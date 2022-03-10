Сегодня снова открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения, - Верещук
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Сегодня, 10 марта, в 9.00 по киевскому времени открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки и Белгородки, а также из Мариуполя с разминированием дороги.
Об этом сообщила сегодня на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, с 9 часов 10 марта будут открыты гуманитарные коридоры по следующим маршрутам.
Из города Тростянец в направлении города Полтава
Из Краснополья в направлении Полтавы
Из Сум в направлении города Полтава
Из Мариуполя в направлении Запорожья
Из Волновахи в направлении города Покровск
Из городов Изюм в город Лозовая Харьковской области
Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, из Стоянки и Белгородки – также в Киев.
Как сообщает пресс-служба политсилы "Слуга народа", эвакуация будет проводиться автобусами. Эвакуация бесплатна.
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