УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16656 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 331 63
війна (56332) Зеленський (17420) Путін (21438) Росія (47179) ядерна зброя (923)

Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав загрозу російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю "блефом".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що загроза ядерної війни - це блеф. Одна справа бути вбивцею. Інша справа - самогубцем", - сказав президент.

За словами Зеленського, будь-яке застосування ядерної зброї спричиняє загибель всіх сторін, не тільки тієї людини, яка її застосовує.

"Погроза Путіна, швидше, показує його слабкість. Ядерною зброєю погрожують лише в тому випадку, якщо решта не спрацювала. Я впевнений, що Росія розуміє катастрофічні наслідки спроби застосування ядерної зброї", - пояснив глава держави.

Читайте: Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Блеф. Но на слабо брать не нужно - он *бнутый.
показати весь коментар
10.03.2022 03:59
+13
Непосредственного доступа к ядерному оружию у него нет. Подобный приказ генералы вряд ли "услышат" - ***** свои же удавят. Но с тем, что его нужно задавить, я согласен.
показати весь коментар
10.03.2022 04:13
+12
Муйло "блефовало" и насчет вторжения. Блин , как шлепер ляпать , шо попало... Пойдем(те) шашлыки жарить... ЗЫ... Дядя Сэм, если че, предупредит.
показати весь коментар
10.03.2022 04:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не перевелись еще герои нашего времени...
показати весь коментар
10.03.2022 03:57 Відповісти
Відчуває старий чорт, що жити вже не довго і хоче всіх з собою забрати.
показати весь коментар
10.03.2022 03:57 Відповісти
Если это так, то свои же крысы его и удавят.
показати весь коментар
10.03.2022 03:59 Відповісти
Будемо сподіватись, що в них хоч нема нічого людського, але хоч розум є, щоб усвідомити наслідки.
показати весь коментар
10.03.2022 04:01 Відповісти
Блеф. Но на слабо брать не нужно - он *бнутый.
показати весь коментар
10.03.2022 03:59 Відповісти
Так, це ще Нємцов казав.
показати весь коментар
10.03.2022 05:01 Відповісти
Коротко..
..
Не забувай Зеленський ..що ***** ***.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
10.03.2022 04:01 Відповісти
Муйло "блефовало" и насчет вторжения. Блин , как шлепер ляпать , шо попало... Пойдем(те) шашлыки жарить... ЗЫ... Дядя Сэм, если че, предупредит.
показати весь коментар
10.03.2022 04:02 Відповісти
предупредит = упредит
показати весь коментар
10.03.2022 04:09 Відповісти
Треба враховувати що можливий варіант, коли ВВХ точно знає скільки часу йому лишилося (наприклад діагноз), і йому вже пофігу на росіян та всі ці санкції. Він розважається перед смертю, і натисне все що має.
Його треба ліквідувати.
показати весь коментар
10.03.2022 04:04 Відповісти
Непосредственного доступа к ядерному оружию у него нет. Подобный приказ генералы вряд ли "услышат" - ***** свои же удавят. Но с тем, что его нужно задавить, я согласен.
показати весь коментар
10.03.2022 04:13 Відповісти
у нього шо червона кнопка під подушкою? Там діточки тих самих Лаврових.та іншої наволочі не дуже то хотять в рай попасти..бо награбували грошеняна та хочуть відпочивати а не здихати
показати весь коментар
10.03.2022 04:56 Відповісти
Я теж вважаю що ядерна війна не трапиться, але є пов'язане питання : "якщо путін вдарить тактичним ядерним зарядом не по ЄС, не по США, а в 'іншому місці' - чи стануть інші ядерні держави йому відплачувати за це ?" Дивлячись на нинішній фаховий рівень урядів цих держав, за вийнятком Великобританії, - відповідь вимальовується невтішна.
показати весь коментар
10.03.2022 04:08 Відповісти
наслідки навіть тактичних ядерних ударів по Україні будуть також катасрофічними для Європи.
показати весь коментар
10.03.2022 04:30 Відповісти
Абсолютно не факт. Ви забуваєте, що ядерний вибух, на відміну від Чорнобильскої катастрофи, не має такого потужного радіаційного впливу на велику відстань і в кількістному еквіваленті радіоактивного забруднення місцевості теж.
Яка на вашу думку має бути потужність ядерного **********, щоб навколо вибуху утворити зону відчудження радіусом 30 км на сторіччя?
показати весь коментар
10.03.2022 04:46 Відповісти
якби це було так просто то не менше їбанутий піґлет у КНДР вже давно вжив би їх проти Півд. Корєї тим більше що географічно вона значно більше ізольована і не має ленд кордонів з жодною країною окрім КНДР.
показати весь коментар
10.03.2022 05:00 Відповісти
Пишу обом. Я не казав що це так просто. Я казав про результат удару тактичною боєголовкою.
Виключно з технічних показників
Тут справа не втому, що просто, а якраз навпаки.
з 1945 року ніяка ЯЗ, навіть найменшої потужностї ніде не застосовувалась.
Таке застосування є дуже небезпечним прецендентом у світі, який може привести до ядерного колапсу. Скільки країн мають на озброєнні ЯЗ? - 8 чи 9.
А скільки країн мають готові розробки, включаючи носії, щоб виготовити її протягом 6- 9 місяців? до 15 ти.
Через те будь яке застосування ЯЗ буде означати початок ядерної війни.
показати весь коментар
10.03.2022 05:30 Відповісти
ну я також про це лиш менш розлого.
навіть умисне створення радіаційної катастрофи шляхом саботування безпечного функціонування цивільного устаткуваня фактично буде прирівняне до нападу з використанням ядерної зброї.
показати весь коментар
10.03.2022 05:39 Відповісти
Загроза масштабної аварії тільки на ЗАЕС=1000 тактичних ударів.
Це ти точно сказав.
Ядерне паливо для АЕС суттєво відрізняється від начинки боєголовки. В нього на порядок вища радіоактивність і на порядок довший період напіврозкладу.
Єдине, що така аварія не приводить до повноцінного ядерного вибуху - немає термосвітлового спалаху і ударної хвилі, але шкОда від радіації незрівнянно страшніша.
показати весь коментар
10.03.2022 05:57 Відповісти
Ну от не встигли обговорити, як уже на підході:

