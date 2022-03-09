Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї
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Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє цивільним особам нищити російських окупантів із власної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері Верховна Рада.
"Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії рф, використовуючи будь-яку зброю Документ діє на період військового часу", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+32 Мобильный крематорий
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+16 Александр Карин
показати весь коментар09.03.2022 23:21
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Будь ласка, зачекайте...
Орк, захоплений цивільною особою - не полонений! Женевська конвенція про захист полонених на такого орка не поширюється!
Кумє, а шо ти того москаля пилкою пилиш, взяв би та застрелив?
Бо маю час та натхнення.
- Что они сказали?
- Они говорят, что если москали не сдадитесь они вас... Зарежут.......
мабуть тер.оборона і цивільні українці мають почуватися щасливими.
забули вказати чи дія закону розповсюджується осіб, хто нищив москальню до його приняття.
чи підпадають до категорії "окупанти" місцеві колаборанти, включаючи депутатів всих рівнів, адмін. службовці, працівники ОПУ і т.і. сміття на теренах України.
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