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Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу. Ціную лідерствоВеликої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - європейським партнерам: Треба посилювати санкції проти РФ, щоб у неї не було можливості продовжувати геноцид українців

Автор: Богдан Гуньковський
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Не тільки санкції пртрібно, але й ППО.
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10.03.2022 00:33 Відповісти
Патлатий, зброю давай!
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10.03.2022 00:35 Відповісти
Санкції санкціями, а знищення транспортно-енергетичної інфрастуктури агресора томагавками і MGM краще. Аеродроми, цистерни паливно-мастильних матеріалів мають палати.
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10.03.2022 00:38 Відповісти
 
 