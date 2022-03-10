За Україну приїхав воювати син британської депутатки Бен Грант
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Син депутатки британського парламенту Бен Грант прибув добровольцем в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У повідомленні відзначається: "Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну, – син депутатки британського парламенту. Про це пише Evening Standart. Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років.
Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту.
Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.
"Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю".
Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.
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Вбивцям дітей не місце на ЗЕМЛІ!
Слава Героям!
В непроницаемом, как лес, строю
Они стояли.Тех, кто пал в бою,
Живые заменяли в миг один".
(Хаггард, перевод)