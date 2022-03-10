Від початку вторгнення Росія випустила 710 ракет по Україні, - CNN

Росія від початку воєнного вторгнення випустила щонайменше 710 ракет по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Окрім того, російські сили стали ближчими до Харкова і Миколаєва.

Зазначається, що окупанти просунулися на 20 км і вже перебувають біля Харкова. Крім того, вони вже приблизно за 15 км на північ від Миколаєва.

Водночас не було помічено значних пересувань російських сил у напрямку Києва або Чернігова, хоча біля Чернігова продовжуються значні бойові дії.

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