Сьогодні знову відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення, - Верещук

Сьогодні, 10 березня, о 9.00 за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки,й Білгородки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, з 9 години 10 березня будуть відкриті гуманітарні коридори за наступними маршрутами.

З міста Тростянець у напрямку міста Полтава

З Краснопілля в напрямку Полтави

З Сум у напрямку міста Полтава

З Маріуполя в напрямку Запоріжжя

З Волновахи у напрямку міста Покровськ

З міст Ізюм у місто Лозова Харківської області

З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – у місто Київ, зі Стоянки й Білгородки – також у Київ.

Як повідомляє пресслужба політсили "Слуга народу", евакуація проводитиметься автобусами. Евакуація безкоштовна.

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