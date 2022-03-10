Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все, щоб убезпечити небо.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. З премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Дякую за підтримку, Борисе. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії", - зазначи він.

За словами Зеленського, Україна робить все, щоб нарешті убезпечити наше небо.

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - зазначив президент.

Читайте: Зеленський - європейським партнерам: Треба посилювати санкції проти РФ, щоб у неї не було можливості продовжувати геноцид українців