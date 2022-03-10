Палата представників США схвалила надання $13,6 млрд Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання $1,5 трлн на роботу федерального уряду. У цій сумі закладено і $13,6 млрд екстреної допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГУ.

Зазначається, що приблизно половина ($6,8 млрд) усіх коштів для України піде на гуманітарну та економічну допомогу. Зокрема – $2,65 млрд на продовольчу та медичну допомогу. Інша половина – на підтримку обороноздатності України. Також ці кошти підуть на покриття витрат американських військових, які перебувають у країнах Балтії, Центральній та Східній Європі.

Початково загальна запланована сума допомоги становила $6,4 млрд. Тепер законопроєкт скерують до Верхньої палати Конгресу (Сенат).

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"Сміливий, волелюбний народ України та наші союзники в регіоні отримають терміново необхідні інвестиції для боротьби з Володимиром Путіним та незаконним і аморальним вторгненням росіян", – йдеться у спільній заяві спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі та сенатора Чака Шумера (демократи).