https://censor.net/ua/news/3323449/magate_vtratylo_kontrol_nad_yadernym_materialom_chaes_ta_zaes
показати весь коментар
10.03.2022 06:11 Відповісти
не моє але погоджуюся. втрата звязку скорше всього була створена навмисне аби...

И пока идет вся эта информационная кампания, орки оставляют без электропитания Чернобыль. Чтобы завтра на переговорах с Кулебой, у унылого ишака были более выгодные позиции.
показати весь коментар
10.03.2022 06:19 Відповісти
Блеф.Хтось вже пряме вторгнення дезинформацією називав
показати весь коментар
10.03.2022 04:19 Відповісти
черговий вияв геніальної прозорливості, ***.

адже ніхто до тепер не знав, що навіть чисто технічно розпочати ядерний колапс однією навіть супер ******** персоною абсолютно не можливо.
що наступне - вручення оскру і нобеля за спасіння світу?
показати весь коментар
10.03.2022 04:26 Відповісти
Заспокоїв. Те саме він казав про підготовку вторгнення, наскільки я пам'ятаю. Я
показати весь коментар
10.03.2022 04:30 Відповісти
Коротко.
..
Не забувайте, що ***** зараз утримує своїх орків на двох атомних станціях..
І нах йому зараз щось скидати .
Шантаж яЄвропи та світу вже відбувається.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
10.03.2022 04:35 Відповісти
коротко..то нашо нам тоді ядерна зброя, коли у нас є АС
показати весь коментар
10.03.2022 04:59 Відповісти
краще б ти досі на лижах катався ...
показати весь коментар
10.03.2022 04:44 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 04:59 Відповісти
Про вторжение тоже говорили блеф.
показати весь коментар
10.03.2022 04:59 Відповісти
уточнити, хто це говорив?
показати весь коментар
10.03.2022 05:02 Відповісти
Да многие. Тот же Зеленский.
показати весь коментар
10.03.2022 05:10 Відповісти
Юрий Швец
показати весь коментар
10.03.2022 05:13 Відповісти
Завжди зранку наскільки пам'ятаю на Цензорі активізовуюється кацапьо,з 5 ранку десь до 7.....звідки воно лізе цікаво...з фабрики тролів напевно
показати весь коментар
10.03.2022 05:02 Відповісти
То для вас 5 ранку, кацапія велика, а десь на Сахаліні мабуть вже і вечоріє...
показати весь коментар
10.03.2022 05:28 Відповісти
Зеленський і в війну не вірив, грався в справедливого прєзіка, Пороха ганяв і дороги будував.
показати весь коментар
10.03.2022 05:04 Відповісти
Та ладно?!
показати весь коментар
10.03.2022 07:00 Відповісти
Я к цьому висновку прийшов йще днів п"ять тому .

