Три "зеленых коридора" запланированы на Сумщине 10 марта
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Начало режима тишины и движение колонн предварительно должно начаться в 9:00.
На сегодня, 10 марта, в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, места собрания будут объявлены утром. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.
- Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
- Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
- Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
"Вся информация о местах сбора и точном времени отправления будет сообщена позже", - отметил Живицкий.
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