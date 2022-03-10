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За Україну приїхав воювати син британської депутатки Бен Грант

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Син депутатки британського парламенту Бен Грант прибув добровольцем в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У повідомленні відзначається: "Серед добровольців, які вирушили воювати за Україну, – син депутатки британського парламенту. Про це пише Evening Standart.  Це 30-річний Бен Грант – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як 5 років.

 Його мати – Хелен Грант, членкиня британського парламенту від Консервативної партії та радниця Бориса Джонсона, в минулому – міністр спорту.

Грант вирішив їхати в Україну після того, як побачив кадри російського бомбардування житлового будинку, на яких було чути дитячий крик.

 "Я подумав: я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би – я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю".

 Він приїхав до України разом зі своїми товаришами по службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст

За Україну приїхав воювати син британської депутатки Бен Грант 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
РЕСПЕКТ БЕНУ ГРАНТУ 111
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10.03.2022 02:26
+14
Спасибо Вам!!!!
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10.03.2022 02:22
+10
Завтра в Украину приедет половина Великобритании чтобы мочить русню - они солидарны в этом вопросе.
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10.03.2022 02:24
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Спасибо Вам!!!!
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10.03.2022 02:22 Відповісти
Завтра в Украину приедет половина Великобритании чтобы мочить русню - они солидарны в этом вопросе.
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10.03.2022 02:24 Відповісти
Але поки що лише 2 приїхали.
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10.03.2022 02:34 Відповісти
Мы не знаем, сколько реально приехало из Британии, Этот парень засветился, только потому, что его мамаша не последний человек в стране. И потом, легально приехать могут только те, кто уже в отставке.
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10.03.2022 02:44 Відповісти
РЕСПЕКТ БЕНУ ГРАНТУ 111
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10.03.2022 02:26 Відповісти
Будь дуже обережний, тут триває справжня війна! Хай тебе береже Бог! 🙏🤔
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10.03.2022 02:26 Відповісти
Бий Бен скотиняк! Успіхів
Вбивцям дітей не місце на ЗЕМЛІ!
Слава Героям!
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10.03.2022 02:28 Відповісти
Thank you.
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10.03.2022 02:51 Відповісти
Британские ихтамнет?
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10.03.2022 03:25 Відповісти
Мир держится на таких людях
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10.03.2022 05:23 Відповісти
А сколько наших депутатов и их сыновей защищают Украину?
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10.03.2022 06:21 Відповісти
"Отвагу копьеносцев я пою!
В непроницаемом, как лес, строю
Они стояли.Тех, кто пал в бою,
Живые заменяли в миг один".
(Хаггард, перевод)
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10.03.2022 06:40 Відповісти
Сколько детей наших депутатов сейчас воюет?
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10.03.2022 07:28 Відповісти
 
 