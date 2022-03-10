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допомога (5042) США (14460)

Палата представників США схвалила надання $13,6 млрд Україні

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Палата представників США схвалила надання $13,6 млрд Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання $1,5 трлн на роботу федерального уряду. У цій сумі закладено і $13,6 млрд екстреної допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГУ.

Зазначається, що приблизно половина ($6,8 млрд) усіх коштів для України піде на гуманітарну та економічну допомогу. Зокрема – $2,65 млрд на продовольчу та медичну допомогу. Інша половина – на підтримку обороноздатності України. Також ці кошти підуть на покриття витрат американських військових, які перебувають у країнах Балтії, Центральній та Східній Європі.

Початково загальна запланована сума допомоги становила $6,4 млрд. Тепер законопроєкт скерують до Верхньої палати Конгресу (Сенат).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні, - фонд

"Сміливий, волелюбний народ України та наші союзники в регіоні отримають терміново необхідні інвестиції для боротьби з Володимиром Путіним та незаконним і аморальним вторгненням росіян", – йдеться у спільній заяві спікерки Палати Представників Ненсі Пелосі та сенатора Чака Шумера (демократи).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
теперь и на космодром хватит, и на народный университет ... Главно дело, в лесу не заблудиться.
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10.03.2022 06:39
+2
Ви детально цікавитеся війною у Ефіопії? Незважаючи на це, Ефіопія не отримує майже 7 млрд. дол. оборонної підтримки, як Україна. Нагадаю що річний бюджет ЗСУ був меншим тих семи мільярдів до війни. Найбільший тягар війни ляже на Україну, і ніщо не зупинить ***** найближчі декілька місяців. Тому не надайте духом, така наша доля, хтось має знищити цю мерзенну недодержаву.
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10.03.2022 06:43
+2
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10.03.2022 07:02
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переглянув репортажі, навіть заходив на якісь Індійські ..мусульманські та ше якісь....для нас це війна..для репортерів це новини на крові.для народів світу,це реаліті-шоу .для політиків це нагода попіритисть
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10.03.2022 06:37 Відповісти
Китайський репортер отримує рідкісний доступ до проросійських сил
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10.03.2022 06:40 Відповісти
Ви детально цікавитеся війною у Ефіопії? Незважаючи на це, Ефіопія не отримує майже 7 млрд. дол. оборонної підтримки, як Україна. Нагадаю що річний бюджет ЗСУ був меншим тих семи мільярдів до війни. Найбільший тягар війни ляже на Україну, і ніщо не зупинить ***** найближчі декілька місяців. Тому не надайте духом, така наша доля, хтось має знищити цю мерзенну недодержаву.
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10.03.2022 06:43 Відповісти
Не розумію тільки як допомога Україні корелюється з перебування солдат США на території НАТО?
Тобто для ЗСУ з 6-ти може перепасти 1?
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10.03.2022 06:38 Відповісти
Same question.
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10.03.2022 07:01 Відповісти
теперь и на космодром хватит, и на народный университет ... Главно дело, в лесу не заблудиться.
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10.03.2022 06:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1501681390005460992 ышо кто то не доехал
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10.03.2022 06:43 Відповісти
А яку могутню летальну зброю можна буде купити Україні на ці мільярди? Щоб якнайшвидше звільнити всі тимчасово окуповані кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла суверенні українські території. Звільнити всі наші території до останнього метра і обов`язково з Кримом та Донбасом.
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10.03.2022 06:51 Відповісти
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10.03.2022 07:02 Відповісти
Не уточняется: "Это безвозмездно"?
Или как при землетрясении в Пакистане, по итогу записали в кредит.
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10.03.2022 07:07 Відповісти
безвоздмездно
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Давайте, всем миром добиваем бешеных оккупантов, скоро посевная, нам ещё весь мир хлебушком кормить.
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10.03.2022 07:32 Відповісти
воно все просре...
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10.03.2022 09:28 Відповісти
СТОП *****!!!
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Цікаво, чи буде якась подяка від української влади?
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10.03.2022 10:09 Відповісти
 
 