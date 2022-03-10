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Сьогодні знову відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення, - Верещук
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Сьогодні, 10 березня, о 9.00 за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки,й Білгородки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.
Про це повідомила сьогодні на брифінгу міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, з 9 години 10 березня будуть відкриті гуманітарні коридори за наступними маршрутами.
- З міста Тростянець у напрямку міста Полтава
- З Краснопілля в напрямку Полтави
- З Сум у напрямку міста Полтава
- З Маріуполя в напрямку Запоріжжя
- З Волновахи у напрямку міста Покровськ
- З міст Ізюм у місто Лозова Харківської області
- З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – у місто Київ, зі Стоянки й Білгородки – також у Київ.
Як повідомляє пресслужба політсили "Слуга народу", евакуація проводитиметься автобусами. Евакуація безкоштовна.
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Saskia Jansen
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