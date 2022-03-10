Три "зеленых коридора" запланированы на Сумщине 10 марта

Начало режима тишины и движение колонн предварительно должно начаться в 9:00.

На сегодня, 10 марта, в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, места собрания будут объявлены утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.

Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

"Вся информация о местах сбора и точном времени отправления будет сообщена позже", - отметил Живицкий.

Также читайте: Сегодня снова открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения, - Верещук