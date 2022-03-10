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Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - Волтерс

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Україні потрібна протитанкова і зенітна зброя, а не МІГ-29, - Волтерс

Командувач Європейського командування сил США генерал Тод Волтерс вважає, що найефективнішим способом підтримки українських військових є додаткове протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Головний американський генерал в Європі зауважує, що військові ЗСУ "зараз відмінно використовують цю зброю", обмежуючи можливості російської бойової авіації вільно діяти.

Волтерс додав, що Україна вже має "численні" літаки, які здійснюють щоденні вильоти. Так, на його думку, додаткова їхня кількість не дасть ВПС ЗСУ відносної переваги.

За його словами, будь-яка передача винищувачів МіГ-29 також "загрожує ескалацією" конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
За його словами, будь-яка передача винищувачів МіГ-29 також "загрожує ескалацією" конфлікту.

Бред какой то! Это может сказать менеджер, но не военный человек
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10.03.2022 07:04
+17
Так дайте ПЕРТРІОТ. В чому справа? Але ж не даєте, тільки поради. Теоретик ***!
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10.03.2022 07:03
+14
ЧМО.
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10.03.2022 06:57
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де вас таких дебілів вирощують????
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10.03.2022 08:20 Відповісти
Ага, українцям вистачить арбалетів та ножів. Ядерну зброю віддали задарма, а тепер і літаків жалкують. Ми що, якісь папуаси?
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10.03.2022 07:57 Відповісти
ні, ви ідіоти і недороблені ікспьорти у всьому-всьому. спочатку ви вибрали гавнюковича, потім ви кричали зрада з найменшого приводу, потім ви вибрали вофку-члєнограя криворогульного. далі під ваше улюлюкання і блєяння воно запороло програму "нептун", зовнішню підтримку, переозброєння, розбазарило сотні мільярдів на "великому....", шукало мир в очку путлєра, садило бойових генералів. і тільки велика гра світових хлопців з великими яйцями не допустила до здачі українських інтересів.
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10.03.2022 08:27 Відповісти
Ну і нащо ти мені це пишеш? Я що, колись підтримував нинішнього? Це називається перднути у калюжу
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10.03.2022 09:21 Відповісти
Какая разница, какое оружие закроет небо над Украиной? Моё личное мнение, это то, что современное, эффективное и проверенное на практике западное или Израильское ППО по сравниению с польскими МиГ-29 это лучший вариант для Украины на сегодняшний день.
Во-первых, меньше риска для украинских пилотов. Им не придётся вылетать и сражаться в воздухе, где человеческий фактор намного выше, чем в полностью автоматизированной системе ППО.
Во-вторых, сбить из самолёта ракету, довольно сложно, надо действительно быть асом и, чтобы перехватить ракету надо также постоянно быть на дежурстве в воздухе в определённом районе, тем самым подвергая себя оспасности.
В-третьих, большой логистический и политический геморрой с этими МиГами.
ППО может автоматически, в течении нескольких секунд обнаружить и идентифицировать цель и оператору останется только нажать на кнопку (участвие человека минимально). Все мы помним, как израильтяне в последнем конфликте чётко и эффективно сбивали всё, что летело в их сторону, от снарядов до небольших ракет. Система ППО - Iron Dome (Железный Купол). Были сбиты тысячи ракет. Эффективность - 90%!!!! Американская Patriot тоже отличная вещь, а если эти две системы объединить (Патриот - первый эшелон и Ж. Купол - второй) то небо над Украиной будет закрыто НАВСЕГДА, а украинские ПСУ смогут спокойно работать по наземным целям. Слава Укаране!
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10.03.2022 08:01 Відповісти
Пшол на Х с своими советами!
"современное, эффективное и проверенное на практике западное или Израильское ППО по сравниению с польскими МиГ-29 это лучший вариант для Украины на сегодняшний день."
Никто нам это и не собирается давать. А если начнут собираться, то за то время, пока решат, и война закончится.
Такое впечатление, что западные союзники решили воспользоваться опытом Гарри Трумена, который в бытность вице-президентом сказал, имея в виду вермахт и красную армию : "И пусть они убивают друг друга как можно больше!"
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10.03.2022 08:11 Відповісти
Ну, ты дурень! Судя по твоему "интеллигентному" и хамскому поведению, ты конченый кацап, бо украинцы себя так не ведут. Ну тогда бегом в Германию, за штурвал МиГ-29 и вперёд, с песней. Не можешь? Then just shut the f..k up.
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10.03.2022 08:23 Відповісти
кацап це ти, ******* шваброзаде. сиди на бутилці ровно, бо бояри не получиш.
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10.03.2022 08:30 Відповісти
Слышь, ты, шоколадный заяц, почему ты всё ещё жопу в Польше греешь?! Почему не прыгнул в МиГ-29 и не прилетел в Украину? Очко играет? Ну-ну.
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10.03.2022 08:48 Відповісти
А в чому Трумен був неправий?Два фашистські диктатирські режими, які випадково, через надмірну агресивність і самовпевненість обох диктаторів, посварилися в 1941 році.
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10.03.2022 08:30 Відповісти
Зраїль не дасть нам нічого від слова *****
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10.03.2022 09:22 Відповісти
І це верзе 4-х зірковий генерал !!! Йому з комфортного кабінету один хер, ******** кацапи безперешкодно наші міста, чи ні. Вже було написано, що на підготовку розрахунків комплексів "Патріот", наприклад, потрібні місяці, а ще підготувати командування батарей та дивізіонів ... А на винищувачі МіГ-29 у нас є і пілоти, і зброя, і наземна обслуга та ремонтні потужності. Навіть ці старі літаки в умілих руках здатні наносити значні втрати ВПС агресора з його Сушками 5 покоління та його крилатим ракетам. Доведено на практиці!
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10.03.2022 08:03 Відповісти
А что, стингеров нету? Или самолеты лучше с не налетавшими часами пилотами?
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10.03.2022 08:27 Відповісти
пілоти без нальота.... де вас таких ідіотів штампують????
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10.03.2022 08:31 Відповісти
ЛОЛ. Иди почитай кто у нас "пилоты"

https://focus.ua/ukraine/479505-priblizhayas-k-mirovym-standartam-letnye-chasy-ukrainskih-pilotov-rastut-video

