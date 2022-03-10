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Сумская область (1840) эвакуация (1751) Живицкий Дмитрий (242) гуманитарный коридор (115)

Три "зеленых коридора" запланированы на Сумщине 10 марта

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Три

Начало режима тишины и движение колонн предварительно должно начаться в 9:00.

На сегодня, 10 марта, в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, места собрания будут объявлены утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.

  • Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
  • Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
  • Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

"Вся информация о местах сбора и точном времени отправления будет сообщена позже", - отметил Живицкий.

Также читайте: Сегодня снова открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения, - Верещук

Автор: Анастасія Потіха
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10.03.2022 04:48 Ответить
єх..мрії мрії...от би ж то зараз..Китай собі забрав частину..Японія собі...Грузія собі ..Молдова собі...Фіни карелію...Роздерти ту підорашію..був би спокій
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10.03.2022 05:08 Ответить
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10.03.2022 05:26 Ответить
херню написал этот чмошник, позор своего отца. два дня выезжают люди, все выехавшие из Сум, за эти 2 дня, доехали до Полтавы. сегодня третий день будет.
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10.03.2022 08:18 Ответить
це не лише він пише. це пишуть ЗСУ. жодної домовленості щодо коридорів в Україну не виконано, а верещук корисна ідіотка
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10.03.2022 09:51 Ответить
не п*зди, провокатор. я в Сумах, в центре событий. все доехали в обе стороны, за 2 дня ни одного пострадавшего в колоннах эвакуируемых и колоннах гуманитарки.
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10.03.2022 11:04 Ответить
 
 