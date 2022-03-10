Три "зелені коридори" заплановано на Сумщині 10 березня

Початок режиму тиші та рух колон попередньо має розпочатися о 9:00.

На сьогодні, 10 березня, в Сумській області заплановано три "зелені коридори".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місця зборів буде оголошено зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

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Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

"Усю інформацію про місця збору та точний час відправлення буде повідомлено згодом", - зазначив Живицький.

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