Это просто смешно.
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10.03.2022 08:44 Відповісти
да хватить уже байки про стингеры и старстрайки и другое чудо оружие запада рассказывать-это ближняя оборона,ограниченная по высоте-ничем особо она не поможет если бомбят с больших высот на высокой скорости обычными бомбами .
Нет контроля над небом и ничем его сейчас не сделаешь
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10.03.2022 12:46 Відповісти
А где бомбят с больших высот? Видео под Житомиром видел ? Или может это был бомбардировщик?
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10.03.2022 12:51 Відповісти
мариуполь с больших высот.
Для пзрк нужно 10-30 секунд для перевода в боевое положение плюс захват цели если кто не знает.
А то что в житомире-можно было его и с Шилки грохнуть , согласен.
Это больше факт того что наша пво парализована,от того и истребители никто не дает-против с-300 ,который уже развернут кацапами и приведен в боевое положение это легкая цель
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10.03.2022 14:39 Відповісти
сушки 5-го покоління👏👏😂😂😂. дякую, поржав.
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10.03.2022 08:32 Відповісти
Дивись не здохни від сміху, ідіоте.
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10.03.2022 10:20 Відповісти
Эти ублюдки зае*Али рассуждать! Нужны действия!
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10.03.2022 08:16 Відповісти
Як американський генерал, що не бере участі у війні, хоче контролювати ескалацію бойових дій ?Може він забагато на себе бере ?
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10.03.2022 08:25 Відповісти
Все правильно сказал. Некоторые коментаторы с мозгом не дружат.
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10.03.2022 08:26 Відповісти
Все правильно! І мабуть було б доцільно на час воєнного стану відключити усі ці коменти. Тільки офіційні повідомлення. Ніколи не писав терпів, але ця писанина тільки шкодить Україні.
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10.03.2022 08:47 Відповісти
Подібні "прогнози" - від лукавого. Нам треба ВСЕ, що може вбивати кацапів і знищувати їх техніку.
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10.03.2022 08:30 Відповісти
..ты обкурился что-ли, *******. а самолеты кто сбивать будет, танк? *********....
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10.03.2022 08:38 Відповісти
ПВО никто не отменял. Нам нужны системы ПВО. Много
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10.03.2022 09:02 Відповісти
Все вірно він каже.Літакам потрібні аеродроми, потрібно обслуговування.Літаки розіб'ють разом з аеродромом.
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10.03.2022 08:44 Відповісти
А хворому на рак допоможе клізма?
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10.03.2022 09:03 Відповісти
я конечно не большой тактик но мне кажется что может он и прав не миги всмысле не помешалиб конечно но надо нормальным пво закрывать небо типа патриотов...а миги и цапы бы сбивали своими буками и авиацией и украинские пво и стингеры не знали бы свой или чужой и не стреляли
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Чего они так ссут дать самолеты? Автоматы, стингеры, джавелины и прочее вагонами везут, и ничего, в чем проблема с самолетами, какая разница?
Пусть скажут накрайняк, что продали, имеют право.
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Ще б сказав, що пращей нам не вистачає...
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10.03.2022 09:49 Відповісти
Про винищувачі і ПЗРК хоч балакають, а про штурмовики ні пари з вуст. Очевидно штурмовики для них це суто наступальне озброєння. Потрібно піднімати питання, що для того щоб звільнити наші землі ми повинні іти в наступ. Оборона без наступу не звільнить наші территорії і наших людей. Чи ці козли хочуть щоб ми 20 років воювали безперспективно?
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10.03.2022 10:12 Відповісти
МіГ-29 не здатен ефективно протистояти кацапським Су-27/30/35, та абсолютно безглуздий для атаки наземних цілей. Отже, "дайте МіГи" - це така ж хайпова верещалка української влади, як і "закрийте небо", "відключіть СВІФТ" та інші направлені на дискредитацію союзників (навмисно, чи через брак розуму - питання ще відкрите).
Інша справа, що просто передати ЗСУ потужне ППО (не ПЗРК) - нічого не вирішує, бо потрібна багатомісячна підготовка.
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10.03.2022 10:14 Відповісти
Їх не треба дискредитувати. Вони це самі з успіхом роблять. Особливо Німеччина.
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10.03.2022 10:23 Відповісти
Звіздосе, з "приземлених" кацапських Су-27/30/35, скільки збито системами ППО, стінгерами і скільки тими ж МіГ-29?
Не знаєш?! Той не ***** про "безглуздих МіГ-верещалок".
І взагалі, пішов ти на Х.
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10.03.2022 10:30 Відповісти
Однозначно більшість кацапських Су-27/30/35 збито ППО, я не здивуюсь, якщо українські МіГ-29 не збили жодного.
На відміну від тупорилого бидла типу тебе, мої знання військової техніки і зокрема авіаційної обумовлено відповідною військовою освітою та багаторічним досвідом праці у цій сфері.
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10.03.2022 11:16 Відповісти
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:16 Відповісти
вот вам и байден, вы скоро его поймете
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10.03.2022 11:28 Відповісти
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