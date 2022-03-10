Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - Волтерс
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Командувач Європейського командування сил США генерал Тод Волтерс вважає, що найефективнішим способом підтримки українських військових є додаткове протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Головний американський генерал в Європі зауважує, що військові ЗСУ "зараз відмінно використовують цю зброю", обмежуючи можливості російської бойової авіації вільно діяти.
Волтерс додав, що Україна вже має "численні" літаки, які здійснюють щоденні вильоти. Так, на його думку, додаткова їхня кількість не дасть ВПС ЗСУ відносної переваги.
За його словами, будь-яка передача винищувачів МіГ-29 також "загрожує ескалацією" конфлікту.
Топ коментарі
+21 Сергей Якимец f3ff978b
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+17 Микола Мазуренко
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+14 Garry Grant
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Во-первых, меньше риска для украинских пилотов. Им не придётся вылетать и сражаться в воздухе, где человеческий фактор намного выше, чем в полностью автоматизированной системе ППО.
Во-вторых, сбить из самолёта ракету, довольно сложно, надо действительно быть асом и, чтобы перехватить ракету надо также постоянно быть на дежурстве в воздухе в определённом районе, тем самым подвергая себя оспасности.
В-третьих, большой логистический и политический геморрой с этими МиГами.
ППО может автоматически, в течении нескольких секунд обнаружить и идентифицировать цель и оператору останется только нажать на кнопку (участвие человека минимально). Все мы помним, как израильтяне в последнем конфликте чётко и эффективно сбивали всё, что летело в их сторону, от снарядов до небольших ракет. Система ППО - Iron Dome (Железный Купол). Были сбиты тысячи ракет. Эффективность - 90%!!!! Американская Patriot тоже отличная вещь, а если эти две системы объединить (Патриот - первый эшелон и Ж. Купол - второй) то небо над Украиной будет закрыто НАВСЕГДА, а украинские ПСУ смогут спокойно работать по наземным целям. Слава Укаране!
"современное, эффективное и проверенное на практике западное или Израильское ППО по сравниению с польскими МиГ-29 это лучший вариант для Украины на сегодняшний день."
Никто нам это и не собирается давать. А если начнут собираться, то за то время, пока решат, и война закончится.
Такое впечатление, что западные союзники решили воспользоваться опытом Гарри Трумена, который в бытность вице-президентом сказал, имея в виду вермахт и красную армию : "И пусть они убивают друг друга как можно больше!"
https://focus.ua/ukraine/479505-priblizhayas-k-mirovym-standartam-letnye-chasy-ukrainskih-pilotov-rastut-video
Это просто смешно.
Нет контроля над небом и ничем его сейчас не сделаешь
Для пзрк нужно 10-30 секунд для перевода в боевое положение плюс захват цели если кто не знает.
А то что в житомире-можно было его и с Шилки грохнуть , согласен.
Это больше факт того что наша пво парализована,от того и истребители никто не дает-против с-300 ,который уже развернут кацапами и приведен в боевое положение это легкая цель
Пусть скажут накрайняк, что продали, имеют право.
Інша справа, що просто передати ЗСУ потужне ППО (не ПЗРК) - нічого не вирішує, бо потрібна багатомісячна підготовка.
Не знаєш?! Той не ***** про "безглуздих МіГ-верещалок".
І взагалі, пішов ти на Х.
На відміну від тупорилого бидла типу тебе, мої знання військової техніки і зокрема авіаційної обумовлено відповідною військовою освітою та багаторічним досвідом праці у цій сфері.
Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.
- СБУ, просим разработать методичку