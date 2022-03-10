Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу. Ціную лідерствоВеликої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі", - йдеться в повідомленні.

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