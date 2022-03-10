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Сьогодні знову відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 10 березня, о 9.00 за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки,й Білгородки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, з 9 години 10 березня будуть відкриті гуманітарні коридори за наступними маршрутами.

  • З міста Тростянець у напрямку міста Полтава
  • З Краснопілля в напрямку Полтави
  • З Сум у напрямку міста Полтава
  • З Маріуполя в напрямку Запоріжжя
  • З Волновахи у напрямку міста Покровськ
  • З міст Ізюм у місто Лозова Харківської області
  • З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – у місто Київ, зі Стоянки й Білгородки – також у Київ.

Як повідомляє пресслужба політсили "Слуга народу", евакуація проводитиметься автобусами. Евакуація безкоштовна.

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Автор: Ірина Дашківська
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це не лише він пише. це пишуть ЗСУ. жодної домовленості щодо коридорів в Україну не виконано, а верещук корисна ідіотка
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10.03.2022 09:53 Відповісти
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10.03.2022 09:55 Відповісти
Москалі не пропустили без стрілянини жодного коридору.
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10.03.2022 10:06 Відповісти
Верещук **** на кого работает? людей все равно подставила!
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10.03.2022 13:55 Відповісти
у неї ген закладений не український, вона вірить
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10.03.2022 10:00 Відповісти
Іі стало багато дуже багато не хочеть іі слухать. які коридори котли
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10.03.2022 10:10 Відповісти
 
 