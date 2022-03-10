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Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все, щоб убезпечити небо.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. З премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Дякую за підтримку, Борисе. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії", - зазначи він.

За словами Зеленського, Україна робить все, щоб нарешті убезпечити наше небо.

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - зазначив президент.

Читайте: Зеленський - європейським партнерам: Треба посилювати санкції проти РФ, щоб у неї не було можливості продовжувати геноцид українців

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
совість їм повернути тре, і відчуття реальності - пару днів під бомбами, в підвалі, без води, тепла і їди.
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10.03.2022 00:50
+7
Браття, анализируем. США в срочном порядке приказали своим гражданам покинуть каазлабад, в Крыму, перед большим шухером, все судорожно пытаются спихнуть недвижуху...Хромая лошадь , без ультиматумов подорвала в Турцию , на переговоры с нами... Намечается генеральное наступление ро освобождению оккупированных территорий . И Запад в сторонке не будет наблюдать-бездействовать... Но сначала поступит ультиматум пыне, прекратить бомбометание и обстрел ракетами, как и вывести войска.
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10.03.2022 00:44
+7
вислати кожному світовому лідеру по упаковці памперсів.
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10.03.2022 00:45
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Браття, анализируем. США в срочном порядке приказали своим гражданам покинуть каазлабад, в Крыму, перед большим шухером, все судорожно пытаются спихнуть недвижуху...Хромая лошадь , без ультиматумов подорвала в Турцию , на переговоры с нами... Намечается генеральное наступление ро освобождению оккупированных территорий . И Запад в сторонке не будет наблюдать-бездействовать... Но сначала поступит ультиматум пыне, прекратить бомбометание и обстрел ракетами, как и вывести войска.
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10.03.2022 00:44 Відповісти
по мне так самолёты потому и не дают, чтоб сильно не разгонялись. но хз
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10.03.2022 00:49 Відповісти
Шобы не мешали стелс технологиям работать.
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10.03.2022 00:51 Відповісти
вислати кожному світовому лідеру по упаковці памперсів.
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10.03.2022 00:45 Відповісти
В Брюсселе диаспора есть? Оставьте перед штаб квартирой НАТО кучу памперсов.
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10.03.2022 05:02 Відповісти
совість їм повернути тре, і відчуття реальності - пару днів під бомбами, в підвалі, без води, тепла і їди.
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10.03.2022 00:50 Відповісти
******! Щойно путінські підори знову скинули на Суми авіабомби.
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10.03.2022 00:51 Відповісти
Эта неделя похоронит виб.ядкiв.
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10.03.2022 00:54 Відповісти
как переговоры - так и жуткие обстрелы..Это уже 3ий раз!
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10.03.2022 02:37 Відповісти
Відправити всім цим обіс**ним лідерам фото дітей, які загинули від російських ракет. Може хоч тоді трохи совісті і сміливості знайдуть.
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10.03.2022 00:56 Відповісти
До речі про сміливість... Чи вважає пан головнокомандувач віроломне вторгнення з масовими вбивствами та тотальним нищенням українських міст та сіл приводом для об'явленням війни агресору? А якщо ні, то що саме може бути такім приводом?
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10.03.2022 01:07 Відповісти
То тож потім наступати доведеться
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10.03.2022 01:11 Відповісти
Хіба якщо не називати війну війною, то її якби немає? Це я про сміливість. А
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10.03.2022 01:18 Відповісти
ну можливо так Україна жертва, якій треба допомагати, а не учасник війни просто
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10.03.2022 01:27 Відповісти
Логіка зрозуміла. Але не можна грати по нотах Росії, яка стверджує що не має ніякої війни а є спецоперація. На мою думку об'явила війни таки збільшить військову допомогу.
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10.03.2022 01:35 Відповісти
До речі, ніхто цього не помітив, я теж... Ви дуже слушно зауважили. І тоді вже зруйнується головна російска скрепа під назвою "лішь би нє било войни"
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10.03.2022 02:09 Відповісти
війну оголошує той хто нападає ! для чого оголошувати війну тому хто захищається ?
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10.03.2022 04:23 Відповісти
Оголошується щоб зафіксувати акт агресії, та зупинити балачки про якісь локальні військові операції на нашій тереторіі. А також легалізувати наші військові операції на території окупанта в разі потреби. Це також прискорило би втручання інших країн що до вирішення конфлікту таким чином це унеможливить умиротворення агрессора. Чим Європа і займається останні десятиліття. Оголошення війни не погіршить нашу позицію. Застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї станеться за волі агресора так або інакше. Вже зараз виглядає що відступ окупанта ймовірний одночасно з підривом блоків одної з захоплених атомних станції та звинуваченням українських «нацистів». Ц
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10.03.2022 04:59 Відповісти
тітанояйцьгому "гетьману" за невкладення грошей в армію,
а не в асфальт - завдякуємо може?
може він асфальтом небо над Україною закриє і вже перестане кусати руку яка надає допомоги?
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10.03.2022 01:42 Відповісти
чисто тобік вертлявий який сам себе за хвоста намагеться вкусити і обвинуватити всіх навколо - тільки не себе.
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10.03.2022 01:56 Відповісти
гімно криворогате у вас отбулавлене, хлопці.
діло роблять ЗСУ і батальони оборони.
Слава і шана їм!
клован, як завжди, по відосіках - не бриеться, тіпо военний, тіпо захищае..
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10.03.2022 02:06 Відповісти
знову тупо хамить
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10.03.2022 04:21 Відповісти
Як там руцкіє бгатья, до них претензій більше немає?
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10.03.2022 09:59 Відповісти
 
 