На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв посилити санкції проти Росії та накласти на неї "максимальні економічні втрати".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.
"Прем'єр-міністр пообіцяв ще більше посилити ці санкції, щоб накласти на Росію максимальні економічні витрати. Він окреслив роботу, яку проводить Великобританія, щоб надати Україні військове обладнання, необхідне для захисту", - йдеться в повідомленні.
Джонсон прокоментував обстріл пологового будинку військами РФ у Маріуполі і зазначив, що це є ще одним доказом того, що Путін нехтує міжнародним гуманітарним правом.
Також Джонсон підтвердив непохитну підтримку Великобританією народу України та сказав, що президент Зеленський заслужив захоплення та любов британського народу.
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