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Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкційного тиску на РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу. Ціную лідерствоВеликої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі", - йдеться в повідомленні.
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Олег Васильченко 827828f7
показати весь коментар10.03.2022 00:33 Відповісти Мені подобається 0
Яукр
показати весь коментар10.03.2022 00:35 Відповісти Мені подобається 1
Luca Ima
показати весь коментар10.03.2022 00:38 Відповісти Мені подобається 1
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