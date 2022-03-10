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На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Росію потрібно накласти

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв посилити санкції проти Росії та накласти на неї "максимальні економічні втрати".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр пообіцяв ще більше посилити ці санкції, щоб накласти на Росію максимальні економічні витрати. Він окреслив роботу, яку проводить Великобританія, щоб надати Україні військове обладнання, необхідне для захисту", - йдеться в повідомленні.

Джонсон прокоментував обстріл пологового будинку військами РФ у Маріуполі і зазначив, що це є ще одним доказом того, що Путін нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Також Джонсон підтвердив непохитну підтримку Великобританією народу України та сказав, що президент Зеленський заслужив захоплення та любов британського народу.

Читайте: Зеленський та Джонсон обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
На Росію потрібно накласти - Боріс жжет...
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10.03.2022 02:43
+4
Еще как, в прямом и переносном смысле! Надо еще учесть, что 350 млрд. доларов уже арестовано)))
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10.03.2022 02:50
+3
як предостереження.
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10.03.2022 02:46
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На Росію потрібно накласти - Боріс жжет...
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10.03.2022 02:43 Відповісти
Еще как, в прямом и переносном смысле! Надо еще учесть, что 350 млрд. доларов уже арестовано)))
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10.03.2022 02:50 Відповісти
далі буде,,,,
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10.03.2022 02:52 Відповісти
Чи можна розглядати ядерне бомбардування Москви,як максимальні санкції?
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10.03.2022 02:45 Відповісти
як предостереження.
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10.03.2022 02:46 Відповісти
Ты дебил?!
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10.03.2022 02:47 Відповісти
Ак как иначе остановить эту орду?
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10.03.2022 02:52 Відповісти
Повір друже, при існуючому підході заходу до війни в Україні, боюсь що недовго чекати на застосування Росією ядерної зброї проти Київа. Чи тобі не болить дивитися на знищення України під порожні балачки про економічні санкції
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10.03.2022 03:00 Відповісти
На росію потрібно накласти ФАБ-500, -1000, и побоооооольше. И равноценная ответка, и стереть с лица земли всю эту недонацию
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10.03.2022 02:53 Відповісти
хай іхні машки в трико фабрикі "Свободу коммунаркам замоскваріччя" сооблазнють ваньков з балалайкою, в косоворотках і кірзових сапоґах!.
всім какашнікі - люте свято!
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10.03.2022 03:03 Відповісти
Психічно хворий гопнік з пітерської підворотні і міжнародне право? Ви про що? Вы колись усвідомите з ким маєте справу?
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10.03.2022 05:20 Відповісти
💯%
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10.03.2022 07:18 Відповісти
Хтось ще хоче мати справи ділові чи будь-які інші, на свій страх і ризик, з цими потворами?
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10.03.2022 07:44 Відповісти
 
 