Сегодня снова открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения, - Верещук

Сегодня, 10 марта, в 9.00 по киевскому времени открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки и Белгородки, а также из Мариуполя с разминированием дороги.

Об этом сообщила сегодня на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, с 9 часов 10 марта будут открыты гуманитарные коридоры по следующим маршрутам.

Из города Тростянец в направлении города Полтава

Из Краснополья в направлении Полтавы

Из Сум в направлении города Полтава

Из Мариуполя в направлении Запорожья

Из Волновахи в направлении города Покровск

Из городов Изюм в город Лозовая Харьковской области

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, из Стоянки и Белгородки – также в Киев.

Как сообщает пресс-служба политсилы "Слуга народа", эвакуация будет проводиться автобусами. Эвакуация бесплатна.

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