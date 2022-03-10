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Від початку вторгнення Росія випустила 710 ракет по Україні, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку вторгнення Росія випустила 710 ракет по Україні, - CNN

Росія від початку воєнного вторгнення випустила щонайменше 710 ракет по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Окрім того, російські сили стали ближчими до Харкова і Миколаєва.

Зазначається, що окупанти просунулися на 20 км і вже перебувають біля Харкова. Крім того, вони вже приблизно за 15 км на північ від Миколаєва.

Водночас не було помічено значних пересувань російських сил у напрямку Києва або Чернігова, хоча біля Чернігова продовжуються значні бойові дії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Самі вони не горітимуть, Діма. А якщо згадати що багато проблем армії з озброєнням саме завдяки тобі, бери військовий квиток і дуй до військомату.
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10.03.2022 06:33
+8
дуже дякуєм, шо сказали за 710 ракет..ми вже відчули
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10.03.2022 06:20
+6
Горіти у пеклі москалі.
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10.03.2022 06:22
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дуже дякуєм, шо сказали за 710 ракет..ми вже відчули
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10.03.2022 06:20 Відповісти
Горіти у пеклі москалі.
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10.03.2022 06:22 Відповісти
Самі вони не горітимуть, Діма. А якщо згадати що багато проблем армії з озброєнням саме завдяки тобі, бери військовий квиток і дуй до військомату.
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10.03.2022 06:33 Відповісти
Не возьмут сейчас, все военкоматы забиты.
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10.03.2022 07:34 Відповісти
Будьте навіки прокляті усі 'москалі, усі хто почав цю війну! Горіть у пеклі довічно суки, тварюки!!!
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10.03.2022 06:28 Відповісти
переглянув репортажі, навіть заходив на якісь Індійські ..мусульманські та ше якісь....для нас це війна..для репортерів це новини на крові.для народів світу,це реаліті-шоу .для політиків це нагода попіритисть
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10.03.2022 06:35 Відповісти
у репортерах руки в крови не меньше,так как любой сюжет можно использовать для развязания войны и поддержки населения,мы за 8 лет это ощутили как никто это,Россия все это время зомбировало свое и наше население своим телевиденьем и когда начали бомбить аж подскочили от радости в том числе на территории Украины
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10.03.2022 06:45 Відповісти
ВВХ-ло вже накоiв себе на двi Гааги!
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10.03.2022 06:52 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/rmf24-v-fsb-znajut-chto-vojna-zakonchitsja-dlja-rossii-polnym-porazheniem.html


RMF24: В ФСБ знают, что война закончится для России полным поражением
Дзеркало Тижня

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https://www.youtube.com/watch?v=kJ2AKnOlOyY
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10.03.2022 07:15 Відповісти
 
 