Й головна ознака , що ***** не самогубец це його стіл який все більше зростає в довжину .

Так самовіддано себе любого кохати може хто завгодно й точно якайсь психічно хвора істота , але не з суїцидальними ознаками .

Ось Гітлер така ж сволота - але хоробра й з заниженним порогом самозбереження . Тому й було стільки замахів на його . Бо охороняв себе по мінімуму . Й потім -- пройшов в окопі усі 4 роки світової війни . А цей фюрер 21 століття його "окопом" була гебнявий архів в НДР , де він керував потоком папірців й фантазував себе як Штірліца .
показати весь коментар
10.03.2022 05:07 Відповісти
Адольф хоть воював в Першій світовій і порох нюхав і смрід трупів в окопах..
показати весь коментар
10.03.2022 05:38 Відповісти
Щось у голові є щоб таке казати? То кричав, що війни не буде, що то "ігра мишц", то тепер каже, що ядерна війна це блеф. Великий експерт і стратег краще б свого рота не відкривав. Бо накличе біду.
показати весь коментар
10.03.2022 05:08 Відповісти
Ну а Хиросимы и Нагасаки, нельзя никогда недооценивать противника, тем более шизанутого.
показати весь коментар
10.03.2022 05:11 Відповісти
Мой очки польские, не отвлекайся.
показати весь коментар
10.03.2022 07:05 Відповісти
Молчи, придурок...просто молчи.........
показати весь коментар
10.03.2022 06:25 Відповісти
А придурок це хто?
показати весь коментар
10.03.2022 06:48 Відповісти
И ты в том числе
показати весь коментар
10.03.2022 06:54 Відповісти
ХЙЛО ВЫЗОВЕТ ОГОНЬ НА СЕБЯ !)
показати весь коментар
10.03.2022 06:42 Відповісти
Ніций асфальтозакатник, для тебе і вторгнення було блеф!
показати весь коментар
10.03.2022 06:45 Відповісти
А ещё он говорил, что войны не будет.
показати весь коментар
10.03.2022 07:04 Відповісти
Причина другая. У ***** есть министр обороны и развитый генералитет, которому достанится всё в случае устранения *****, и не достанется ничего в случае ядерной войны. Генералы не допустят ядерной войны.
показати весь коментар
10.03.2022 07:10 Відповісти
Будь у них "гениталитет" развитым, то он бы и нападение 24.02.22 не допустил бы.
показати весь коментар
18.03.2022 18:59 Відповісти
Зеленский так себе предсказатель.
Он и полномасштабное нападение на Украину называл блефом.
показати весь коментар
10.03.2022 07:13 Відповісти
Ну вообще то ядерный чемоданчик это просто сраный зашифрованый телефон спецсвязи и причем там надо двое людей что бы отдали приказ, не только путлер, а еще или шойга или начальник ген штаба. И только когда они созвоняться по спецухе, тогда уже начинаеться кучу процедур, что бы "пальнуть" на каждом этапе которых, все может накрыться.

Да и потом, я считаю, ЯО вообще не очень то и опасное, разве что для террактов годиться. Тактическое ЯО вообще с радиусом поражения 300 метров, там надо все 2000 ядерных боеголовок потратить, что бы только оболонский р-йон Киева снести. Херня.
показати весь коментар
10.03.2022 08:37 Відповісти
Ещё один... Ты физик-ядерщик?
показати весь коментар
18.03.2022 18:57 Відповісти
да
показати весь коментар
18.03.2022 19:44 Відповісти
хм...
показати весь коментар
18.03.2022 21:42 Відповісти
Я вважаю , що не блеф, якщо він таке натворив в Україні тількі за те , що українці йому дали прізвисько *****, то коли настане переломний момент і його орду почнуть відтискати до кордонів і палити живцем в його ******** голові іншлго шляху не буде
показати весь коментар
10.03.2022 08:46 Відповісти
Ядерна війна - не просто не блеф, а найймовірніший варіант розвитку війни, особливо, якщо ЗСУ розтрощіть орків на українській землі. Інше питання - чи буде ядерна війна повномасштабною, після того, як свинособаки завдадуть по якомусь українському місту ядерного удару...
показати весь коментар
10.03.2022 10:06 Відповісти
десь я вже це чув. А, да, за пару дней до 24 февраля - "путин не нападе, це самогубство для його країни" (с) некто зеленский
показати весь коментар
18.03.2022 15:53 Відповісти
От же... кхм-кхм! А нельзя просто взять и промолчать? ***** ты дразнишь обезьяну с ЯО?
показати весь коментар
18.03.2022 18:56 Відповісти
 
 