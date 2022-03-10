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Три "зелені коридори" заплановано на Сумщині 10 березня

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Три

Початок режиму тиші та рух колон попередньо має розпочатися о 9:00.

На сьогодні, 10 березня, в Сумській області заплановано три "зелені коридори".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місця зборів буде оголошено зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

  • Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

"Усю інформацію про місця збору та точний час відправлення буде повідомлено згодом", - зазначив Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 10 березня

Автор: Наталя Джума
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10.03.2022 04:48 Відповісти
єх..мрії мрії...от би ж то зараз..Китай собі забрав частину..Японія собі...Грузія собі ..Молдова собі...Фіни карелію...Роздерти ту підорашію..був би спокій
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10.03.2022 05:08 Відповісти
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10.03.2022 05:26 Відповісти
херню написал этот чмошник, позор своего отца. два дня выезжают люди, все выехавшие из Сум, за эти 2 дня, доехали до Полтавы. сегодня третий день будет.
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10.03.2022 08:18 Відповісти
це не лише він пише. це пишуть ЗСУ. жодної домовленості щодо коридорів в Україну не виконано, а верещук корисна ідіотка
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10.03.2022 09:51 Відповісти
не п*зди, провокатор. я в Сумах, в центре событий. все доехали в обе стороны, за 2 дня ни одного пострадавшего в колоннах эвакуируемых и колоннах гуманитарки.
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10.03.2022 11:04 Відповісти
 
 