09.03.2022 23:21
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Лицензия на санитарный отстрел кацапских свиней.
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09.03.2022 23:17 Відповісти
Как раз не надо. И браконьерство поощряется.
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09.03.2022 23:23 Відповісти
ну не совсем свиней, если быть точнее то швайнехундэ.
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09.03.2022 23:23 Відповісти
Весна - сезон охоты.
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09.03.2022 23:20 Відповісти
А сокирою мона?
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09.03.2022 23:20 Відповісти
Нуна.
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09.03.2022 23:21 Відповісти
ну звісно "використовуючи будь-яку зброю"
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09.03.2022 23:21 Відповісти
Будь-якою зброєю.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Ну то на будь-яку дію є болт з лівою різьбою.
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09.03.2022 23:23 Відповісти
А сейчас они как будто этого не делают. А так будут уже с опаской к этому относится. Ведь фиг его знает, могут ведь и завалит ненароком. )) Из-за угла.
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09.03.2022 23:24 Відповісти
Кацапи вже і так валять мирних, їм це з першого дня війни наказали. А цей закон не стільки заохочує, скільки констатує ситуацію, що склалася для озброєних громадян, і підтверджує законність їх дій.
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09.03.2022 23:30 Відповісти
Нет. Я имел ввиду как в Ичкерии, ковровые бомбометания, зачистки сел и прочий треш. Намного более лютый беспредел. С выжиганием целых городов - незря буратин и солнцепеков привезли уроды.
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09.03.2022 23:35 Відповісти
Пуйло і його генерали і так це запланували. Вони вже почали геноцид. І наш народ має право захищатись, а не покірно чекати на страту, побоюючись розлютити ката.
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09.03.2022 23:55 Відповісти
А стосовно "буратин" і "сонцепьоків" - їх треба виявляти і знищувати. Іншого виходу немає.
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10.03.2022 00:00 Відповісти
Другими словами - сезон охоты открыт.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Цивільна особа - не представник держави.
Орк, захоплений цивільною особою - не полонений! Женевська конвенція про захист полонених на такого орка не поширюється!
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09.03.2022 23:24 Відповісти
А бензопила - это власна зброя?
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09.03.2022 23:26 Відповісти
бакой с помидорами
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09.03.2022 23:36 Відповісти
банкой
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09.03.2022 23:37 Відповісти
Якщо вона не з пункту прокату інструменту, то власна. Але закон дозволяє використовувати будь-яку зброю, не обов'язково власну. Трофейну теж можна.
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09.03.2022 23:38 Відповісти
Трофейную опасно. Недавно пушечку москальску показывали - так к ней подойти страшно не то что стрелять из нее...
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09.03.2022 23:41 Відповісти
Если страшно, то не подходи.
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09.03.2022 23:58 Відповісти
И даже ручная пила.

Кумє, а шо ти того москаля пилкою пилиш, взяв би та застрелив?

Бо маю час та натхнення.
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09.03.2022 23:41 Відповісти
очередные говнолегенды от говносми )))))))


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09.03.2022 23:27 Відповісти
- Бамбарбия! Киргуду!
- Что они сказали?
- Они говорят, что если москали не сдадитесь они вас... Зарежут.......
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09.03.2022 23:27 Відповісти
це вже повний цирк.
мабуть тер.оборона і цивільні українці мають почуватися щасливими.
забули вказати чи дія закону розповсюджується осіб, хто нищив москальню до його приняття.
чи підпадають до категорії "окупанти" місцеві колаборанти, включаючи депутатів всих рівнів, адмін. службовці, працівники ОПУ і т.і. сміття на теренах України.
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09.03.2022 23:35 Відповісти
Так, треба дописати усіх депутатів опзж
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10.03.2022 01:14 Відповісти
Де у цьому законі про вільний продаж зброї цивільному населенню у військовий час за пред"явленням паспорта , без отримання дозволу у мвс - немає ? Так нах. такий закон ! Дозволяють вони мені кацапа убити - ніби я їхнього дозволу питатиму ((
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09.03.2022 23:36 Відповісти
А Вы уверенны в том, что всякое физическое тело с украинским паспортом является украинцем?
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10.03.2022 00:22 Відповісти
Половина з тих хто придбав зброю по дозволах МВС саме такі тіла (((
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10.03.2022 00:41 Відповісти
Тривав другий тиждень війни...
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10.03.2022 00:03 Відповісти
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10.03.2022 00:03 Відповісти
та де її взяти,ту зброю?..
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10.03.2022 00:20 Відповісти
Про це депутати не подумали , бо у більшості із них думати немає чим ((
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10.03.2022 00:44 Відповісти
МУДРО!
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10.03.2022 00:52 Відповісти
Они же рыскают в поисках продуктов - отравленная еда - уже оружие.
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10.03.2022 04:15 Відповісти
Порубати сокирою москаля чи спалити в сральнику непогана справа.Після того що витворяють ті звірі по селах Чернігівщини по іншому не можна.На жаль у багатьох людей навіть зброї немає.
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10.03.2022 06:05 Відповісти
Нарешті, а то отак вбиваєш кацапа, а в голові думка - чи не кваліфікує це ПортновВенедіктова, як вбивство нєвіннєх братьєв, як це було неодноразово у зоні АТО. Бійці, яких випустили з в'язниць воювати - підтвердять...
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10.03.2022 09:55 Відповісти
 
 