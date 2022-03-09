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Захисники Маріуполя сьогодні знищили більше десятка одиниць військової техніки окупантів, - "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя сьогодні знищили більше десятка одиниць військової техніки окупантів, -

Українські захисники в Маріуполі знищили сьогодні танки, БМП та більше десятка одиниць броньованої техніки російських окупантів.

Про це у Telegram повідомляє полк Азов, інформує Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя тримають оборону, окрема повага до поліції що патрулює і допомагає, чим може. Морпіхи сьогодні знищили 4 танки і 1 бмп. Азовці знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищено командно-штабну машину. Ворожої піхоти вже ніхто не рахує. Люди вірять в оборонців, вірять в Азов, багато хто не хоче виїжджати, багатьом нікуди. Іншим важливо зберегти дім, навіть коли він вже став руїною, але окупанти не мають права забирати не своє. Потрібно діяти всім разом, місто з 1 березня в оточенні. Це не лише територія, яку тримають Азовці, морпіхи та інші. Це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну.

За своїх дітей за своїх жінок за своїх батьків задля їх майбутнього!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Слава "Азову"! Це справжні титани, в таких важких умовах все одно продовжують крошити орків.
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09.03.2022 23:59
+9
Народ і Армія Єдині!!
Слава Захисникам України!!!
Кари, московітам, кари!!!
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10.03.2022 00:05
+8
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10.03.2022 00:03
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Слава "Азову"! Це справжні титани, в таких важких умовах все одно продовжують крошити орків.
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09.03.2022 23:59 Відповісти
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10.03.2022 00:03 Відповісти
Народ і Армія Єдині!!
Слава Захисникам України!!!
Кари, московітам, кари!!!
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10.03.2022 00:05 Відповісти
Чому немає допомоги Маріуполю?!
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10.03.2022 00:10 Відповісти
карту подивіться
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10.03.2022 00:28 Відповісти
и что?деблокаду никто не отменял!
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10.03.2022 00:40 Відповісти
Зе сказав що на 1 нашого 10 росіян... Це наслідки його політики щодо армії. Згадайте стадіон де він плював в обличча Пороха щодо гасла "Армія, Мова, Віра": "армія це коли розкрадають"! А як став президентом, армію почав скорочувати та забирати із неї гроші ((( Невже вам пам'ять відбило? А я це завжди буду пам'ятати, я не рибка гупі!
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10.03.2022 00:46 Відповісти
Ні не відбило, особливо згадується наказ від 15.02.2015 про повне припинення вогню по всьому фронту, після якого через 3 дні було здано Дебальцеве. І світові рейтинги армій теж памьятаємо, за якими в 2014 році ЗСУ були на 24 місці, в 2016 - на 30-му, а в 2022 (перед війною) на 22-му.
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10.03.2022 03:08 Відповісти
Тримайтеся маріупольці - перемога буде за нами 💪👍🏼✊

Слава Героям Украіни !!
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10.03.2022 00:25 Відповісти
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10.03.2022 00:31 Відповісти
Знищувати чим? Що ж МО цього не робило Градами, Смерчами і Ураганами, коли колони рухалися по степу від Криму аж до Маріуполя і Херсону? А тепер тер.оборона має з автоматами йти на танки.
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10.03.2022 03:02 Відповісти
а вы откуда панику разводите? Я например, слышу сейчас, как реакторы ВСУ за Броварами очередную колонну в состояние металлолома приводят.
Не надо здесь метать паническую икру. И арта находится там, где ей нужно в данный момент. Поверьте, Сырский вам не будет звонить со снимками с FORTE11, что бы спросить вашего совета, где сейчас градам и ураганам находиться.
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10.03.2022 03:10 Відповісти
Мені ваші пояснення, що Бровари важливіші за Маріуполь не потрібні, ви це ненародженим дітям Маріуполя і 1300 загиблим його мешканцям про це розкажіть. Може і маріупольцям треба було не супротивлятися, а ходити колами навколо окупантів з прапорами, як в Херсоні, Мелітополі, Енергодарі, куди окупанти зайшли майже без жодного пострілу, безперешкодно перетнувши через степ не одну сотню кілометрів, протягом яких вони могли знищуватися вщент.
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10.03.2022 03:24 Відповісти
Я могу Ваш пост переадресовать Владимиру Александрочиву, как Верховному Гавнокомандующему последние два с половиной года?
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10.03.2022 03:35 Відповісти
Переадресуйте, буду дуже вдячний.
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10.03.2022 03:38 Відповісти
Ок. Ответ Вас тоже интересует?
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10.03.2022 03:45 Відповісти
РЕСПЕКТ!!СЛАВА ГЕРОЯМ!
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10.03.2022 01:00 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.03.2022 12:35 Відповісти
 
 