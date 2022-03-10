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Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський назвав загрозу російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю "блефом".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що загроза ядерної війни - це блеф. Одна справа бути вбивцею. Інша справа - самогубцем", - сказав президент.
За словами Зеленського, будь-яке застосування ядерної зброї спричиняє загибель всіх сторін, не тільки тієї людини, яка її застосовує.
"Погроза Путіна, швидше, показує його слабкість. Ядерною зброєю погрожують лише в тому випадку, якщо решта не спрацювала. Я впевнений, що Росія розуміє катастрофічні наслідки спроби застосування ядерної зброї", - пояснив глава держави.
Топ коментарі
+20 Gar
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+13 Gar
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+12 alexandr shamov
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Не забувай Зеленський ..що ***** ***.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Його треба ліквідувати.
Яка на вашу думку має бути потужність ядерного **********, щоб навколо вибуху утворити зону відчудження радіусом 30 км на сторіччя?
Виключно з технічних показників
Тут справа не втому, що просто, а якраз навпаки.
з 1945 року ніяка ЯЗ, навіть найменшої потужностї ніде не застосовувалась.
Таке застосування є дуже небезпечним прецендентом у світі, який може привести до ядерного колапсу. Скільки країн мають на озброєнні ЯЗ? - 8 чи 9.
А скільки країн мають готові розробки, включаючи носії, щоб виготовити її протягом 6- 9 місяців? до 15 ти.
Через те будь яке застосування ЯЗ буде означати початок ядерної війни.
навіть умисне створення радіаційної катастрофи шляхом саботування безпечного функціонування цивільного устаткуваня фактично буде прирівняне до нападу з використанням ядерної зброї.
Це ти точно сказав.
Ядерне паливо для АЕС суттєво відрізняється від начинки боєголовки. В нього на порядок вища радіоактивність і на порядок довший період напіврозкладу.
Єдине, що така аварія не приводить до повноцінного ядерного вибуху - немає термосвітлового спалаху і ударної хвилі, але шкОда від радіації незрівнянно страшніша.
https://censor.net/ua/news/3323449/magate_vtratylo_kontrol_nad_yadernym_materialom_chaes_ta_zaes
И пока идет вся эта информационная кампания, орки оставляют без электропитания Чернобыль. Чтобы завтра на переговорах с Кулебой, у унылого ишака были более выгодные позиции.
адже ніхто до тепер не знав, що навіть чисто технічно розпочати ядерний колапс однією навіть супер ******** персоною абсолютно не можливо.
що наступне - вручення оскру і нобеля за спасіння світу?
..
Не забувайте, що ***** зараз утримує своїх орків на двох атомних станціях..
І нах йому зараз щось скидати .
Шантаж яЄвропи та світу вже відбувається.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Й головна ознака , що ***** не самогубец це його стіл який все більше зростає в довжину .
Так самовіддано себе любого кохати може хто завгодно й точно якайсь психічно хвора істота , але не з суїцидальними ознаками .
Ось Гітлер така ж сволота - але хоробра й з заниженним порогом самозбереження . Тому й було стільки замахів на його . Бо охороняв себе по мінімуму . Й потім -- пройшов в окопі усі 4 роки світової війни . А цей фюрер 21 століття його "окопом" була гебнявий архів в НДР , де він керував потоком папірців й фантазував себе як Штірліца .
Он и полномасштабное нападение на Украину называл блефом.
Да и потом, я считаю, ЯО вообще не очень то и опасное, разве что для террактов годиться. Тактическое ЯО вообще с радиусом поражения 300 метров, там надо все 2000 ядерных боеголовок потратить, что бы только оболонский р-йон Киева снести. Херня.